Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Бёрнли
 
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Стадион:
Челси

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Лестер 2:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Эвертон Астон Вилла 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Норвич
Брайтон 1:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 1:3 Сандерленд Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Арсенал 2:1 Бёрнли Бёрнли 3:0 Саутгемптон Бёрнли 2:0 Парма Бёрнли 6:1 Ницца Уиган 2:2 Бёрнли Флитвуд Таун 0:2 Бёрнли Порт Вейл 1:3 Бёрнли Крю Александра 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Арсенал Эвертон 2:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Сити Челси 2:2 Бёрнли
Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Челси 1:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:4 Челси Лилль 1:2 Челси Челси 2:0 Брайтон
Челси 7:1 Гримсби Челси 1:2 Ливерпуль Челси 0:1 Валенсия Вулверхэмптон 2:5 Челси Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Норвич 2:3 Челси Челси 1:1 Лестер Ливерпуль 2:2 Челси Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Боруссия М 2:2 Челси Ред Булл Зальцбург 3:5 Челси Рединг 3:4 Челси Барселона 1:2 Челси Кавасаки Фронтале 1:0 Челси Сент-Патрикс 0:4 Челси Богемианс 1:1 Челси

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
Челси: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
Челси 2:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:4 Челси Премьер-лига Бёрнли 1:2 Челси Премьер-лига Челси 2:3 Бёрнли Премьер-лига
Бёрнли 1:1 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Бёрнли Премьер-лига Челси 1:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:3 Челси Премьер-лига Бёрнли 1:2 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Бёрнли Премьер-лига Челси 1:1 Бёрнли Кубок Carling
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 9 8 1 0 21 - 7 25
2. Манчестер Сити Заявка 9 6 1 2 29 - 9 19
3. Лестер Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
4. Челси Заявка 9 5 2 2 19 - 14 17
5. Арсенал Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
6. Кристал Пэлас Заявка 9 4 2 3 8 - 10 14
7. Тоттенхэм Заявка 9 3 3 3 15 - 13 12
8. Бёрнли Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
9. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
10. Борнмут Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
11. Вест Хэм Заявка 9 3 3 3 11 - 13 12
12. Астон Вилла Заявка 9 3 2 4 15 - 13 11
13. Вулверхэмптон Заявка 9 2 5 2 12 - 12 11
14. Эвертон Заявка 9 3 1 5 8 - 13 10
15. Манчестер Юнайтед Заявка 9 2 4 3 10 - 9 10
16. Брайтон Заявка 9 2 3 4 9 - 12 9
17. Саутгемптон Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
18. Ньюкасл Заявка 9 2 2 5 5 - 14 8
19. Норвич Заявка 9 2 1 6 10 - 21 7
20. Уотфорд Заявка 9 0 4 5 5 - 21 4
21. Manchester United3 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Челси

    До начала игры, которая состоится 26.10.2019, осталось 2 дня 17 часов 12 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Бёрнли - Челси
    Бёрнли
    0% (0)
    Ничья
    11.3% (6)
    Челси
    88.7% (47)
    1:2 Челси
    56.6% (30)
    0:1 Челси
    11.3% (6)
    0:2 Челси
    9.4% (5)
    1:1 Ничья
    5.7% (3)
    1:3 Челси
    3.8% (2)
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