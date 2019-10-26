Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Ростов
 
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Стадион:
FC Sochi 2018 1
1
Бабурин
Егор
34
Козлов
Алексей
Анатольевич
78
Чистяков
Дмитрий
5
Хаджикадунич
Деннис
28
Чернов
Евгений
17
Норманн
Матиас
8
Попов
Ивелин
11
Ионов
Алексей
7
Ерёменко
Роман
19
Байрамян
Хорен
14
Шомуродов
Элдор
35
Джанаев
Сослан
26
Калугин
Никита
20
Юрганов
Игорь
32
Мевля
Миха
24
Набиуллин
Эльмир
5
Померко
Алексей
18
Бурмистров
Никита
15
Цаллагов
Ибрагим
16
Нобоа
Кристиан
17
Мостовой
Андрей
9
Заболотный
Антон
Ростов
4-2-3-1
FC Sochi 2018 1
4-1-4-1

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Зенит 6:1 Ростов ЦСКА Москва 1:3 Ростов Ростов 3:0 Динамо Москва Мордовия 0:2 Ростов
Тамбов 2:1 Ростов Ростов 2:1 Ахмат Локомотив Москва 1:2 Ростов Ростов 2:1 Рубин Уфа 2:0 Ростов Ростов 1:0 Крылья Советов Урал 2:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 2:2 Спартак Москва Ростов 2:1 Оренбург Ганновер 96 2:1 Ростов ЦСКА Москва 1:2 Ростов Краснодар 3:0 Ростов Ростов 2:0 Спартак Москва Ахмат 1:0 Ростов Ростов 1:0 Зенит
Сочи Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Арсенал Тула 1:1 Сочи Сочи 0:2 Крылья Советов Сочи 2:0 Ахмат Шинник 0:0 Сочи
Динамо Москва 2:3 Сочи Сочи 0:1 Локомотив Москва Зенит 2:1 Сочи Рубин 0:3 Сочи Урал 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи ЦСКА Москва 0:0 Сочи Сочи 0:0 Уфа Краснодар 3:0 Сочи Сочи 0:2 Зенит Спартак Москва 1:0 Сочи Риека 1:2 Сочи Сочи 2:0 Раднички Ниш Спартак Москва 7:1 Сочи Сочи 2:0 Луч Спартак-2 1:1 Сочи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 13 9 2 2 22 - 11 29
2. Зенит Заявка 13 9 2 2 27 - 7 29
3. Краснодар Заявка 13 8 3 2 26 - 14 27
4. ЦСКА Москва Заявка 13 8 2 3 20 - 12 26
5. Ростов Заявка 13 8 2 3 24 - 21 26
6. Урал Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
7. Крылья Советов Заявка 13 5 2 6 18 - 16 17
8. Уфа Заявка 14 4 4 6 12 - 15 16
9. Арсенал Тула Заявка 14 4 4 6 16 - 20 16
10. Рубин Заявка 14 4 4 6 8 - 16 16
11. Спартак Москва Заявка 13 4 3 6 13 - 15 15
12. Оренбург Заявка 13 4 2 7 17 - 20 14
13. Сочи Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
14. Ахмат Заявка 14 3 4 7 9 - 20 13
15. Динамо Москва Заявка 13 2 5 6 9 - 15 11
16. Тамбов Заявка 14 3 2 9 14 - 21 11
17. FC Sochi 2018 1 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на матч Ростов - FC Sochi 2018 1
Ростов
95% (151)
Ничья
3.8% (6)
FC Sochi 2018 1
1.3% (2)
2:0 Ростов
34% (54)
2:1 Ростов
25.8% (41)
1:0 Ростов
14.5% (23)
3:0 Ростов
8.8% (14)
3:1 Ростов
6.3% (10)
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