Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Лех
0:1
Второй тайм: 54'

Стадион:
Заглембе Любин
0'
0:1
23' Гол
Тосик Якуб
54'
1
Ван
дер
Харт
Микки
2
Гумни
Роберт
37
Шатка
Любомир
5
Црномаркович
Джордже
27
Пухач
Тымотеуш
20
Mateusz
Skrzypczak
15
Модер
Якуб
7
Юзвяк
Камиль
24
Амарал
Жоау
38
Jakub
Kaminski
9
Гюткьяр
Кристиан
30
Dominik
Hladun
44
Alan
Czerwinski
2
Копац
Бартош
33
Гулдан
Любомир
55
Damian
Oko
24
Тосик
Якуб
99
Слиш
Бартош
7
Живец
Саша
18
Стажиньски
Филип
39
Бохар
Дамьян
17
Patryk
Szysz
Лех
4-2-3-1
Заглембе Любин
4-2-3-1

Ход матча

23'
0:1
Тосик Якуб
(Стажиньски Филип)
52'
 
Lukasz Poreba
Damian Oko

Предыдущие игры

Лех Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Легия 2:1 Лех Лех 4:0 Висла Краков Гурник Забже 1:3 Лех Хробры 0:2 Лех
Лех 1:1 Ягеллония Лехия Гданьск 2:1 Лех Лех 1:2 Краковия Ракув 2:3 Лех Арка Гдыня 0:0 Лех Лех 1:3 Шлёнск ЛКС Лодзь 1:2 Лех Лех 4:0 Висла Плоцк Пяст 1:1 Лех Лех 2:0 Витесс Лех 2:1 Митьюлланд Лех 1:0 Брондбю Пяст 1:0 Лех Лех 2:1 Лехия Гданьск Краковия 1:0 Лех Лех 1:1 Заглембе Любин
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин
Шлёнск 4:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Краков 4:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:3 Пяст Легия 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Арка Гдыня Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Спарта Роттердам 1:0 Заглембе Любин Легия 2:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Краковия Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Лех 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Заглембе Любин

Последние игры между собой

Лех: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Заглембе Любин: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Лех 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Лех 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Лех Экстракласса Заглембе Любин 0:1 Лех Экстракласса
Заглембе Любин 0:0 Лех Экстракласса Лех 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:3 Лех Экстракласса Лех 0:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 3:0 Лех Экстракласса Лех 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Лех 1:0 Заглембе Любин Кубок Заглембе Любин 0:1 Лех Кубок Заглембе Любин 2:1 Лех Экстракласса Лех 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Лех Экстракласса Лех 3:1 Заглембе Любин Экстракласса Лех 2:0 Заглембе Любин Товарищеские матчи Лех 3:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Лех Экстракласса Заглембе Любин 1:0 Лех Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 13 7 3 3 15 - 11 24
2. Краковия 13 7 2 4 21 - 14 23
3. Висла Плоцк 12 7 1 4 16 - 18 22
4. Пяст 12 6 3 3 14 - 9 21
5. Легия 12 6 2 4 15 - 13 20
6. Ягеллония 12 5 5 2 21 - 14 20
7. Лехия Гданьск 12 5 5 2 16 - 12 20
8. Шлёнск 12 4 6 2 15 - 12 18
9. Лех 0:1 13 5 3 5 22 - 16 18
10. Заглембе Любин 1:0 13 5 3 5 22 - 19 18
11. Ракув 12 5 0 7 14 - 17 15
12. Гурник Забже 12 3 5 4 11 - 12 14
13. Висла Краков 12 3 2 7 14 - 17 11
14. Арка Гдыня 12 2 4 6 10 - 20 10
15. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
16. Корона Кельце 12 2 2 8 6 - 18 8
17. LKS Lodz1 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Второй тайм
  • 52'
    Damian Oko уходит, Lukasz Poreba вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Тосик Якуб бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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