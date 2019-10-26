Англия: Премьер-лига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

49' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Хорошо играет на выходе Пикфорд Джордан - мяч в ее руках

47' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

46' Хорошо играет на выходе Пикфорд Джордан - мяч в ее руках

45' Хорошо играет на выходе Пикфорд Джордан - мяч в ее руках

44' Холгейт Мэйсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Удар от ворот произведет Брайтон

44' Айуоби Алекс не смог попасть в створ ударом издали

43' Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

43' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

39' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Ришарлисон из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

38' Хорошая попытка от Айуоби Алекс , был неплохой удар, но вратарь спас

38' Уолкотт Тео имела голевой момент, но ее удар был заблокирован!

38' Ришарлисон из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...

37' Хорошо играет на выходе Пикфорд Джордан - мяч в ее руках

35' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

35' Сидибе Джибриль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Судья подбегает и показывает Стивенс Дейл из команды Брайтон отложенную желтую карточку за фол.

33' Сидибе Джибриль из команды Эвертон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

32' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

30' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

30' Ох, нехорошо это выглядит. Бернард Дуарте получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Бернард Дуарте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Брайтон

26' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

25' Удар от ворот произведет Эвертон

25' Прёппер Дэви из команды Брайтон плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

25' Хорошие скиллы дриблинга показывает Прёппер Дэви , обходя своих соперников

24' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Матч возобновлен

21' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

20' ГООООООООЛ - Уэбстер Адам очень расстроена, так как забила в свои ворота!

20' Ришарлисон из команды Эвертон нанесла удар головой, но мяч заблокирован.

20' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

20' Стивенс Дейл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Хорошо играет на выходе Пикфорд Джордан - мяч в ее руках

19' Стивенс Дейл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Матч возобновлен

19' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

18' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Брайтон

15' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

15' Г О О О О Л Гросс Паскаль закручивает штрафной в сетку! Великолепно

12' Удар от ворот произведет Брайтон

12' Пространство открывается для Мопе Нил , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

11' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

10' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Эвертон

5' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

4' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Эвертон начинает с центра поля