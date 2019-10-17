Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Локомотив Москва
 
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Стадион:
Спартак Москва

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ахмат 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:2 Атлетико М
Локомотив Москва 1:0 Зенит Балтика 1:1 Локомотив Москва Оренбург 2:3 Локомотив Москва Байер Л 1:2 Локомотив Москва Сочи 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Краснодар 1:1 Локомотив Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Урал Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Рубин Зенит 2:3 Локомотив Москва Жилина 0:0 Локомотив Москва Фастав Злин 2:4 Локомотив Москва
Спартак Москва Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Спартак Москва 0:0 Рубин Краснодар 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Оренбург КамАЗ 1:2 Спартак Москва
Уфа 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Урал Спартак Москва 0:1 Зенит Спартак Москва 1:2 Брага Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Брага 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва Спартак Москва 2:1 Тун Ахмат 1:3 Спартак Москва Тун 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Динамо Москва Тамбов 2:0 Спартак Москва Ростов 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 Сочи Спартак Москва 1:2 Краснодар Дьёр 0:3 Спартак Москва

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Спартак Москва: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Спартак Москва 4:0 Локомотив Москва Кубок Матч Премьер Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва Премьер-лига
Спартак Москва 3:4 Локомотив Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Суперкубок Локомотив Москва 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Спартак Москва Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 13 9 2 2 22 - 11 29
2. Зенит Заявка 13 9 2 2 27 - 7 29
3. Краснодар Заявка 13 8 3 2 26 - 14 27
4. ЦСКА Москва Заявка 13 8 2 3 20 - 12 26
5. Ростов Заявка 13 8 2 3 24 - 21 26
6. Крылья Советов Заявка 13 5 2 6 18 - 16 17
7. Урал Заявка 13 5 2 6 20 - 27 17
8. Уфа Заявка 13 4 4 5 12 - 12 16
9. Арсенал Тула Заявка 13 4 3 6 15 - 19 15
10. Рубин Заявка 13 4 3 6 8 - 16 15
11. Спартак Москва Заявка 13 4 3 6 13 - 15 15
12. Оренбург Заявка 13 4 2 7 17 - 20 14
13. Сочи Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
14. Ахмат Заявка 13 3 3 7 8 - 19 12
15. Динамо Москва Заявка 13 2 5 6 9 - 15 11
16. Тамбов Заявка 13 2 2 9 11 - 21 8
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Спартак Москва

    До начала игры, которая состоится 27.10.2019, осталось 2 дня 15 часов 57 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Спартак Москва
    Локомотив Москва
    66.7% (40)
    Ничья
    25% (15)
    Спартак Москва
    8.3% (5)
    2:1 Локомотив Москва
    36.7% (22)
    1:1 Ничья
    20% (12)
    1:0 Локомотив Москва
    15% (9)
    2:0 Локомотив Москва
    8.3% (5)
    1:2 Спартак Москва
    5% (3)
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