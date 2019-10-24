Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Ливерпуль
 
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Стадион:
Тоттенхэм

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Генк 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Лестер Ливерпуль 4:3 Ред Булл Зальцбург
Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 0:2 Ливерпуль Челси 1:2 Ливерпуль Наполи 2:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Бёрнли 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Арсенал Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:2 Челси Ливерпуль 4:1 Норвич Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Ливерпуль 3:1 Лион Ливерпуль 0:3 Наполи Спортинг Л 2:2 Ливерпуль Севилья 2:1 Ливерпуль Боруссия Д 3:2 Ливерпуль
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Тоттенхэм 5:0 Црвена Звезда Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Брайтон 3:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:7 Бавария
Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Колчестер 0:0 Тоттенхэм Лестер 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла Тоттенхэм 1:1 Интер Милан Тоттенхэм 2:2 Бавария Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ювентус 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Тоттенхэм 2:2 Эвертон

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Тоттенхэм: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Лига чемпионов Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига
Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кубок лиги Тоттенхэм 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:5 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Ливерпуль Международные матчи (клубы) Ливерпуль 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 9 8 1 0 21 - 7 25
2. Манчестер Сити Заявка 9 6 1 2 29 - 9 19
3. Лестер Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
4. Челси Заявка 9 5 2 2 19 - 14 17
5. Арсенал Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
6. Кристал Пэлас Заявка 9 4 2 3 8 - 10 14
7. Тоттенхэм Заявка 9 3 3 3 15 - 13 12
8. Бёрнли Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
9. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
10. Борнмут Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
11. Вест Хэм Заявка 9 3 3 3 11 - 13 12
12. Астон Вилла Заявка 9 3 2 4 15 - 13 11
13. Вулверхэмптон Заявка 9 2 5 2 12 - 12 11
14. Эвертон Заявка 9 3 1 5 8 - 13 10
15. Манчестер Юнайтед Заявка 9 2 4 3 10 - 9 10
16. Брайтон Заявка 9 2 3 4 9 - 12 9
17. Саутгемптон Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
18. Ньюкасл Заявка 9 2 2 5 5 - 14 8
19. Норвич Заявка 9 2 1 6 10 - 21 7
20. Уотфорд Заявка 9 0 4 5 5 - 21 4
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Тоттенхэм

    До начала игры, которая состоится 27.10.2019, осталось 2 дня 18 часов 56 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Ливерпуль - Тоттенхэм
    Ливерпуль
    87.5% (49)
    Ничья
    10.7% (6)
    Тоттенхэм
    1.8% (1)
    2:1 Ливерпуль
    44.6% (25)
    3:1 Ливерпуль
    21.4% (12)
    1:0 Ливерпуль
    7.1% (4)
    2:2 Ничья
    5.4% (3)
    2:0 Ливерпуль
    5.4% (3)
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