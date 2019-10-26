Англия: Премьер-лига 2019-2020

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

48' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Великолепное видение игры демонстрирует Рико Диего из команды Борнмут , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

47' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Уотфорд имеет хороший шанс забить.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

44' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Фостер Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Рико Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Доусон Крэйг - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

41' Уотфорд имеет хороший шанс забить.

40' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

39' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Хорошо играет на выходе Фостер Бен - мяч в ее руках

37' Уотфорд имеет хороший шанс забить.

36' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

36' Уотфорд имеет хороший шанс забить.

35' Хьюз Уилл из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

34' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Рико Диего пробил со штрафного прямо в стенку

30' Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

29' Удар от ворот произведет Уотфорд

29' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Хорошие скиллы дриблинга показывает Груневелд Арнаут , обходя своих соперников

28' Борнмут имеет хороший шанс забить.

27' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Матч возобновится спорным мячом

26' Ох, нехорошо это выглядит. Смит Адам получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Идет дождь, трудные условия для игроков.

25' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

24' Смит Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Кабаселе Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Хорошо играет на выходе Ремсдейл Арон - мяч в ее руках

21' Уотфорд имеет хороший шанс забить.

20' Уилсон Каллум из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

20' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

19' Смит Адам из команды Борнмут пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

19' Рико Диего из команды Борнмут пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

18' Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Фрейзер Райан из команды Борнмут пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

17' Удар от ворот произведет Борнмут

17' Янмат Дарил из команды Уотфорд пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

15' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Кук Стив и попал в каркас ворот!

15' Уилсон Каллум из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

14' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Уотфорд имеет хороший шанс забить.

13' Хорошо играет на выходе Фостер Бен - мяч в ее руках

11' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Хефферсон Лерма выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

8' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Дюкур Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

6' Доусон Крэйг имела голевой момент, но ее удар был заблокирован!

5' Плохо играет Кук Стив - неудачный вынос, и мяч у соперниц

4' Смит Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Удар от ворот произведет Уотфорд

3' Хефферсон Лерма не смог попасть в створ ударом издали

3' Великолепное видение игры демонстрирует Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

2' Удар от ворот произведет Борнмут

2' Как она упустила момент!?! Дюкур Абдулайе имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

2' Плохо играет Ремсдейл Арон - неудачный вынос, и мяч у соперниц

1' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Уотфорд начинает с центра поля