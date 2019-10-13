Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Рубин
 
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Стадион:
Урал

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Спартак Москва 0:0 Рубин Рубин 2:1 Тамбов Рубин 0:0 Уфа Химки 3:0 Рубин
Зенит 5:0 Рубин Оренбург 2:1 Рубин Рубин 0:3 Сочи Ростов 2:1 Рубин Рубин 1:0 Арсенал Тула Краснодар 1:0 Рубин Рубин 0:1 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Ахмат Динамо Москва 0:1 Рубин Локомотив Москва 1:1 Рубин ЦСКА Москва 4:0 Рубин Рубин 0:0 Тамбов Рубин 0:1 Нижний Новгород Рубин 4:1 Мордовия Рубин 1:2 Нефтехимик Краснодар 1:0 Рубин
Урал Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Тамбов 1:2 Урал Урал 1:3 Зенит Урал 0:3 ЦСКА Москва Черноморец Нв 0:2 Урал
Арсенал Тула 1:1 Урал Спартак Москва 1:2 Урал Урал 2:4 Краснодар Урал 3:1 Сочи Урал 1:3 Крылья Советов Локомотив Москва 4:0 Урал Урал 2:2 Ростов Динамо Москва 2:0 Урал Урал 3:0 Ахмат Урал 3:2 Уфа Краснодар 0:2 Урал Пюник 0:3 Урал Урал 2:1 Астра Анжи 0:2 Урал Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Рубин: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 5
Урал: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 8
Урал 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Урал Премьер-лига
Урал 2:1 Рубин Кубок Урал 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 Урал Премьер-лига Урал 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Урал Премьер-лига Рубин 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:3 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Урал Премьер-лига Урал 0:3 Рубин Премьер-лига Урал 0:0 Рубин Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 13 9 2 2 22 - 11 29
2. Зенит Заявка 13 9 2 2 27 - 7 29
3. Краснодар Заявка 13 8 3 2 26 - 14 27
4. ЦСКА Москва Заявка 13 8 2 3 20 - 12 26
5. Ростов Заявка 13 8 2 3 24 - 21 26
6. Крылья Советов Заявка 13 5 2 6 18 - 16 17
7. Урал Заявка 13 5 2 6 20 - 27 17
8. Уфа Заявка 13 4 4 5 12 - 12 16
9. Арсенал Тула Заявка 13 4 3 6 15 - 19 15
10. Рубин Заявка 13 4 3 6 8 - 16 15
11. Спартак Москва Заявка 13 4 3 6 13 - 15 15
12. Оренбург Заявка 13 4 2 7 17 - 20 14
13. Сочи Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
14. Ахмат Заявка 13 3 3 7 8 - 19 12
15. Динамо Москва Заявка 13 2 5 6 9 - 15 11
16. Тамбов Заявка 13 2 2 9 11 - 21 8
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Урал

    До начала игры, которая состоится 25.10.2019, осталось 2 дня 17 часов 58 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Рубин - Урал
    Рубин
    67.2% (41)
    Ничья
    26.2% (16)
    Урал
    6.6% (4)
    1:0 Рубин
    34.4% (21)
    1:1 Ничья
    21.3% (13)
    2:1 Рубин
    21.3% (13)
    2:0 Рубин
    4.9% (3)
    0:0 Ничья
    3.3% (2)
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