Польша: Экстракласса 2019-2020
Краковия
1:0
Второй тайм: 61'
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
Погонь Щецин
35' Желтая карточкаБартковски Якуб
40' Желтая карточкаГол Януш
44' Желтая карточкаБукса Адам
1:0
58' ГолРыпэ Корнел
39
Хелик
Михал
5
Гол
Януш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Хелик МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Пестка КамилПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Michal Probierz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Букса АдамНападающий
- Запасные игроки
-
55 Ласицки ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 David StecПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Ход матча
35'
40'
44'
58'
1:0
Предыдущие игры
Краковия Последние 20 матчей: +10 =4 -6Ягеллония 3:2 Краковия Краковия 1:1 Гурник Забже Висла Краков 0:1 Краковия Краковия 4:2 Ягеллония
Краковия 1:2 Легия Краковия 2:0 Пяст Лех 1:2 Краковия Краковия 3:1 Арка Гдыня Шлёнск 2:1 Краковия Краковия 1:0 Корона Кельце Ракув 1:3 Краковия Краковия 1:2 ЛКС Лодзь Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 2:2 ДАК ДАК 1:1 Краковия Оренбург 1:0 Краковия Краковия 0:3 Погонь Щецин Заглембе Любин 1:2 Краковия Краковия 1:0 Лех Краковия 2:0 Лехия Гданьск
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +10 =6 -4Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Кальяри 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ракув Ягеллония 2:3 Погонь Щецин
Сталь Жешув 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Корона Кельце 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Висла Краков Пяст 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Арка Гдыня Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Витесс Краковия 0:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Пяст Легия 1:1 Погонь Щецин Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех
Последние игры между собой
Краковия: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 6
Погонь Щецин: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 4
Погонь Щецин 0:3 Краковия Экстракласса Краковия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 4:1 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Погонь Щецин Экстракласса
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|0:1
|13
|7
|3
|3
|15 - 10
|24
|2.
|Краковия
|1:0
|13
|7
|2
|4
|20 - 14
|23
|3.
|Висла Плоцк
|12
|7
|1
|4
|16 - 18
|22
|4.
|Пяст
|12
|6
|3
|3
|14 - 9
|21
|5.
|Легия
|12
|6
|2
|4
|15 - 13
|20
|6.
|Ягеллония
|12
|5
|5
|2
|21 - 14
|20
|7.
|Лехия Гданьск
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|8.
|Лех
|12
|5
|3
|4
|22 - 15
|18
|9.
|Шлёнск
|12
|4
|6
|2
|15 - 12
|18
|10.
|Ракув
|12
|5
|0
|7
|14 - 17
|15
|11.
|Заглембе Любин
|12
|4
|3
|5
|21 - 19
|15
|12.
|Гурник Забже
|12
|3
|5
|4
|11 - 12
|14
|13.
|Висла Краков
|12
|3
|2
|7
|14 - 17
|11
|14.
|Арка Гдыня
|12
|2
|4
|6
|10 - 20
|10
|15.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|16.
|Корона Кельце
|12
|2
|2
|8
|6 - 18
|8
|17.
|LKS Lodz1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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