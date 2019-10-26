Англия: Премьер-лига 2019-2020
Уотфорд
0:0
Второй тайм: 84'
Стадион: Викарадж Роад
Борнмут
41' Желтая карточкаДоусон Крэйг
65' Желтая карточкаУилсон Каллум
73' Желтая карточкаРико Диего
77' Желтая карточкаДелофеу Херард
81' Желтая карточкаБиллинг Филип
26
Фостер
Бен
11
Масина
Адам
15
Смит
Адам
3
Кук
Стив
21
Рико
Диего
- Основной состав
-
26 Фостер БенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Масина АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КинаПолузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
-
18 Грэй АндреНападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
-
3 Кук СтивЗащитник
- Защитник
-
21 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Келли ЛлойдЗащитник
-
33 Мефам КрисЗащитник
- Защитник
-
22 Уилсон ГарриПолузащитник
-
16 Кук ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
41'
65'
73'
77'
81'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 8
-
4 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
40 Владение мячом, % 60
Предыдущие игры
Уотфорд Последние 20 матчей: +5 =5 -10Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Уотфорд 2:1 Суонси
Манчестер Сити 8:0 Уотфорд Уотфорд 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:1 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ковентри Уотфорд 1:3 Вест Хэм Эвертон 1:0 Уотфорд Уотфорд 0:3 Брайтон Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад КПР 0:1 Уотфорд Байер Л 1:2 Уотфорд Аякс 2:1 Уотфорд Манчестер Сити 6:0 Уотфорд Уотфорд 1:4 Вест Хэм Челси 3:0 Уотфорд Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон Уотфорд 1:1 Саутгемптон
Борнмут Последние 20 матчей: +8 =5 -7Борнмут 0:0 Норвич Арсенал 1:0 Борнмут Борнмут 2:2 Вест Хэм Бёртон 2:0 Борнмут
Саутгемптон 1:3 Борнмут Борнмут 3:1 Эвертон Лестер 3:1 Борнмут Борнмут 0:0 Форест Грин Борнмут 1:3 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Борнмут Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:0 Лион Борнмут 3:4 Лацио Брентфорд 1:3 Борнмут Вест Бромвич 0:0 Борнмут Жирона 2:1 Борнмут Борнмут 3:2 Уимблдон Кристал Пэлас 5:3 Борнмут Борнмут 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 3:3 Борнмут
Последние игры между собой
Уотфорд: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 2
Борнмут: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 7
|25
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|32 - 9
|22
|3.
|Лестер
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 8
|20
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 14
|17
|5.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|1:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|8.
|Борнмут
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 13
|13
|9.
|Вест Хэм
|1:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 14
|13
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|11.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|12 - 12
|11
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 16
|11
|14.
|Эвертон
|2:2 Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 9
|10
|16.
|Брайтон
|2:2 Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 14
|10
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 14
|8
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 25
|8
|19.
|Норвич
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 21
|7
|20.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|10
|0
|5
|5
|5 - 21
|5
Уотфорд
48% (72)
Ничья
37.3% (56)
Борнмут
14.7% (22)
1:1 Ничья
30% (45)
2:1 Уотфорд
22% (33)
1:0 Уотфорд
18% (27)
1:2 Борнмут
9.3% (14)
2:0 Уотфорд
4.7% (7)
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