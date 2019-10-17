Россия: Премьер-лига 2019-2020
Локомотив Москва
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Стадион: РЖД Арена
Спартак Москва
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +12 =3 -5Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ахмат 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:2 Атлетико М
Локомотив Москва 1:0 Зенит Балтика 1:1 Локомотив Москва Оренбург 2:3 Локомотив Москва Байер Л 1:2 Локомотив Москва Сочи 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Краснодар 1:1 Локомотив Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Урал Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Рубин Зенит 2:3 Локомотив Москва Жилина 0:0 Локомотив Москва Фастав Злин 2:4 Локомотив Москва
Спартак Москва Последние 20 матчей: +8 =3 -9Спартак Москва 0:0 Рубин Краснодар 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Оренбург КамАЗ 1:2 Спартак Москва
Уфа 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Урал Спартак Москва 0:1 Зенит Спартак Москва 1:2 Брага Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Брага 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва Спартак Москва 2:1 Тун Ахмат 1:3 Спартак Москва Тун 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Динамо Москва Тамбов 2:0 Спартак Москва Ростов 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 Сочи Спартак Москва 1:2 Краснодар Дьёр 0:3 Спартак Москва
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Спартак Москва: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Спартак Москва 3:4 Локомотив Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Суперкубок Локомотив Москва 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Спартак Москва Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 11
|29
|2.
|Зенит
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 7
|29
|3.
|Краснодар
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 14
|27
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 12
|26
|5.
|Ростов
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 21
|26
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 16
|17
|7.
|Урал
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 27
|17
|8.
|Уфа
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 12
|16
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 19
|15
|10.
|Рубин
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|8 - 16
|15
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 15
|15
|12.
|Оренбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|13.
|Сочи
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|14.
|Ахмат
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 19
|12
|15.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|9 - 15
|11
|16.
|Тамбов
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 21
|8
Локомотив Москва
66.7% (40)
Ничья
25% (15)
Спартак Москва
8.3% (5)
2:1 Локомотив Москва
36.7% (22)
1:1 Ничья
20% (12)
1:0 Локомотив Москва
15% (9)
2:0 Локомотив Москва
8.3% (5)
1:2 Спартак Москва
5% (3)
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