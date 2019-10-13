Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Ростов
 
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Сочи

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Зенит 6:1 Ростов ЦСКА Москва 1:3 Ростов Ростов 3:0 Динамо Москва Мордовия 0:2 Ростов
Тамбов 2:1 Ростов Ростов 2:1 Ахмат Локомотив Москва 1:2 Ростов Ростов 2:1 Рубин Уфа 2:0 Ростов Ростов 1:0 Крылья Советов Урал 2:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 2:2 Спартак Москва Ростов 2:1 Оренбург Ганновер 96 2:1 Ростов ЦСКА Москва 1:2 Ростов Краснодар 3:0 Ростов Ростов 2:0 Спартак Москва Ахмат 1:0 Ростов Ростов 1:0 Зенит
Сочи Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Арсенал Тула 1:1 Сочи Сочи 0:2 Крылья Советов Сочи 2:0 Ахмат Шинник 0:0 Сочи
Динамо Москва 2:3 Сочи Сочи 0:1 Локомотив Москва Зенит 2:1 Сочи Рубин 0:3 Сочи Урал 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи ЦСКА Москва 0:0 Сочи Сочи 0:0 Уфа Краснодар 3:0 Сочи Сочи 0:2 Зенит Спартак Москва 1:0 Сочи Риека 1:2 Сочи Сочи 2:0 Раднички Ниш Спартак Москва 7:1 Сочи Сочи 2:0 Луч Спартак-2 1:1 Сочи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 13 9 2 2 22 - 11 29
2. Зенит Заявка 13 9 2 2 27 - 7 29
3. Краснодар Заявка 13 8 3 2 26 - 14 27
4. ЦСКА Москва Заявка 13 8 2 3 20 - 12 26
5. Ростов Заявка 13 8 2 3 24 - 21 26
6. Крылья Советов Заявка 13 5 2 6 18 - 16 17
7. Урал Заявка 13 5 2 6 20 - 27 17
8. Уфа Заявка 13 4 4 5 12 - 12 16
9. Арсенал Тула Заявка 13 4 3 6 15 - 19 15
10. Рубин Заявка 13 4 3 6 8 - 16 15
11. Спартак Москва Заявка 13 4 3 6 13 - 15 15
12. Оренбург Заявка 13 4 2 7 17 - 20 14
13. Сочи Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
14. Ахмат Заявка 13 3 3 7 8 - 19 12
15. Динамо Москва Заявка 13 2 5 6 9 - 15 11
16. Тамбов Заявка 13 2 2 9 11 - 21 8
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Сочи

    До начала игры, которая состоится 26.10.2019, осталось 2 дня 16 часов 43 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Ростов - Сочи
    Ростов
    94.7% (54)
    Ничья
    5.3% (3)
    Сочи
    0% (0)
    2:0 Ростов
    35.1% (20)
    2:1 Ростов
    22.8% (13)
    1:0 Ростов
    14% (8)
    3:0 Ростов
    10.5% (6)
    3:1 Ростов
    5.3% (3)
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