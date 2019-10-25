Польша: Экстракласса 2019-2020
Лех
0:1
Второй тайм: 54'
Стадион: ИНЕА
Заглембе Любин
0:1
23' ГолТосик Якуб
15
Модер
Якуб
24
Амарал
Жоау
55
Damian
Oko
24
Тосик
Якуб
99
Слиш
Бартош
39
Бохар
Дамьян
17
Patryk
Szysz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Млечко МилошВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Цывка ТомашЗащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dariusz Zuraw
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Damian OkoЗащитник
-
24 Тосик ЯкубПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
-
17 Patryk SzyszНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Тойти МатиашПолузащитник
-
77 Сульич АсмирПолузащитник
-
9 Сирк РокНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Sevela
Ход матча
23'
0:1
Предыдущие игры
Лех Последние 20 матчей: +10 =4 -6Легия 2:1 Лех Лех 4:0 Висла Краков Гурник Забже 1:3 Лех Хробры 0:2 Лех
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +6 =6 -8Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин
Шлёнск 4:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Краков 4:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:3 Пяст Легия 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Арка Гдыня Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Спарта Роттердам 1:0 Заглембе Любин Легия 2:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Краковия Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Лех 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Заглембе Любин
Последние игры между собой
Лех: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Заглембе Любин: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Заглембе Любин 0:0 Лех Экстракласса Лех 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:3 Лех Экстракласса Лех 0:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 3:0 Лех Экстракласса Лех 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Лех 1:0 Заглембе Любин Кубок Заглембе Любин 0:1 Лех Кубок Заглембе Любин 2:1 Лех Экстракласса Лех 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Лех Экстракласса Лех 3:1 Заглембе Любин Экстракласса Лех 2:0 Заглембе Любин Товарищеские матчи Лех 3:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Лех Экстракласса Заглембе Любин 1:0 Лех Экстракласса
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|13
|7
|3
|3
|15 - 11
|24
|2.
|Краковия
|13
|7
|2
|4
|21 - 14
|23
|3.
|Висла Плоцк
|12
|7
|1
|4
|16 - 18
|22
|4.
|Пяст
|12
|6
|3
|3
|14 - 9
|21
|5.
|Легия
|12
|6
|2
|4
|15 - 13
|20
|6.
|Ягеллония
|12
|5
|5
|2
|21 - 14
|20
|7.
|Лехия Гданьск
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|8.
|Шлёнск
|12
|4
|6
|2
|15 - 12
|18
|9.
|Лех
|0:1
|13
|5
|3
|5
|22 - 16
|18
|10.
|Заглембе Любин
|1:0
|13
|5
|3
|5
|22 - 19
|18
|11.
|Ракув
|12
|5
|0
|7
|14 - 17
|15
|12.
|Гурник Забже
|12
|3
|5
|4
|11 - 12
|14
|13.
|Висла Краков
|12
|3
|2
|7
|14 - 17
|11
|14.
|Арка Гдыня
|12
|2
|4
|6
|10 - 20
|10
|15.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|16.
|Корона Кельце
|12
|2
|2
|8
|6 - 18
|8
|17.
|LKS Lodz1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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