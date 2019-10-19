Украина: Премьер-лига 2019-2020
28' Желтая карточкаЛюлька Сергей
30' Желтая карточкаАлваро
32' Желтая карточкаМарта Пимента
36' Желтая карточкаХолл Тим
44' Красная карточкаВербный Назар
31
Кудрик
Олег
66
Граца
Марвин
34
Холл
Тим
99
João
Diogo2
14
Козак
Артём
21
Гончар
Игорь
11
Пернамбуко
10
Алваро
- Основной состав
-
31 Кудрик ОлегВратарь
-
66 Граца МарвинЗащитник
- Защитник
-
34 Холл ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 João Diogo2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Козак АртёмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Санжар Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гончар ИгорьЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ПернамбукоПолузащитник
-
10 АлвароНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
-
19 Ренан СоаресНападающий
-
Главный тренер: Мазяр Владимир
Ход матча
28'
30'
32'
36'
44'
Предыдущие игры
Карпаты Последние 20 матчей: +4 =5 -11Александрия 2:1 Карпаты Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:0 Карпаты Карпаты 2:1 Ворскла
Десна 0:0 Карпаты Карпаты 0:1 Заря Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Карпаты 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 3:0 Карпаты Карпаты 0:2 Динамо Киев Арсенал-Киев 2:3 Карпаты Карпаты 3:3 Олимпик Донецк Черноморец Од 3:1 Карпаты Карпаты 2:0 Десна Ворскла 1:1 Карпаты Карпаты 1:2 Арсенал-Киев Олимпик Донецк 3:2 Карпаты Карпаты 0:0 Черноморец Од Десна 2:1 Карпаты Ингулец 1:1 Карпаты
Львов Последние 20 матчей: +3 =2 -15Львов 0:0 Заря Александрия 2:0 Львов Львов 0:1 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 1:0 Львов
Львов 0:1 Мариуполь Днепр-1 2:3 Львов Львов 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:2 Львов Львов 0:3 Динамо Киев Десна 1:2 Львов Львов 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 0:1 Львов Мариуполь 2:0 Львов Шахтёр Донецк 5:0 Львов Львов 0:1 Динамо Киев Заря 2:1 Львов Львов 1:2 Александрия Львов 0:1 Заря
Последние игры между собой
Карпаты: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|11
|11
|0
|0
|36 - 6
|33
|2.
|Динамо Киев
|10
|6
|2
|2
|22 - 7
|20
|3.
|Десна
|10
|6
|2
|2
|14 - 4
|20
|4.
|Александрия
|10
|6
|1
|3
|14 - 12
|19
|5.
|Заря
|10
|4
|4
|2
|17 - 10
|16
|6.
|Колос Ковалёвка
|11
|4
|2
|5
|9 - 21
|14
|7.
|Днепр-1
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|8.
|Мариуполь
|10
|2
|4
|4
|8 - 16
|10
|9.
|Карпаты
|0:0
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|10.
|Ворскла
|10
|2
|2
|6
|9 - 19
|8
|11.
|Львов
|0:0
|11
|2
|2
|7
|7 - 16
|8
|12.
|Олимпик Донецк
|10
|1
|2
|7
|5 - 20
|5
Карпаты
71.8% (102)
Ничья
23.2% (33)
Львов
4.9% (7)
1:0 Карпаты
38.7% (55)
2:1 Карпаты
26.1% (37)
1:1 Ничья
19% (27)
2:0 Карпаты
4.2% (6)
1:2 Львов
3.5% (5)
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