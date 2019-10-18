Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Ольборг
1:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Оденсе
0'
1:0
14' Пенальти
Андерсен Лукас
23'
1
Ринне
Якоб
6
Kristoffer
Pallesen
5
Окоре
Жорес
32
Педерсен
Каспер
3
Альманн
Якоб
25
Frederik
Boersting
16
Magnus
Christensen
III
21
Ольсен
Патрик
29
Mikkel
Kaufmann
8
Фоссум
Ивер
10
Андерсен
Лукас
27
Oliver
Christensen
22
Daniel
Obbekjaer
6
Тверсков
Йеппе
3
Alexander
Juel
Andersen
2
Лунд
Оливер
14
Томасен
Йенс
8
Джанус
Драчманн
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
20
Лаурсен
Якоб-Баррет
9
Кадри
Башким
10
Свеннсен
Сандер
Ольборг
4-3-3
Оденсе
3-5-2

Ход матча

14'
Андерсен Лукас
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Ольборг Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Хобро 0:2 Ольборг Ольборг 0:3 Раннерс Вайгорд 0:6 Ольборг Нордшелланн 2:1 Ольборг
Орхус 3:0 Ольборг Нёрресундбю 0:8 Ольборг Санкт-Паули 0:2 Ольборг Ольборг 0:0 Копенгаген Хорсенс 0:5 Ольборг Брондбю 2:1 Ольборг Ольборг 4:0 Эсбьерг Митьюлланд 1:0 Ольборг Ольборг 3:1 Силькеборг Ольборг 1:1 Сённерйюск Люнгбю 2:0 Ольборг Хорсенс 0:4 Ольборг Аякс 1:1 Ольборг Орхус 2:0 Ольборг Ольборг 0:1 Орхус Ольборг 1:1 Хобро
Оденсе Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Оденсе 3:0 Хорсенс Митьюлланд 0:1 Оденсе Оттеруп 0:2 Оденсе Оденсе 1:2 Орхус
Силькеборг 0:3 Оденсе Оденсе 0:0 Сённерйюск Хобро 0:0 Оденсе Нордшелланн 2:0 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс Эсбьерг 0:1 Оденсе Брондбю 3:2 Оденсе Оденсе 4:1 Люнгбю Оденсе 2:3 Копенгаген Оденсе 2:0 Роскилле Оденсе 1:1 Хольштайн Киль Оденсе 0:1 Сённерйюск Несбю 0:1 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Нордшелланн 2:2 Оденсе Оденсе 4:1 Эсбьерг

Последние игры между собой

Ольборг: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Оденсе: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Оденсе 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Оденсе Суперлига Дании Ольборг 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Ольборг Суперлига Дании
Оденсе 4:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Оденсе Суперлига Дании Ольборг 5:1 Оденсе Суперлига Дании Ольборг 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Ольборг Суперлига Дании Оденсе 1:1 Ольборг Суперлига Дании Оденсе 2:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Оденсе Суперлига Дании Ольборг 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:4 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:4 Ольборг Суперлига Дании Оденсе 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Оденсе САС Лигаен
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 12 9 2 1 16 - 4 29
2. Копенгаген 12 8 2 2 21 - 12 26
3. Раннерс 12 6 2 4 20 - 12 20
4. Орхус 12 6 2 4 17 - 10 20
5. Оденсе 0:1 13 6 2 5 18 - 12 20
6. Брондбю 12 6 1 5 22 - 19 19
7. Сённерйюск 12 4 6 2 15 - 12 18
8. Нордшелланн 12 5 2 5 20 - 20 17
9. Ольборг 1:0 13 5 2 6 18 - 15 17
10. Люнгбю 12 5 1 6 14 - 20 16
11. Хобро 12 2 6 4 13 - 17 12
12. Хорсенс 12 3 2 7 9 - 22 11
13. Эсбьерг 12 2 3 7 9 - 19 9
14. Силькеборг 12 0 3 9 15 - 33 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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