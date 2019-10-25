Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Саутгемптон
0:5
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Лестер
0'
0:1
11' Гол
Чилвел Бенджамин
12' Красная карточка
Бертранд Райан
0:2
18' Гол
Тилеманс Юри
0:3
19' Гол
Перес Айосе
0:4
39' Гол
Перес Айосе
0:5
45' Гол
Варди Джейми
45'+1
28
Ганн
Энгус
35
Беднарек
Ян
3
Йосида
Майя
4
Вестергор
Янник
43
Валери
Ян
14
Ромеу
Ориоль
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
21
Бертранд
Райан
16
Уорд-Праус
Джеймс
22
Редмонд
Натан
9
Ингс
Дэнни
1
Шмейхель
Каспер
21
Рикарду
Перейра
II
6
Эванс
Джонни
4
Сёюнджю
Чаглар
3
Чилвел
Бенджамин
25
Ндиди
Уилфред
17
Перес
Айосе
8
Тилеманс
Юри
10
Мэддисон
Джеймс
15
Барнс
Харви
9
Варди
Джейми
Саутгемптон
3-4-2-1
Лестер
4-1-4-1

Ход матча

11'
0:1
Чилвел Бенджамин
12'
Бертранд Райан
 
18'
0:2
Тилеманс Юри
19'
0:3
Перес Айосе
(Тилеманс Юри)
39'
0:4
Перес Айосе
(Чилвел Бенджамин)
45'
0:5
Варди Джейми

Статистика матча

  • 0 Голы 5
  • 1 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:4 Челси Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Портсмут 0:4 Саутгемптон
Саутгемптон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Саутгемптон Брайтон 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Бёрнли 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Кёльн Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон Престон Норт Энд 1:3 Саутгемптон Альтах 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Хаддерсфилд Таун Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:3 Борнмут Уотфорд 1:1 Саутгемптон
Лестер Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Лестер 2:1 Бёрнли Ливерпуль 2:1 Лестер Лестер 5:0 Ньюкасл Лутон Таун 0:4 Лестер
Лестер 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер Лестер 3:1 Борнмут Ньюкасл 1:1 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Челси 1:1 Лестер Лестер 0:0 Вулверхэмптон Лестер 2:1 Аталанта Ротерхэм 2:2 Лестер Сток Сити 1:2 Лестер Кембридж Юнайтед 0:3 Лестер Челтенем 1:2 Лестер Сканторп 0:1 Лестер Лестер 0:0 Челси Манчестер Сити 1:0 Лестер Лестер 3:0 Арсенал

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
Лестер: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
Лестер 1:2 Саутгемптон Премьер-лига Лестер 0:0 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 1:2 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Саутгемптон Премьер-лига
Саутгемптон 1:4 Лестер Премьер-лига Саутгемптон 3:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Лестер 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Лестер Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Лестер Лестер 3:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Лестер Саутгемптон 2:0 Лестер Кубок Лестер 1:2 Саутгемптон
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 9 8 1 0 21 - 7 25
2. Лестер 3:0 Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
3. Манчестер Сити Заявка 9 6 1 2 29 - 9 19
4. Челси Заявка 9 5 2 2 19 - 14 17
5. Арсенал Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
6. Кристал Пэлас Заявка 9 4 2 3 8 - 10 14
7. Тоттенхэм Заявка 9 3 3 3 15 - 13 12
8. Бёрнли Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
9. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
10. Борнмут Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
11. Вест Хэм Заявка 9 3 3 3 11 - 13 12
12. Астон Вилла Заявка 9 3 2 4 15 - 13 11
13. Вулверхэмптон Заявка 9 2 5 2 12 - 12 11
14. Эвертон Заявка 9 3 1 5 8 - 13 10
15. Манчестер Юнайтед Заявка 9 2 4 3 10 - 9 10
16. Брайтон Заявка 9 2 3 4 9 - 12 9
17. Ньюкасл Заявка 9 2 2 5 5 - 14 8
18. Саутгемптон 0:3 Заявка 10 2 2 6 9 - 19 8
19. Норвич Заявка 9 2 1 6 10 - 21 7
20. Уотфорд Заявка 9 0 4 5 5 - 21 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Саутгемптон 0:5 Лестер
Саутгемптон
11.1% (17)
Ничья
34.6% (53)
Лестер
54.2% (83)
1:2 Лестер
36.6% (56)
1:1 Ничья
28.1% (43)
0:1 Лестер
10.5% (16)
2:1 Саутгемптон
6.5% (10)
1:0 Саутгемптон
3.9% (6)
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