Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Висла Плоцк
3:1
Конец матча

Стадион:
Ягеллония
0'
1:0
25' Гол
Alan Uryga
44' Желтая карточка
Полетанович Марко
48' Желтая карточка
Bartosz Kwiecien
1:1
56' Гол
Климала Патрик
64' Желтая карточка
Бида Бартош
68' Желтая карточка
Климала Патрик
2:1
69' Гол
Швох Матеуш
3:1
81' Гол
Жезничак Якуб
90' Желтая карточка
Кусвик Гжегож
90'+5
30
Дене
Томас
20
Cezary
Stefanczyk
25
Жезничак
Якуб
18
Alan
Uryga
2
Damian
Michalski
6
Damian
Rasak
8
Фурман
Доминик
44
Сахити
Суад
9
Швох
Матеуш
7
Томасик
Пётр
21
Рикардиньо
II
96
Венгларз
Дамиан
7
Вуйцицки
Якуб
17
Рунье
Иван
15
Zoran
Arsenic
12
Гильерме
Хауберт
20
Полетанович
Марко
6
Романчук
Тарас
14
Пржикрыл
Томаш
11
Имас
Хесус
31
Бида
Бартош
9
Климала
Патрик
Висла Плоцк
4-2-3-1
Ягеллония
4-2-3-1

Ход матча

25'
Alan Uryga
(Фурман Доминик)
1:0
44'
 
Полетанович Марко
46'
 
Bartosz Kwiecien
Полетанович Марко
48'
 
Bartosz Kwiecien
56'
1:1
Климала Патрик
(Пржикрыл Томаш)
64'
 
Бида Бартош
68'
 
Климала Патрик
69'
Швох Матеуш
2:1
75'
 
Камара Хуан
Бида Бартош
76'
Кусвик Гжегож
Рикардиньо II
 
81'
Жезничак Якуб
(Фурман Доминик)
3:1
83'
Mikolaj Kwietniewski
Сахити Суад
 
88'
 
Mikolaj Wasilewski
Имас Хесус
90'
Angel Garcia II
Томасик Пётр
 
90'
Кусвик Гжегож
 

Предыдущие игры

Висла Плоцк Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Арка Гдыня Ракув 1:2 Висла Плоцк Chemik Moderator Bydgoszcz 0:1 Висла Плоцк
Висла Плоцк 2:1 Висла Краков Висла Плоцк 1:0 Легия Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Лех 4:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Брондбю Висла Плоцк 0:0 Заглембе Сосновец Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Арка Гдыня Медзь 3:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце
Ягеллония Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ягеллония 3:2 Краковия Шлёнск 1:1 Ягеллония Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Краковия 4:2 Ягеллония
Лех 1:1 Ягеллония Ягеллония 0:0 Легия Корона Кельце 0:2 Ягеллония Ягеллония 3:2 Висла Краков Ягеллония 3:1 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Ягеллония 0:1 Ракув Арка Гдыня 0:3 Ягеллония Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Легия Пяст 2:1 Ягеллония Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Краковия 0:1 Ягеллония

Последние игры между собой

Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Ягеллония: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Висла Плоцк Экстракласса Ягеллония 1:3 Висла Плоцк Экстракласса
Висла Плоцк 1:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:0 Ягеллония Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Ягеллония Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 13 8 1 4 19 - 19 25
2. Пяст 13 7 3 3 15 - 9 24
3. Погонь Щецин 13 7 3 3 15 - 11 24
4. Краковия 13 7 2 4 21 - 14 23
5. Лехия Гданьск 13 5 6 2 17 - 13 21
6. Легия 12 6 2 4 15 - 13 20
7. Ягеллония 13 5 5 3 22 - 17 20
8. Шлёнск 12 4 6 2 15 - 12 18
9. Лех 13 5 3 5 23 - 17 18
10. Заглембе Любин 13 5 3 5 23 - 20 18
11. Ракув 13 5 0 8 14 - 19 15
12. Гурник Забже 13 3 6 4 12 - 13 15
13. Висла Краков 12 3 2 7 14 - 17 11
14. Арка Гдыня 12 2 4 6 10 - 20 10
15. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
16. Корона Кельце 13 2 2 9 6 - 19 8
17. LKS Lodz1 1 1 0 0 2 - 0 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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