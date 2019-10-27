Польша: Экстракласса 2019-2020
Висла Плоцк
3:1
Конец матча
Стадион: Казимеж Гурски
Ягеллония
1:0
25' ГолAlan Uryga
44' Желтая карточкаПолетанович Марко
48' Желтая карточкаBartosz Kwiecien
1:1
56' ГолКлимала Патрик
64' Желтая карточкаБида Бартош
68' Желтая карточкаКлимала Патрик
2:1
69' ГолШвох Матеуш
3:1
81' ГолЖезничак Якуб
90' Желтая карточкаКусвик Гжегож
30
Дене
Томас
18
Alan
Uryga
44
Сахити
Суад
17
Рунье
Иван
11
Имас
Хесус
31
Бида
Бартош
- Основной состав
-
30 Дене ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Alan UrygaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Сахити СуадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Врабель ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Завада ОскарНападающий
-
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
-
31 Бида БартошПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Камара ХуанНападающий
-
-
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
Ход матча
25'
1:0
48'
56'
1:1
64'
68'
69'
2:1
81'
3:1
90'
Предыдущие игры
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +10 =4 -6Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Арка Гдыня Ракув 1:2 Висла Плоцк Chemik Moderator Bydgoszcz 0:1 Висла Плоцк
Висла Плоцк 2:1 Висла Краков Висла Плоцк 1:0 Легия Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Лех 4:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Брондбю Висла Плоцк 0:0 Заглембе Сосновец Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Арка Гдыня Медзь 3:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце
Ягеллония Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ягеллония 3:2 Краковия Шлёнск 1:1 Ягеллония Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Краковия 4:2 Ягеллония
Лех 1:1 Ягеллония Ягеллония 0:0 Легия Корона Кельце 0:2 Ягеллония Ягеллония 3:2 Висла Краков Ягеллония 3:1 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Ягеллония 0:1 Ракув Арка Гдыня 0:3 Ягеллония Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Легия Пяст 2:1 Ягеллония Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Краковия 0:1 Ягеллония
Последние игры между собой
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Ягеллония: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|13
|8
|1
|4
|19 - 19
|25
|2.
|Пяст
|13
|7
|3
|3
|15 - 9
|24
|3.
|Погонь Щецин
|13
|7
|3
|3
|15 - 11
|24
|4.
|Краковия
|13
|7
|2
|4
|21 - 14
|23
|5.
|Лехия Гданьск
|13
|5
|6
|2
|17 - 13
|21
|6.
|Легия
|12
|6
|2
|4
|15 - 13
|20
|7.
|Ягеллония
|13
|5
|5
|3
|22 - 17
|20
|8.
|Шлёнск
|12
|4
|6
|2
|15 - 12
|18
|9.
|Лех
|13
|5
|3
|5
|23 - 17
|18
|10.
|Заглембе Любин
|13
|5
|3
|5
|23 - 20
|18
|11.
|Ракув
|13
|5
|0
|8
|14 - 19
|15
|12.
|Гурник Забже
|13
|3
|6
|4
|12 - 13
|15
|13.
|Висла Краков
|12
|3
|2
|7
|14 - 17
|11
|14.
|Арка Гдыня
|12
|2
|4
|6
|10 - 20
|10
|15.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|16.
|Корона Кельце
|13
|2
|2
|9
|6 - 19
|8
|17.
|LKS Lodz1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
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