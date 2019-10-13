Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Шахтёр Донецк
 
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Стадион:
Колос Ковалёвка

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +17 =1 -2
Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Аталанта 1:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:0 Ворскла Десна 0:1 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 0:3 Манчестер Сити Шахтёр Донецк 4:3 Заря Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь Львов 0:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:0 Карпаты Александрия 1:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Копенгаген Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Заря 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:0 Ингулец Шахтёр Донецк 2:1 Александрия
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Колос Ковалёвка 1:0 Львов
Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Десна 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:3 Заря Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 3:2 Оболонь-Бровар Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Сумы Волынь 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Агробизнес Металлист-1925 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Звезда Кропивницкий Горняк-Спорт 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Рух Винники Николаев 0:3 Колос Ковалёвка
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 10 10 0 0 30 - 6 30
2. Динамо Киев 10 6 2 2 22 - 7 20
3. Десна 10 6 2 2 14 - 4 20
4. Александрия 10 6 1 3 14 - 12 19
5. Заря 10 4 4 2 17 - 10 16
6. Колос Ковалёвка 10 4 2 4 9 - 15 14
7. Днепр-1 10 3 2 5 10 - 13 11
8. Мариуполь 10 2 4 4 8 - 16 10
9. Карпаты 10 2 2 6 8 - 15 8
10. Ворскла 10 2 2 6 9 - 19 8
11. Львов 10 2 1 7 7 - 16 7
12. Олимпик Донецк 10 1 2 7 5 - 20 5
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка

    До начала игры, которая состоится 18.10.2019, осталось 2 дня 15 часов 53 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка
    Шахтёр Донецк
    100% (68)
    Ничья
    0% (0)
    Колос Ковалёвка
    0% (0)
    3:0 Шахтёр Донецк
    42.6% (29)
    2:0 Шахтёр Донецк
    35.3% (24)
    3:1 Шахтёр Донецк
    10.3% (7)
    1:0 Шахтёр Донецк
    4.4% (3)
    2:1 Шахтёр Донецк
    2.9% (2)
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