Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Брайтон
2:2
Второй тайм: 88'

Стадион: Зрители: 30529
Эвертон
0'
1:0
15' Гол
Гросс Паскаль
1:1
20' Гол в свои ворота
Уэбстер Адам
33' Желтая карточка
Стивенс Дейл
1:2
74' Гол
Калверт-Льюин Доминик
2:2
80' Пенальти
Мопе Нил
87' Желтая карточка
Холгейт Мэйсон
88'
1
Райан
Мэтт
22
Монтойя
Мартин
15
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
33
Бёрн
Дэн
13
Гросс
Паскаль
24
Прёппер
Дэви
6
Стивенс
Дейл
46
Альсате
Стивен
7
Мопе
Нил
44
Коннолли
Аарон
1
Пикфорд
Джордан
19
Сидибе
Джибриль
5
Кин
Майкл
2
Холгейт
Мэйсон
12
Динь
Люка
26
Дэйвис
Том
21
Гомеш
Андре
11
Уолкотт
Тео
17
Айуоби
Алекс
20
Бернард
Дуарте
7
Ришарлисон
Брайтон
4-4-2
Эвертон
4-2-3-1

Ход матча

15'
Гросс Паскаль
1:0
20'
1:1
Уэбстер Адам
30'
 
Сигурдссон Гильфи
Бернард Дуарте
33'
Стивенс Дейл
 
65'
Скелотто Эзекиль
Монтойя Мартин
 
66'
Троссар Леандро
Гросс Паскаль
 
72'
 
Калверт-Льюин Доминик
Айуоби Алекс
72'
 
Делф Фабиан
Уолкотт Тео
74'
1:2
Калверт-Льюин Доминик
(Холгейт Мэйсон)
80'
Мюррей Гленн
Коннолли Аарон
 
80'
Мопе Нил
2:2
87'
 
Холгейт Мэйсон

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Астон Вилла 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Тоттенхэм Челси 2:0 Брайтон Брайтон 1:3 Астон Вилла
Ньюкасл 0:0 Брайтон Брайтон 1:1 Бёрнли Манчестер Сити 4:0 Брайтон Бристоль Роверс 1:2 Брайтон Брайтон 0:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Вест Хэм Уотфорд 0:3 Брайтон Брайтон 2:1 Валенсия Бирмингем 0:4 Брайтон Фулхэм 2:1 Брайтон Кроули Таун 0:1 Брайтон Лиферинг 2:5 Брайтон Брайтон 1:4 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:0 Брайтон
Эвертон Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Эвертон 2:0 Вест Хэм Бёрнли 1:0 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:2 Эвертон
Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:1 Эвертон Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Линкольн Сити 2:4 Эвертон Астон Вилла 2:0 Эвертон Эвертон 1:0 Уотфорд Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Вердер 0:0 Эвертон Эвертон 1:3 Майнц Эвертон 0:1 Севилья Уиган 0:0 Эвертон Монако 0:1 Эвертон Сьон 0:0 Эвертон Карионбанги Шаркс 1:1 Эвертон Тоттенхэм 2:2 Эвертон Эвертон 2:0 Бёрнли

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Эвертон: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Брайтон 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 Брайтон Премьер-лига Эвертон 2:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:1 Эвертон Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 9 8 1 0 21 - 7 25
2. Манчестер Сити Заявка 10 7 1 2 32 - 9 22
3. Лестер Заявка 10 6 2 2 25 - 8 20
4. Челси Заявка 9 5 2 2 19 - 14 17
5. Арсенал Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
6. Кристал Пэлас Заявка 9 4 2 3 8 - 10 14
7. Шеффилд Юнайтед 1:1 Заявка 10 3 4 3 9 - 8 13
8. Борнмут 0:0 Заявка 10 3 4 3 13 - 13 13
9. Вест Хэм 1:1 Заявка 10 3 4 3 12 - 14 13
10. Тоттенхэм Заявка 9 3 3 3 15 - 13 12
11. Бёрнли Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
12. Вулверхэмптон Заявка 9 2 5 2 12 - 12 11
13. Астон Вилла Заявка 10 3 2 5 15 - 16 11
14. Эвертон 2:2 Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15. Манчестер Юнайтед Заявка 9 2 4 3 10 - 9 10
16. Брайтон 2:2 Заявка 10 2 4 4 11 - 14 10
17. Ньюкасл Заявка 9 2 2 5 5 - 14 8
18. Саутгемптон Заявка 10 2 2 6 9 - 25 8
19. Норвич Заявка 9 2 1 6 10 - 21 7
20. Уотфорд 0:0 Заявка 10 0 5 5 5 - 21 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Брайтон 2:2 Эвертон
Брайтон
33.3% (50)
Ничья
45.3% (68)
Эвертон
21.3% (32)
1:1 Draw
38.7% (58)
1:0 Brighton & Hove Albion
16% (24)
2:1 Brighton & Hove Albion
14.7% (22)
1:2 Everton
14% (21)
0:1 Everton
3.3% (5)
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