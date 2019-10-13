Россия: Премьер-лига 2019-2020
ЦСКА Москва
Позже
Стадион: ВЭБ Арена
Динамо Москва
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +12 =2 -6Уфа 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:1 Коломна ЦСКА Москва 1:3 Ростов ЦСКА Москва 0:2 Эспаньол
Урал 0:3 ЦСКА Москва Алания 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:2 Краснодар Лудогорец 5:1 ЦСКА Москва Тамбов 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Арарат Москва Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Сочи Рубин 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 4:0 Рубин ЦСКА Москва 1:2 Ростов
Динамо Москва Последние 20 матчей: +6 =7 -7Динамо Москва 1:1 Краснодар Динамо Москва 2:0 Пюник Оренбург 2:0 Динамо Москва Ростов 3:0 Динамо Москва
Луч 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:3 Сочи Динамо Москва 0:0 Уфа Динамо Москва 1:1 РФШ Рига Крылья Советов 0:0 Динамо Москва Тамбов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:2 Зенит Спартак Москва 0:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Урал Динамо Москва 0:1 Рубин Арсенал Тула 1:1 Динамо Москва Слован Либерец 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Спарта Прага Аполлон 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Рудар Веленье
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Динамо Москва: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
ЦСКА Москва 1:0 Динамо Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва Товарищеские матчи ЦСКА Москва 0:2 Динамо Москва Товарищеские матчи Динамо Москва 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Динамо Москва 4:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:4 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 11
|29
|2.
|Зенит
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 7
|29
|3.
|Краснодар
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 14
|27
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 12
|26
|5.
|Ростов
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 21
|26
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 16
|17
|7.
|Урал
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 27
|17
|8.
|Уфа
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 12
|16
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 19
|15
|10.
|Рубин
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|8 - 16
|15
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 15
|15
|12.
|Оренбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|13.
|Сочи
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|14.
|Ахмат
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 19
|12
|15.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|9 - 15
|11
|16.
|Тамбов
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 21
|8
ЦСКА Москва
85.2% (52)
Ничья
13.1% (8)
Динамо Москва
1.6% (1)
2:1 ЦСКА Москва
34.4% (21)
1:0 ЦСКА Москва
21.3% (13)
2:0 ЦСКА Москва
13.1% (8)
3:1 ЦСКА Москва
11.5% (7)
1:1 Ничья
8.2% (5)
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