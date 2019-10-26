Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Уотфорд
0:0
Второй тайм: 84'

Стадион:
Борнмут
0'
41' Желтая карточка
Доусон Крэйг
65' Желтая карточка
Уилсон Каллум
73' Желтая карточка
Рико Диего
77' Желтая карточка
Делофеу Херард
81' Желтая карточка
Биллинг Филип
84'
26
Фостер
Бен
4
Доусон
Крэйг
15
Каткарт
Крейг
27
Кабаселе
Кристиан
2
Янмат
Дарил
8
Клеверли
Том
14
Чалоба
Натаниэл
16
Дюкур
Абдулайе
11
Масина
Адам
7
Делофеу
Херард
37
Перейра
Роберто
12
Ремсдейл
Арон
15
Смит
Адам
3
Кук
Стив
5
Аке
Натан
21
Рико
Диего
14
Груневелд
Арнаут
8
Хефферсон
Лерма
29
Биллинг
Филип
24
Фрейзер
Райан
13
Уилсон
Каллум
7
Кинг
Джошуа
Уотфорд
3-5-2
Борнмут
4-4-2

Ход матча

10'
Хьюз Уилл
Клеверли Том
 
41'
Доусон Крэйг
 
57'
Грэй Андре
Чалоба Натаниэл
 
61'
 
Уилсон Гарри
Груневелд Арнаут
65'
 
Уилсон Каллум
73'
 
Рико Диего
73'
Фулкье Димитри
Масина Адам
 
74'
 
Соланке Доминик
Уилсон Каллум
77'
Делофеу Херард
 
81'
 
Биллинг Филип

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 8
  • 4 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 40 Владение мячом, % 60

Предыдущие игры

Уотфорд Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Уотфорд 2:1 Суонси
Манчестер Сити 8:0 Уотфорд Уотфорд 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:1 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ковентри Уотфорд 1:3 Вест Хэм Эвертон 1:0 Уотфорд Уотфорд 0:3 Брайтон Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад КПР 0:1 Уотфорд Байер Л 1:2 Уотфорд Аякс 2:1 Уотфорд Манчестер Сити 6:0 Уотфорд Уотфорд 1:4 Вест Хэм Челси 3:0 Уотфорд Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон Уотфорд 1:1 Саутгемптон
Борнмут Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Борнмут 0:0 Норвич Арсенал 1:0 Борнмут Борнмут 2:2 Вест Хэм Бёртон 2:0 Борнмут
Саутгемптон 1:3 Борнмут Борнмут 3:1 Эвертон Лестер 3:1 Борнмут Борнмут 0:0 Форест Грин Борнмут 1:3 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Борнмут Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:0 Лион Борнмут 3:4 Лацио Брентфорд 1:3 Борнмут Вест Бромвич 0:0 Борнмут Жирона 2:1 Борнмут Борнмут 3:2 Уимблдон Кристал Пэлас 5:3 Борнмут Борнмут 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 3:3 Борнмут

Последние игры между собой

Уотфорд: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 2
Борнмут: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 3
Борнмут 3:3 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 0:4 Борнмут Премьер-лига Уотфорд 2:2 Борнмут Премьер-лига Борнмут 0:2 Уотфорд Премьер-лига
Борнмут 2:2 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 2:2 Борнмут Премьер-лига Уотфорд 0:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:1 Уотфорд Премьер-лига Борнмут 2:0 Уотфорд Уотфорд 1:1 Борнмут Борнмут 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:0 Борнмут Кубок лиги Уотфорд 6:1 Борнмут
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 9 8 1 0 21 - 7 25
2. Манчестер Сити Заявка 10 7 1 2 32 - 9 22
3. Лестер Заявка 10 6 2 2 25 - 8 20
4. Челси Заявка 9 5 2 2 19 - 14 17
5. Арсенал Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
6. Кристал Пэлас Заявка 9 4 2 3 8 - 10 14
7. Шеффилд Юнайтед 1:1 Заявка 10 3 4 3 9 - 8 13
8. Борнмут 0:0 Заявка 10 3 4 3 13 - 13 13
9. Вест Хэм 1:1 Заявка 10 3 4 3 12 - 14 13
10. Тоттенхэм Заявка 9 3 3 3 15 - 13 12
11. Бёрнли Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
12. Вулверхэмптон Заявка 9 2 5 2 12 - 12 11
13. Астон Вилла Заявка 10 3 2 5 15 - 16 11
14. Эвертон 2:2 Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15. Манчестер Юнайтед Заявка 9 2 4 3 10 - 9 10
16. Брайтон 2:2 Заявка 10 2 4 4 11 - 14 10
17. Ньюкасл Заявка 9 2 2 5 5 - 14 8
18. Саутгемптон Заявка 10 2 2 6 9 - 25 8
19. Норвич Заявка 9 2 1 6 10 - 21 7
20. Уотфорд 0:0 Заявка 10 0 5 5 5 - 21 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Уотфорд 0:0 Борнмут
Уотфорд
48% (72)
Ничья
37.3% (56)
Борнмут
14.7% (22)
1:1 Ничья
30% (45)
2:1 Уотфорд
22% (33)
1:0 Уотфорд
18% (27)
1:2 Борнмут
9.3% (14)
2:0 Уотфорд
4.7% (7)
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