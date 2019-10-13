Россия: Премьер-лига 2019-2020
Ростов
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Стадион: Ростов Арена
Сочи
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: +12 =2 -6Зенит 6:1 Ростов ЦСКА Москва 1:3 Ростов Ростов 3:0 Динамо Москва Мордовия 0:2 Ростов
Тамбов 2:1 Ростов Ростов 2:1 Ахмат Локомотив Москва 1:2 Ростов Ростов 2:1 Рубин Уфа 2:0 Ростов Ростов 1:0 Крылья Советов Урал 2:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 2:2 Спартак Москва Ростов 2:1 Оренбург Ганновер 96 2:1 Ростов ЦСКА Москва 1:2 Ростов Краснодар 3:0 Ростов Ростов 2:0 Спартак Москва Ахмат 1:0 Ростов Ростов 1:0 Зенит
Сочи Последние 20 матчей: +6 =5 -9Арсенал Тула 1:1 Сочи Сочи 0:2 Крылья Советов Сочи 2:0 Ахмат Шинник 0:0 Сочи
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 11
|29
|2.
|Зенит
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 7
|29
|3.
|Краснодар
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 14
|27
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 12
|26
|5.
|Ростов
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 21
|26
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 16
|17
|7.
|Урал
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 27
|17
|8.
|Уфа
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 12
|16
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 19
|15
|10.
|Рубин
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|8 - 16
|15
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 15
|15
|12.
|Оренбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|13.
|Сочи
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|14.
|Ахмат
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 19
|12
|15.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|9 - 15
|11
|16.
|Тамбов
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 21
|8
Ростов
94.7% (54)
Ничья
5.3% (3)
Сочи
0% (0)
2:0 Ростов
35.1% (20)
2:1 Ростов
22.8% (13)
1:0 Ростов
14% (8)
3:0 Ростов
10.5% (6)
3:1 Ростов
5.3% (3)
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