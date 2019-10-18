Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Ольборг
1:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Aalborg Portland Park
Оденсе
1:0
14' ПенальтиАндерсен Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Куск КасперНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
-
18 Маду КингслиПолузащитник
-
21 Греве МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
25 Moses Opondo
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
14'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Ольборг Последние 20 матчей: +8 =4 -8Хобро 0:2 Ольборг Ольборг 0:3 Раннерс Вайгорд 0:6 Ольборг Нордшелланн 2:1 Ольборг
Орхус 3:0 Ольборг Нёрресундбю 0:8 Ольборг Санкт-Паули 0:2 Ольборг Ольборг 0:0 Копенгаген Хорсенс 0:5 Ольборг Брондбю 2:1 Ольборг Ольборг 4:0 Эсбьерг Митьюлланд 1:0 Ольборг Ольборг 3:1 Силькеборг Ольборг 1:1 Сённерйюск Люнгбю 2:0 Ольборг Хорсенс 0:4 Ольборг Аякс 1:1 Ольборг Орхус 2:0 Ольборг Ольборг 0:1 Орхус Ольборг 1:1 Хобро
Оденсе Последние 20 матчей: +10 =4 -6Оденсе 3:0 Хорсенс Митьюлланд 0:1 Оденсе Оттеруп 0:2 Оденсе Оденсе 1:2 Орхус
Силькеборг 0:3 Оденсе Оденсе 0:0 Сённерйюск Хобро 0:0 Оденсе Нордшелланн 2:0 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс Эсбьерг 0:1 Оденсе Брондбю 3:2 Оденсе Оденсе 4:1 Люнгбю Оденсе 2:3 Копенгаген Оденсе 2:0 Роскилле Оденсе 1:1 Хольштайн Киль Оденсе 0:1 Сённерйюск Несбю 0:1 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Нордшелланн 2:2 Оденсе Оденсе 4:1 Эсбьерг
Последние игры между собой
Ольборг: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Оденсе: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Оденсе 4:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Оденсе Суперлига Дании Ольборг 5:1 Оденсе Суперлига Дании Ольборг 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Ольборг Суперлига Дании Оденсе 1:1 Ольборг Суперлига Дании Оденсе 2:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Оденсе Суперлига Дании Ольборг 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:4 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:4 Ольборг Суперлига Дании Оденсе 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Оденсе САС Лигаен
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|12
|9
|2
|1
|16 - 4
|29
|2.
|Копенгаген
|12
|8
|2
|2
|21 - 12
|26
|3.
|Раннерс
|12
|6
|2
|4
|20 - 12
|20
|4.
|Орхус
|12
|6
|2
|4
|17 - 10
|20
|5.
|Оденсе
|0:1
|13
|6
|2
|5
|18 - 12
|20
|6.
|Брондбю
|12
|6
|1
|5
|22 - 19
|19
|7.
|Сённерйюск
|12
|4
|6
|2
|15 - 12
|18
|8.
|Нордшелланн
|12
|5
|2
|5
|20 - 20
|17
|9.
|Ольборг
|1:0
|13
|5
|2
|6
|18 - 15
|17
|10.
|Люнгбю
|12
|5
|1
|6
|14 - 20
|16
|11.
|Хобро
|12
|2
|6
|4
|13 - 17
|12
|12.
|Хорсенс
|12
|3
|2
|7
|9 - 22
|11
|13.
|Эсбьерг
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|14.
|Силькеборг
|12
|0
|3
|9
|15 - 33
|3
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