Англия: Премьер-лига 2019-2020
1:0
15' ГолГросс Паскаль
1:1
20' Гол в свои воротаУэбстер Адам
33' Желтая карточкаСтивенс Дейл
1:2
74' ГолКалверт-Льюин Доминик
2:2
80' ПенальтиМопе Нил
87' Желтая карточкаХолгейт Мэйсон
15
Уэбстер
Адам
33
Бёрн
Дэн
24
Прёппер
Дэви
7
Мопе
Нил
12
Динь
Люка
26
Дэйвис
Том
21
Гомеш
Андре
11
Уолкотт
Тео
17
Айуоби
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Уэбстер АдамЗащитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Мопе НилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Баттон ДэвидВратарь
- Защитник
-
14 Балогун ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
-
17 Мюррей ГленнНападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
-
26 Дэйвис ТомПолузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
-
11 Уолкотт ТеоПолузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
49 Лоссль ЙонасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Кин МойзеНападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
15'
1:0
20'
1:1
33'
74'
80'
2:2
87'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
6 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 1
-
0 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: +7 =5 -8Астон Вилла 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Тоттенхэм Челси 2:0 Брайтон Брайтон 1:3 Астон Вилла
Ньюкасл 0:0 Брайтон Брайтон 1:1 Бёрнли Манчестер Сити 4:0 Брайтон Бристоль Роверс 1:2 Брайтон Брайтон 0:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Вест Хэм Уотфорд 0:3 Брайтон Брайтон 2:1 Валенсия Бирмингем 0:4 Брайтон Фулхэм 2:1 Брайтон Кроули Таун 0:1 Брайтон Лиферинг 2:5 Брайтон Брайтон 1:4 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:0 Брайтон
Эвертон Последние 20 матчей: +7 =6 -7Эвертон 2:0 Вест Хэм Бёрнли 1:0 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:2 Эвертон
Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:1 Эвертон Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Линкольн Сити 2:4 Эвертон Астон Вилла 2:0 Эвертон Эвертон 1:0 Уотфорд Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Вердер 0:0 Эвертон Эвертон 1:3 Майнц Эвертон 0:1 Севилья Уиган 0:0 Эвертон Монако 0:1 Эвертон Сьон 0:0 Эвертон Карионбанги Шаркс 1:1 Эвертон Тоттенхэм 2:2 Эвертон Эвертон 2:0 Бёрнли
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Эвертон: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 7
|25
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|32 - 9
|22
|3.
|Лестер
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 8
|20
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 14
|17
|5.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|1:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|8.
|Борнмут
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 13
|13
|9.
|Вест Хэм
|1:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 14
|13
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|11.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|12 - 12
|11
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 16
|11
|14.
|Эвертон
|2:2 Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 9
|10
|16.
|Брайтон
|2:2 Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 14
|10
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 14
|8
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 25
|8
|19.
|Норвич
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 21
|7
|20.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|10
|0
|5
|5
|5 - 21
|5
Брайтон
33.3% (50)
Ничья
45.3% (68)
Эвертон
21.3% (32)
1:1 Draw
38.7% (58)
1:0 Brighton & Hove Albion
16% (24)
2:1 Brighton & Hove Albion
14.7% (22)
1:2 Everton
14% (21)
0:1 Everton
3.3% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...