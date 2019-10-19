Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Заря
0:1
Второй тайм: 77'

Стадион:
Десна
0'
12' Желтая карточка
Фаворов Артём
0:1
17' Гол
Дегтярёв Максим
23' Желтая карточка
Кабаев Владислав
50' Желтая карточка
Вернидуб Виталий
77'
30
Шевченко
Никита
18
Тымчик
Александр
15
Вернидуб
Виталий
20
Абу-Ханна
Джоэл
14
Михайличенко
Богдан
21
Иванисеня
Дмитрий
10
Хомченовский
Дмитрий
22
Кабаев
Владислав
80
Юрченко
Владлен
7
Кочергин
Владислав
28
Громов
Артём
44
Паст
Евгений
45
Фаворов
Денис
32
Имереков
Максим
17
Гитченко
Андрей
22
Мостовой
Андрей
Владимирович
11
Калитвинцев
Владислав
7
Огиря
Владислав
90
Богданов
Андрей
12
Картушов
Егор
19
Фаворов
Артём
77
Дегтярёв
Максим
Заря
Десна

Ход матча

12'
 
Фаворов Артём
17'
0:1
Дегтярёв Максим
(Калитвинцев Владислав)
23'
Кабаев Владислав
 
46'
Русин Назарий
Кабаев Владислав
 
46'
Леднёв Богдан
Кочергин Владислав
 
50'
Вернидуб Виталий
 

Предыдущие игры

Заря Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Львов 0:0 Заря Олимпик Донецк 0:5 Заря Заря 0:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:3 Заря
Заря 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Эспаньол Карпаты 0:1 Заря Эспаньол 3:1 Заря Заря 1:2 Александрия Заря 1:0 ЦСКА София Колос Ковалёвка 1:3 Заря ЦСКА София 1:1 Заря Заря 1:1 Днепр-1 Заря 1:0 Будучность Ворскла 0:1 Заря Будучность 1:3 Заря Мариуполь 3:1 Заря Заря 3:1 Александрия Львов 0:0 Заря Заря 0:1 Шахтёр Донецк
Десна Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Аланьяспор 2:2 Десна Десна 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 0:4 Десна Десна 0:1 Шахтёр Донецк
Динамо Киев 1:2 Десна Анкарагюджю 0:3 Десна Десна 0:0 Карпаты Александрия 0:3 Десна Десна 0:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:1 Десна Десна 2:0 Ворскла Десна 1:2 Львов Черноморец Од 3:0 Десна Десна 1:0 Арсенал-Киев Десна 0:1 Ворскла Карпаты 2:0 Десна Десна 2:1 Олимпик Донецк Десна 2:4 Черноморец Од Арсенал-Киев 2:0 Десна Ворскла 3:3 Десна

Последние игры между собой

Заря: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Десна: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Десна 0:2 Заря Премьер-лига Десна 1:1 Заря Кубок Заря 0:2 Десна Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 11 11 0 0 36 - 6 33
2. Десна 1:0 11 7 2 2 15 - 4 23
3. Динамо Киев 10 6 2 2 22 - 7 20
4. Александрия 10 6 1 3 14 - 12 19
5. Заря 0:1 11 4 4 3 17 - 11 16
6. Колос Ковалёвка 11 4 2 5 9 - 21 14
7. Днепр-1 10 3 2 5 10 - 13 11
8. Мариуполь 10 2 4 4 8 - 16 10
9. Карпаты 11 2 3 6 8 - 15 9
10. Ворскла 10 2 2 6 9 - 19 8
11. Львов 11 2 2 7 7 - 16 8
12. Олимпик Донецк 10 1 2 7 5 - 20 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    23'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Кабаев Владислав получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Дегтярёв Максим бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Фаворов Артём получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slavutych Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Заря 0:1 Десна
Заря
73.9% (105)
Ничья
21.8% (31)
Десна
4.2% (6)
2:1 Заря
33.1% (47)
1:0 Заря
21.1% (30)
2:0 Заря
15.5% (22)
1:1 Ничья
13.4% (19)
2:2 Ничья
4.9% (7)
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