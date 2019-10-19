Украина: Премьер-лига 2019-2020
Заря
0:1
Второй тайм: 77'
Стадион: Славутич-Арена
Десна
12' Желтая карточкаФаворов Артём
0:1
17' ГолДегтярёв Максим
23' Желтая карточкаКабаев Владислав
50' Желтая карточкаВернидуб Виталий
28
Громов
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Громов АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лунёв МаксимПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
Ход матча
12'
17'
23'
50'
Предыдущие игры
Заря Последние 20 матчей: +8 =7 -5Львов 0:0 Заря Олимпик Донецк 0:5 Заря Заря 0:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:3 Заря
Заря 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Эспаньол Карпаты 0:1 Заря Эспаньол 3:1 Заря Заря 1:2 Александрия Заря 1:0 ЦСКА София Колос Ковалёвка 1:3 Заря ЦСКА София 1:1 Заря Заря 1:1 Днепр-1 Заря 1:0 Будучность Ворскла 0:1 Заря Будучность 1:3 Заря Мариуполь 3:1 Заря Заря 3:1 Александрия Львов 0:0 Заря Заря 0:1 Шахтёр Донецк
Десна Последние 20 матчей: +9 =4 -7Аланьяспор 2:2 Десна Десна 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 0:4 Десна Десна 0:1 Шахтёр Донецк
Динамо Киев 1:2 Десна Анкарагюджю 0:3 Десна Десна 0:0 Карпаты Александрия 0:3 Десна Десна 0:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:1 Десна Десна 2:0 Ворскла Десна 1:2 Львов Черноморец Од 3:0 Десна Десна 1:0 Арсенал-Киев Десна 0:1 Ворскла Карпаты 2:0 Десна Десна 2:1 Олимпик Донецк Десна 2:4 Черноморец Од Арсенал-Киев 2:0 Десна Ворскла 3:3 Десна
Последние игры между собой
Заря: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Десна: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|11
|11
|0
|0
|36 - 6
|33
|2.
|Десна
|1:0
|11
|7
|2
|2
|15 - 4
|23
|3.
|Динамо Киев
|10
|6
|2
|2
|22 - 7
|20
|4.
|Александрия
|10
|6
|1
|3
|14 - 12
|19
|5.
|Заря
|0:1
|11
|4
|4
|3
|17 - 11
|16
|6.
|Колос Ковалёвка
|11
|4
|2
|5
|9 - 21
|14
|7.
|Днепр-1
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|8.
|Мариуполь
|10
|2
|4
|4
|8 - 16
|10
|9.
|Карпаты
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|10.
|Ворскла
|10
|2
|2
|6
|9 - 19
|8
|11.
|Львов
|11
|2
|2
|7
|7 - 16
|8
|12.
|Олимпик Донецк
|10
|1
|2
|7
|5 - 20
|5
Заря
73.9% (105)
Ничья
21.8% (31)
Десна
4.2% (6)
2:1 Заря
33.1% (47)
1:0 Заря
21.1% (30)
2:0 Заря
15.5% (22)
1:1 Ничья
13.4% (19)
2:2 Ничья
4.9% (7)
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