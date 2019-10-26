Англия: Премьер-лига 2019-2020
Вест Хэм
1:1
Второй тайм: 89'
Стадион: Олимпийский (Лондон) Зрители: 59878
Шеффилд Юнайтед
28' Желтая карточкаДиоп Исса
1:0
44' ГолСнодграсс Роберт
59' Желтая карточкаБэлдок Джордж
62' Желтая карточкаБальбуэна Фабиан
1:1
69' ГолМуссе Ли
23
Диоп
Исса
41
Райс
Деклан
16
Ноубл
Марк
12
Иган
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мартин ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мур СаймонВратарь
-
15 Джагелка ФилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Шарп БиллиНападающий
- Нападающий
-
22 Муссе ЛиНападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
Ход матча
28'
44'
59'
62'
69'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
10 Угловые 2
-
4 Офсайды 5
-
6 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: +10 =4 -6Эвертон 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Борнмут 2:2 Вест Хэм Оксфорд Юнайтед 4:0 Вест Хэм
Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Норвич Ньюпорт 0:2 Вест Хэм Уотфорд 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Герта 3:5 Вест Хэм Фулхэм 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Манчестер Сити 4:1 Вест Хэм Альтах 2:3 Вест Хэм Уотфорд 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =4 -6Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 0:1 Сандерленд
Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Блэкберн Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Мэтлок Таун Барнсли 1:4 Шеффилд Юнайтед Честерфилд 0:5 Шеффилд Юнайтед Нортгемптон 0:2 Шеффилд Юнайтед Бёртон 2:1 Шеффилд Юнайтед Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Сток Сити 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Ипсвич
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 7
|25
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|32 - 9
|22
|3.
|Лестер
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 8
|20
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 14
|17
|5.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|1:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|8.
|Борнмут
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 13
|13
|9.
|Вест Хэм
|1:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 14
|13
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|11.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|12 - 12
|11
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 16
|11
|14.
|Эвертон
|2:2 Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 9
|10
|16.
|Брайтон
|2:2 Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 14
|10
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 14
|8
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 25
|8
|19.
|Норвич
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 21
|7
|20.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|10
|0
|5
|5
|5 - 21
|5
Вест Хэм
78.8% (119)
Ничья
16.6% (25)
Шеффилд Юнайтед
4.6% (7)
2:1 Вест Хэм
41.7% (63)
1:0 Вест Хэм
20.5% (31)
1:1 Ничья
13.9% (21)
2:0 Вест Хэм
10.6% (16)
3:1 Вест Хэм
3.3% (5)
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