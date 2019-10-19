Украина: Премьер-лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2019-2020
Карпаты
0:0
Перерыв

Стадион:
Львов
0'
28' Желтая карточка
Люлька Сергей
30' Желтая карточка
Алваро
32' Желтая карточка
Марта Пимента
36' Желтая карточка
Холл Тим
44' Красная карточка
Вербный Назар
31
Кудрик
Олег
66
Граца
Марвин
79
Вакуленко
Сергей
34
Холл
Тим
24
Дубинчак
Владислав
8
Вербный
Назар
99
João
Diogo2
29
Назарина
Егор
7
Клёц
Дмитрий
14
Козак
Артём
9
Alexey
Guculyak1
23
Сарнавский
Богдан
90
Люлька
Сергей
33
Борзенко
Сергей
22
Братков
Антон
21
Гончар
Игорь
74
Марта
Пимента
7
Шина
Алвес
5
Приймак
Владислав
96
Рафаэль
да
Сильва
11
Пернамбуко
10
Алваро
Карпаты
Львов

Ход матча

28'
 
Люлька Сергей
30'
 
Алваро
32'
 
Марта Пимента
36'
Холл Тим
 
44'
Вербный Назар
 

Предыдущие игры

Карпаты Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Александрия 2:1 Карпаты Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:0 Карпаты Карпаты 2:1 Ворскла
Десна 0:0 Карпаты Карпаты 0:1 Заря Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Карпаты 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 3:0 Карпаты Карпаты 0:2 Динамо Киев Арсенал-Киев 2:3 Карпаты Карпаты 3:3 Олимпик Донецк Черноморец Од 3:1 Карпаты Карпаты 2:0 Десна Ворскла 1:1 Карпаты Карпаты 1:2 Арсенал-Киев Олимпик Донецк 3:2 Карпаты Карпаты 0:0 Черноморец Од Десна 2:1 Карпаты Ингулец 1:1 Карпаты
Львов Последние 20 матчей: +3 =2 -15
Львов 0:0 Заря Александрия 2:0 Львов Львов 0:1 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 1:0 Львов
Львов 0:1 Мариуполь Днепр-1 2:3 Львов Львов 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:2 Львов Львов 0:3 Динамо Киев Десна 1:2 Львов Львов 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 0:1 Львов Мариуполь 2:0 Львов Шахтёр Донецк 5:0 Львов Львов 0:1 Динамо Киев Заря 2:1 Львов Львов 1:2 Александрия Львов 0:1 Заря

Последние игры между собой

Карпаты: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Карпаты 0:1 Львов Премьер-лига Львов 1:1 Карпаты Премьер-лига Карпаты 2:1 Львов Премьер-лига Львов 2:4 Карпаты Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 11 11 0 0 36 - 6 33
2. Динамо Киев 10 6 2 2 22 - 7 20
3. Десна 10 6 2 2 14 - 4 20
4. Александрия 10 6 1 3 14 - 12 19
5. Заря 10 4 4 2 17 - 10 16
6. Колос Ковалёвка 11 4 2 5 9 - 21 14
7. Днепр-1 10 3 2 5 10 - 13 11
8. Мариуполь 10 2 4 4 8 - 16 10
9. Карпаты 0:0 11 2 3 6 8 - 15 9
10. Ворскла 10 2 2 6 9 - 19 8
11. Львов 0:0 11 2 2 7 7 - 16 8
12. Олимпик Донецк 10 1 2 7 5 - 20 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    УДАЛЕНА! - Вербный Назар получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    36'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Холл Тим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Martha получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Alvaro получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Alvaro получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Люлька Сергей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Люлька Сергей получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Ukrajina. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Карпаты 0:0 Львов
Карпаты
71.8% (102)
Ничья
23.2% (33)
Львов
4.9% (7)
1:0 Карпаты
38.7% (55)
2:1 Карпаты
26.1% (37)
1:1 Ничья
19% (27)
2:0 Карпаты
4.2% (6)
1:2 Львов
3.5% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...