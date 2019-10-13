Россия: Премьер-лига 2019-2020
Тамбов
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Стадион: Мордовия Арена
Уфа
Предыдущие игры
Тамбов Последние 20 матчей: +7 =3 -10Тамбов 1:2 Урал Рубин 2:1 Тамбов Крылья Советов 2:0 Тамбов Томь 4:0 Тамбов
Тамбов 2:1 Ростов Тамбов 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Тамбов Тамбов 0:2 Динамо Москва Тамбов 0:2 Краснодар Оренбург 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Арсенал Тула Тамбов 2:0 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Зенит 2:1 Тамбов Рубин 0:0 Тамбов Белшина 0:2 Тамбов Динамо Минск 2:3 Тамбов Шахтёр Солигорск 1:3 Тамбов Локомотив Гомель 0:1 Тамбов Тамбов 2:1 Зенит-2
Уфа Последние 20 матчей: +7 =4 -9Уфа 1:1 ЦСКА Москва Уфа 0:1 Ахмат Рубин 0:0 Уфа Чайка 0:1 Уфа
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 11
|29
|2.
|Зенит
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 7
|29
|3.
|Краснодар
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 14
|27
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 12
|26
|5.
|Ростов
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 21
|26
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 16
|17
|7.
|Урал
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 27
|17
|8.
|Уфа
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 12
|16
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 19
|15
|10.
|Рубин
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|8 - 16
|15
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 15
|15
|12.
|Оренбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|13.
|Сочи
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|14.
|Ахмат
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 19
|12
|15.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|9 - 15
|11
|16.
|Тамбов
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 21
|8
Тамбов
48.4% (30)
Ничья
33.9% (21)
Уфа
17.7% (11)
1:0 Тамбов
30.6% (19)
1:1 Ничья
30.6% (19)
2:1 Тамбов
14.5% (9)
1:2 Уфа
6.5% (4)
0:1 Уфа
6.5% (4)
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