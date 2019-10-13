Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Тамбов
 
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Уфа

Предыдущие игры

Тамбов Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Тамбов 1:2 Урал Рубин 2:1 Тамбов Крылья Советов 2:0 Тамбов Томь 4:0 Тамбов
Тамбов 2:1 Ростов Тамбов 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Тамбов Тамбов 0:2 Динамо Москва Тамбов 0:2 Краснодар Оренбург 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Арсенал Тула Тамбов 2:0 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Зенит 2:1 Тамбов Рубин 0:0 Тамбов Белшина 0:2 Тамбов Динамо Минск 2:3 Тамбов Шахтёр Солигорск 1:3 Тамбов Локомотив Гомель 0:1 Тамбов Тамбов 2:1 Зенит-2
Уфа Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Уфа 1:1 ЦСКА Москва Уфа 0:1 Ахмат Рубин 0:0 Уфа Чайка 0:1 Уфа
Уфа 1:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 Уфа Уфа 1:2 Оренбург Уфа 1:0 Зенит Уфа 2:0 Ростов Арсенал Тула 1:0 Уфа Сочи 0:0 Уфа Уфа 2:1 Крылья Советов Уфа 2:3 Краснодар Урал 3:2 Уфа Уфа 9:1 Ваккер Инсбрук Уфа 0:1 Виктория Пльзень Уфа 1:0 Ботошани Карабах 2:1 Уфа Хорн 2:1 Уфа Томь 1:0 Уфа
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 13 9 2 2 22 - 11 29
2. Зенит Заявка 13 9 2 2 27 - 7 29
3. Краснодар Заявка 13 8 3 2 26 - 14 27
4. ЦСКА Москва Заявка 13 8 2 3 20 - 12 26
5. Ростов Заявка 13 8 2 3 24 - 21 26
6. Крылья Советов Заявка 13 5 2 6 18 - 16 17
7. Урал Заявка 13 5 2 6 20 - 27 17
8. Уфа Заявка 13 4 4 5 12 - 12 16
9. Арсенал Тула Заявка 13 4 3 6 15 - 19 15
10. Рубин Заявка 13 4 3 6 8 - 16 15
11. Спартак Москва Заявка 13 4 3 6 13 - 15 15
12. Оренбург Заявка 13 4 2 7 17 - 20 14
13. Сочи Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
14. Ахмат Заявка 13 3 3 7 8 - 19 12
15. Динамо Москва Заявка 13 2 5 6 9 - 15 11
16. Тамбов Заявка 13 2 2 9 11 - 21 8
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Уфа

    До начала игры, которая состоится 26.10.2019, осталось 2 дня 11 часов 43 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Тамбов - Уфа
    Тамбов
    48.4% (30)
    Ничья
    33.9% (21)
    Уфа
    17.7% (11)
    1:0 Тамбов
    30.6% (19)
    1:1 Ничья
    30.6% (19)
    2:1 Тамбов
    14.5% (9)
    1:2 Уфа
    6.5% (4)
    0:1 Уфа
    6.5% (4)
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