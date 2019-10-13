Россия: Премьер-лига 2019-2020
Рубин
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Стадион: Казань Арена
Урал
Предыдущие игры
Рубин Последние 20 матчей: +5 =4 -11Спартак Москва 0:0 Рубин Рубин 2:1 Тамбов Рубин 0:0 Уфа Химки 3:0 Рубин
Зенит 5:0 Рубин Оренбург 2:1 Рубин Рубин 0:3 Сочи Ростов 2:1 Рубин Рубин 1:0 Арсенал Тула Краснодар 1:0 Рубин Рубин 0:1 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Ахмат Динамо Москва 0:1 Рубин Локомотив Москва 1:1 Рубин ЦСКА Москва 4:0 Рубин Рубин 0:0 Тамбов Рубин 0:1 Нижний Новгород Рубин 4:1 Мордовия Рубин 1:2 Нефтехимик Краснодар 1:0 Рубин
Урал Последние 20 матчей: +10 =3 -7Тамбов 1:2 Урал Урал 1:3 Зенит Урал 0:3 ЦСКА Москва Черноморец Нв 0:2 Урал
Арсенал Тула 1:1 Урал Спартак Москва 1:2 Урал Урал 2:4 Краснодар Урал 3:1 Сочи Урал 1:3 Крылья Советов Локомотив Москва 4:0 Урал Урал 2:2 Ростов Динамо Москва 2:0 Урал Урал 3:0 Ахмат Урал 3:2 Уфа Краснодар 0:2 Урал Пюник 0:3 Урал Урал 2:1 Астра Анжи 0:2 Урал Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Рубин: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 5
Урал: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 8
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 11
|29
|2.
|Зенит
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 7
|29
|3.
|Краснодар
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 14
|27
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 12
|26
|5.
|Ростов
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 21
|26
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 16
|17
|7.
|Урал
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 27
|17
|8.
|Уфа
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 12
|16
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 19
|15
|10.
|Рубин
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|8 - 16
|15
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 15
|15
|12.
|Оренбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|13.
|Сочи
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|14.
|Ахмат
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 19
|12
|15.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|9 - 15
|11
|16.
|Тамбов
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 21
|8
Рубин
67.2% (41)
Ничья
26.2% (16)
Урал
6.6% (4)
1:0 Рубин
34.4% (21)
1:1 Ничья
21.3% (13)
2:1 Рубин
21.3% (13)
2:0 Рубин
4.9% (3)
0:0 Ничья
3.3% (2)
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