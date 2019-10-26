Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Вест Хэм
1:1
Второй тайм: 89'

Стадион: Зрители: 59878
Шеффилд Юнайтед
0'
28' Желтая карточка
Диоп Исса
1:0
44' Гол
Снодграсс Роберт
59' Желтая карточка
Бэлдок Джордж
62' Желтая карточка
Бальбуэна Фабиан
1:1
69' Гол
Муссе Ли
89'
13
Роберто
Хименес
5
Сабалета
Пабло
23
Диоп
Исса
4
Бальбуэна
Фабиан
3
Крессуэлл
Арон
41
Райс
Деклан
7
Ярмоленко
Андрей
16
Ноубл
Марк
11
Снодграсс
Роберт
8
Андерсон
Фелипе
22
Алле
Себастьян
1
Хендерсон
Дин
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
5
О'Коннелл
Джек
2
Бэлдок
Джордж
7
Ландстрем
Джон
16
Норвуд
Оливер
4
Флек
Джон
3
Стивенс
Энда
17
Макголдрик
Дэвид
11
Робинсон
Каллум
Вест Хэм
4-1-4-1
Шеффилд Юнайтед
3-5-2

Ход матча

28'
Диоп Исса
 
44'
Снодграсс Роберт
(Ярмоленко Андрей)
1:0
54'
 
Шарп Билли
Робинсон Каллум
59'
 
Бэлдок Джордж
62'
Бальбуэна Фабиан
 
63'
 
Муссе Ли
Норвуд Оливер
66'
Лансини Мануэль
Андерсон Фелипе
 
69'
1:1
Муссе Ли
(Стивенс Энда)
78'
Форнальс Пабло
Ноубл Марк
 
81'
 
Бешич Мухамед
Макголдрик Дэвид
86'
Айети Альбиан
Снодграсс Роберт
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 2
  • 4 Офсайды 5
  • 6 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Эвертон 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Борнмут 2:2 Вест Хэм Оксфорд Юнайтед 4:0 Вест Хэм
Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Норвич Ньюпорт 0:2 Вест Хэм Уотфорд 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Герта 3:5 Вест Хэм Фулхэм 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Манчестер Сити 4:1 Вест Хэм Альтах 2:3 Вест Хэм Уотфорд 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 0:1 Сандерленд
Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Блэкберн Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Мэтлок Таун Барнсли 1:4 Шеффилд Юнайтед Честерфилд 0:5 Шеффилд Юнайтед Нортгемптон 0:2 Шеффилд Юнайтед Бёртон 2:1 Шеффилд Юнайтед Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Сток Сити 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Ипсвич

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Кубок лиги
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 9 8 1 0 21 - 7 25
2. Манчестер Сити Заявка 10 7 1 2 32 - 9 22
3. Лестер Заявка 10 6 2 2 25 - 8 20
4. Челси Заявка 9 5 2 2 19 - 14 17
5. Арсенал Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
6. Кристал Пэлас Заявка 9 4 2 3 8 - 10 14
7. Шеффилд Юнайтед 1:1 Заявка 10 3 4 3 9 - 8 13
8. Борнмут 0:0 Заявка 10 3 4 3 13 - 13 13
9. Вест Хэм 1:1 Заявка 10 3 4 3 12 - 14 13
10. Тоттенхэм Заявка 9 3 3 3 15 - 13 12
11. Бёрнли Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
12. Вулверхэмптон Заявка 9 2 5 2 12 - 12 11
13. Астон Вилла Заявка 10 3 2 5 15 - 16 11
14. Эвертон 2:2 Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15. Манчестер Юнайтед Заявка 9 2 4 3 10 - 9 10
16. Брайтон 2:2 Заявка 10 2 4 4 11 - 14 10
17. Ньюкасл Заявка 9 2 2 5 5 - 14 8
18. Саутгемптон Заявка 10 2 2 6 9 - 25 8
19. Норвич Заявка 9 2 1 6 10 - 21 7
20. Уотфорд 0:0 Заявка 10 0 5 5 5 - 21 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм
78.8% (119)
Ничья
16.6% (25)
Шеффилд Юнайтед
4.6% (7)
2:1 Вест Хэм
41.7% (63)
1:0 Вест Хэм
20.5% (31)
1:1 Ничья
13.9% (21)
2:0 Вест Хэм
10.6% (16)
3:1 Вест Хэм
3.3% (5)
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