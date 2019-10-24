Англия: Премьер-лига 2019-2020
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +13 =2 -5Генк 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Лестер Ливерпуль 4:3 Ред Булл Зальцбург
Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 0:2 Ливерпуль Челси 1:2 Ливерпуль Наполи 2:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Бёрнли 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Арсенал Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:2 Челси Ливерпуль 4:1 Норвич Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Ливерпуль 3:1 Лион Ливерпуль 0:3 Наполи Спортинг Л 2:2 Ливерпуль Севилья 2:1 Ливерпуль Боруссия Д 3:2 Ливерпуль
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +7 =5 -8Тоттенхэм 5:0 Црвена Звезда Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Брайтон 3:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:7 Бавария
Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Колчестер 0:0 Тоттенхэм Лестер 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла Тоттенхэм 1:1 Интер Милан Тоттенхэм 2:2 Бавария Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ювентус 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Тоттенхэм 2:2 Эвертон
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Тоттенхэм: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кубок лиги Тоттенхэм 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:5 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Ливерпуль Международные матчи (клубы) Ливерпуль 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 7
|25
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|29 - 9
|19
|3.
|Лестер
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 14
|17
|5.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|8.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|10.
|Борнмут
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 13
|11
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|12 - 12
|11
|14.
|Эвертон
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 9
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 14
|8
|19.
|Норвич
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 21
|7
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|5 - 21
|4
Ливерпуль
87.5% (49)
Ничья
10.7% (6)
Тоттенхэм
1.8% (1)
2:1 Ливерпуль
44.6% (25)
3:1 Ливерпуль
21.4% (12)
1:0 Ливерпуль
7.1% (4)
2:2 Ничья
5.4% (3)
2:0 Ливерпуль
5.4% (3)
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