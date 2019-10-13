Украина: Премьер-лига 2019-2020
Шахтёр Донецк
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Стадион: Металлист
Колос Ковалёвка
Предыдущие игры
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +17 =1 -2Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Аталанта 1:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:0 Ворскла Десна 0:1 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 0:3 Манчестер Сити Шахтёр Донецк 4:3 Заря Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь Львов 0:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:0 Карпаты Александрия 1:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Копенгаген Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Заря 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:0 Ингулец Шахтёр Донецк 2:1 Александрия
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +8 =4 -8Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Колос Ковалёвка 1:0 Львов
Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Десна 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:3 Заря Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 3:2 Оболонь-Бровар Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Сумы Волынь 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Агробизнес Металлист-1925 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Звезда Кропивницкий Горняк-Спорт 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Рух Винники Николаев 0:3 Колос Ковалёвка
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|10
|10
|0
|0
|30 - 6
|30
|2.
|Динамо Киев
|10
|6
|2
|2
|22 - 7
|20
|3.
|Десна
|10
|6
|2
|2
|14 - 4
|20
|4.
|Александрия
|10
|6
|1
|3
|14 - 12
|19
|5.
|Заря
|10
|4
|4
|2
|17 - 10
|16
|6.
|Колос Ковалёвка
|10
|4
|2
|4
|9 - 15
|14
|7.
|Днепр-1
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|8.
|Мариуполь
|10
|2
|4
|4
|8 - 16
|10
|9.
|Карпаты
|10
|2
|2
|6
|8 - 15
|8
|10.
|Ворскла
|10
|2
|2
|6
|9 - 19
|8
|11.
|Львов
|10
|2
|1
|7
|7 - 16
|7
|12.
|Олимпик Донецк
|10
|1
|2
|7
|5 - 20
|5
Шахтёр Донецк
100% (68)
Ничья
0% (0)
Колос Ковалёвка
0% (0)
3:0 Шахтёр Донецк
42.6% (29)
2:0 Шахтёр Донецк
35.3% (24)
3:1 Шахтёр Донецк
10.3% (7)
1:0 Шахтёр Донецк
4.4% (3)
2:1 Шахтёр Донецк
2.9% (2)
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