Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Олимпик Донецк
1:0
Второй тайм: 70'

Стадион:
Ворскла
0'
22' Желтая карточка
Сапай Вадим
1:0
68' Гол
До Коуто Тейшейра Максим
70'
1
Крынский
Владимир
42
Пасич
Евгений
4
Гришко
Дмитрий
16
Лукьянчук
Павел
47
Вантух
Роман
44
Цымбалюк
Евгений
31
Имери
Демир
70
Fabinho3
89
Политыло
Сергей
19
До
Коуто
Тейшейра
Максим
25
Дийе
Матар
21
Ткаченко
Александр
23
Сапай
Вадим
17
Чеснаков
Владимир
27
Баенко
Владимир
45
Maksym
Melnychuk
38
Artem
Chelyadin
77
Васин
Денис
7
Луизао
II
22
Стрижак
Андрей
16
Yurii
Kozyrenko
26
Коломоец
Юрий
Олимпик Донецк
Ворскла

Ход матча

22'
 
Сапай Вадим
61'
Балашов Виталий
Имери Демир
 
61'
Andrii Kravchuk
Fabinho3
 
68'
До Коуто Тейшейра Максим
1:0

Предыдущие игры

Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Десна 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:5 Заря Львов 0:1 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк
Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Александрия 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Карпаты 3:3 Олимпик Донецк Арсенал-Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:1 Черноморец Од Десна 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Карпаты Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна
Ворскла Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Ворскла 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:0 Ворскла Ворскла 0:5 Динамо Киев Карпаты 2:1 Ворскла
Ворскла 0:1 Александрия Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Ворскла 1:1 Днепр-1 Ворскла 3:2 Львов Десна 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Заря Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Ворскла 1:2 Черноморец Од Десна 0:1 Ворскла Ворскла 2:0 Арсенал-Киев Ворскла 1:1 Карпаты Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Черноморец Од 1:2 Ворскла Ворскла 3:3 Десна Арсенал-Киев 1:0 Ворскла Днепр-1 2:0 Ворскла

Последние игры между собой

Олимпик Донецк: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 5
Ворскла: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 4
Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Ворскла Премьер-лига
Олимпик Донецк 1:4 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:0 Олимпик Донецк Кубок Ворскла 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 3:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:2 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Ворскла 3:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Ворскла Кубок Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Кубок Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 11 11 0 0 36 - 6 33
2. Динамо Киев 11 7 2 2 23 - 7 23
3. Десна 11 6 2 3 15 - 6 20
4. Александрия 11 6 1 4 14 - 13 19
5. Заря 11 5 4 2 19 - 11 19
6. Колос Ковалёвка 11 4 2 5 9 - 21 14
7. Мариуполь 11 3 4 4 9 - 16 13
8. Днепр-1 11 3 2 6 10 - 14 11
9. Карпаты 11 2 3 6 8 - 15 9
10. Ворскла 0:0 11 2 3 6 9 - 19 9
11. Львов 11 2 2 7 7 - 16 8
12. Олимпик Донецк 0:0 11 1 3 7 5 - 20 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    23'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Сапай Вадим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Сапай Вадим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Олимпик Донецк 1:0 Ворскла
Олимпик Донецк
34.5% (50)
Ничья
51.7% (75)
Ворскла
13.8% (20)
1:1 Ничья
44.8% (65)
1:0 Олимпик Донецк
17.9% (26)
2:1 Олимпик Донецк
13.1% (19)
1:2 Ворскла
6.2% (9)
0:0 Ничья
5.5% (8)
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