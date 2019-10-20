Украина: Премьер-лига 2019-2020
Олимпик Донецк
1:0
Второй тайм: 70'
Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
Ворскла
22' Желтая карточкаСапай Вадим
1:0
68' ГолДо Коуто Тейшейра Максим
47
Вантух
Роман
31
Имери
Демир
70
Fabinho3
25
Дийе
Матар
23
Сапай
Вадим
77
Васин
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
-
31 Имери ДемирПолузащитник
-
70 Fabinho3Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Дийе МатарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Салу ДраманПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Vicente Fernandez
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Сапай ВадимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Васин ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Косовский Виталий
Ход матча
22'
68'
Предыдущие игры
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +4 =7 -9Десна 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:5 Заря Львов 0:1 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк
Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Александрия 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Карпаты 3:3 Олимпик Донецк Арсенал-Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:1 Черноморец Од Десна 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Карпаты Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна
Ворскла Последние 20 матчей: +5 =6 -9Ворскла 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:0 Ворскла Ворскла 0:5 Динамо Киев Карпаты 2:1 Ворскла
Ворскла 0:1 Александрия Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Ворскла 1:1 Днепр-1 Ворскла 3:2 Львов Десна 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Заря Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Ворскла 1:2 Черноморец Од Десна 0:1 Ворскла Ворскла 2:0 Арсенал-Киев Ворскла 1:1 Карпаты Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Черноморец Од 1:2 Ворскла Ворскла 3:3 Десна Арсенал-Киев 1:0 Ворскла Днепр-1 2:0 Ворскла
Последние игры между собой
Олимпик Донецк: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 5
Ворскла: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 4
Олимпик Донецк 1:4 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:0 Олимпик Донецк Кубок Ворскла 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 3:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:2 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Ворскла 3:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Ворскла Кубок Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Кубок Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|11
|11
|0
|0
|36 - 6
|33
|2.
|Динамо Киев
|11
|7
|2
|2
|23 - 7
|23
|3.
|Десна
|11
|6
|2
|3
|15 - 6
|20
|4.
|Александрия
|11
|6
|1
|4
|14 - 13
|19
|5.
|Заря
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|6.
|Колос Ковалёвка
|11
|4
|2
|5
|9 - 21
|14
|7.
|Мариуполь
|11
|3
|4
|4
|9 - 16
|13
|8.
|Днепр-1
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|9.
|Карпаты
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|10.
|Ворскла
|0:0
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
|11.
|Львов
|11
|2
|2
|7
|7 - 16
|8
|12.
|Олимпик Донецк
|0:0
|11
|1
|3
|7
|5 - 20
|6
Олимпик Донецк
34.5% (50)
Ничья
51.7% (75)
Ворскла
13.8% (20)
1:1 Ничья
44.8% (65)
1:0 Олимпик Донецк
17.9% (26)
2:1 Олимпик Донецк
13.1% (19)
1:2 Ворскла
6.2% (9)
0:0 Ничья
5.5% (8)
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