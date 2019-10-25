Польша: Экстракласса 2019-2020

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Краковия
1:0
Второй тайм: 61'

Стадион:
Погонь Щецин
0'
35' Желтая карточка
Бартковски Якуб
40' Желтая карточка
Гол Януш
44' Желтая карточка
Букса Адам
1:0
58' Гол
Рыпэ Корнел
61'
40
Michal
Peskovic
2
Рыпэ
Корнел
39
Хелик
Михал
85
Яблонски
Давид
3
Сиплак
Михал
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
5
Гол
Януш
6
Лусюш
Сильвестер
99
Вестеницки
Томаш
26
Filip
Piszczek
21
Rafael
Guimarães
Lopes
IV
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Костас
23
Цех
Бенедикт
15
Hubert
Matynia
8
Дабровски
Дамьян
17
Кожуль
Звонимир
27
Sebastian
Kowalczyk
10
Спиридонович
Срдан
16
Santeri
Hostikka
18
Букса
Адам
Краковия
4-3-3
Погонь Щецин
4-2-3-1

Ход матча

35'
 
Бартковски Якуб
40'
Гол Януш
 
44'
 
Букса Адам
58'
Рыпэ Корнел
1:0

Предыдущие игры

Краковия Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Ягеллония 3:2 Краковия Краковия 1:1 Гурник Забже Висла Краков 0:1 Краковия Краковия 4:2 Ягеллония
Краковия 1:2 Легия Краковия 2:0 Пяст Лех 1:2 Краковия Краковия 3:1 Арка Гдыня Шлёнск 2:1 Краковия Краковия 1:0 Корона Кельце Ракув 1:3 Краковия Краковия 1:2 ЛКС Лодзь Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 2:2 ДАК ДАК 1:1 Краковия Оренбург 1:0 Краковия Краковия 0:3 Погонь Щецин Заглембе Любин 1:2 Краковия Краковия 1:0 Лех Краковия 2:0 Лехия Гданьск
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Кальяри 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ракув Ягеллония 2:3 Погонь Щецин
Сталь Жешув 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Корона Кельце 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Висла Краков Пяст 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Арка Гдыня Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Витесс Краковия 0:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Пяст Легия 1:1 Погонь Щецин Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех

Последние игры между собой

Краковия: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 6
Погонь Щецин: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 4
Краковия 0:3 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:4 Погонь Щецин Экстракласса
Погонь Щецин 0:3 Краковия Экстракласса Краковия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 4:1 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Погонь Щецин Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 0:1 13 7 3 3 15 - 10 24
2. Краковия 1:0 13 7 2 4 20 - 14 23
3. Висла Плоцк 12 7 1 4 16 - 18 22
4. Пяст 12 6 3 3 14 - 9 21
5. Легия 12 6 2 4 15 - 13 20
6. Ягеллония 12 5 5 2 21 - 14 20
7. Лехия Гданьск 12 5 5 2 16 - 12 20
8. Лех 12 5 3 4 22 - 15 18
9. Шлёнск 12 4 6 2 15 - 12 18
10. Ракув 12 5 0 7 14 - 17 15
11. Заглембе Любин 12 4 3 5 21 - 19 15
12. Гурник Забже 12 3 5 4 11 - 12 14
13. Висла Краков 12 3 2 7 14 - 17 11
14. Арка Гдыня 12 2 4 6 10 - 20 10
15. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
16. Корона Кельце 12 2 2 8 6 - 18 8
17. LKS Lodz1 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Второй тайм
  • Описание гола
    58'
    Г О О О О Л - Рыпэ Корнел бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Букса Адам получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Гол Януш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Бартковски Якуб получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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