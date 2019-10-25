Англия: Премьер-лига 2019-2020
Саутгемптон
0:5
Первый тайм: 45+'
Стадион: Сент-Мэрис
Лестер
0:1
11' ГолЧилвел Бенджамин
12' Красная карточкаБертранд Райан
0:2
18' ГолТилеманс Юри
0:3
19' ГолПерес Айосе
0:4
39' ГолПерес Айосе
0:5
45' ГолВарди Джейми
28
Ганн
Энгус
35
Беднарек
Ян
43
Валери
Ян
14
Ромеу
Ориоль
- Основной состав
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Валери ЯнПолузащитник
-
14 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Дансо КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Барнс ХарвиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Прает ДеннисПолузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
11'
0:1
12'
18'
0:2
19'
0:3
39'
0:4
45'
0:5
Статистика матча
-
0 Голы 5
-
1 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
29 Владение мячом, % 71
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =6 -6Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:4 Челси Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Портсмут 0:4 Саутгемптон
Саутгемптон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Саутгемптон Брайтон 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Бёрнли 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Кёльн Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон Престон Норт Энд 1:3 Саутгемптон Альтах 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Хаддерсфилд Таун Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:3 Борнмут Уотфорд 1:1 Саутгемптон
Лестер Последние 20 матчей: +13 =4 -3Лестер 2:1 Бёрнли Ливерпуль 2:1 Лестер Лестер 5:0 Ньюкасл Лутон Таун 0:4 Лестер
Лестер 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер Лестер 3:1 Борнмут Ньюкасл 1:1 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Челси 1:1 Лестер Лестер 0:0 Вулверхэмптон Лестер 2:1 Аталанта Ротерхэм 2:2 Лестер Сток Сити 1:2 Лестер Кембридж Юнайтед 0:3 Лестер Челтенем 1:2 Лестер Сканторп 0:1 Лестер Лестер 0:0 Челси Манчестер Сити 1:0 Лестер Лестер 3:0 Арсенал
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
Лестер: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
Саутгемптон 1:4 Лестер Премьер-лига Саутгемптон 3:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Лестер 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Лестер Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Лестер Лестер 3:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Лестер Саутгемптон 2:0 Лестер Кубок Лестер 1:2 Саутгемптон
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 7
|25
|2.
|Лестер
|3:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|29 - 9
|19
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 14
|17
|5.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|8.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|10.
|Борнмут
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 13
|11
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|12 - 12
|11
|14.
|Эвертон
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 9
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 14
|8
|18.
|Саутгемптон
|0:3 Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 19
|8
|19.
|Норвич
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 21
|7
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|5 - 21
|4
Саутгемптон
11.1% (17)
Ничья
34.6% (53)
Лестер
54.2% (83)
1:2 Лестер
36.6% (56)
1:1 Ничья
28.1% (43)
0:1 Лестер
10.5% (16)
2:1 Саутгемптон
6.5% (10)
1:0 Саутгемптон
3.9% (6)
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