Англия: Премьер-лига 2019-2020
Предыдущие игры
Бёрнли Последние 20 матчей: +7 =5 -8Лестер 2:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Эвертон Астон Вилла 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Норвич
Брайтон 1:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 1:3 Сандерленд Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Арсенал 2:1 Бёрнли Бёрнли 3:0 Саутгемптон Бёрнли 2:0 Парма Бёрнли 6:1 Ницца Уиган 2:2 Бёрнли Флитвуд Таун 0:2 Бёрнли Порт Вейл 1:3 Бёрнли Крю Александра 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Арсенал Эвертон 2:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Сити Челси 2:2 Бёрнли
Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5Челси 1:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:4 Челси Лилль 1:2 Челси Челси 2:0 Брайтон
Челси 7:1 Гримсби Челси 1:2 Ливерпуль Челси 0:1 Валенсия Вулверхэмптон 2:5 Челси Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Норвич 2:3 Челси Челси 1:1 Лестер Ливерпуль 2:2 Челси Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Боруссия М 2:2 Челси Ред Булл Зальцбург 3:5 Челси Рединг 3:4 Челси Барселона 1:2 Челси Кавасаки Фронтале 1:0 Челси Сент-Патрикс 0:4 Челси Богемианс 1:1 Челси
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
Челси: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 7
|25
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|29 - 9
|19
|3.
|Лестер
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 14
|17
|5.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|8.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|10.
|Борнмут
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 13
|11
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|12 - 12
|11
|14.
|Эвертон
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 9
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 14
|8
|19.
|Норвич
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 21
|7
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|5 - 21
|4
|21.
|Manchester United3
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Бёрнли
0% (0)
Ничья
11.3% (6)
Челси
88.7% (47)
1:2 Челси
56.6% (30)
0:1 Челси
11.3% (6)
0:2 Челси
9.4% (5)
1:1 Ничья
5.7% (3)
1:3 Челси
3.8% (2)
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