Польша: Экстракласса 2019-2020
Легия
5:0
Второй тайм: 74'
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
Висла Краков
1:0
1' ГолLuquinhas1
2:0
18' ГолКанте Хосе
3:0
32' ГолКанте Хосе
38' Желтая карточкаКанте Хосе
45' Желтая карточкаLukas Klemenz
3:0
52' Не забитый пенальтиКанте Хосе
4:0
53' ГолКанте Хосе
55' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
22
Вшолек
Павел
82
Luquinhas1
20
Канте
Хосе
23
Брожек
Павел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Вшолек ПавелПолузащитник
-
82 Luquinhas1Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Канте ХосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Реми ВильямЗащитник
- Полузащитник
-
21 Нодь ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Aleksandar Vukovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Брожек ПавелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
43 Dawid Szot
-
-
18 Chuca2
-
15 Sales Jean1
-
-
Главный тренер: Maciej Stolarczyk
Ход матча
1'
1:0
18'
2:0
32'
3:0
38'
45'
52'
3:0
53'
4:0
55'
Предыдущие игры
Легия Последние 20 матчей: +9 =6 -5Легия 2:1 Лех Пяст 2:0 Легия Легия 1:2 Лехия Гданьск Краковия 1:2 Легия
Висла Плоцк 1:0 Легия Ягеллония 0:0 Легия Легия 3:1 Ракув Глазго Рейнджерс 1:0 Легия ЛКС Лодзь 2:3 Легия Легия 0:0 Глазго Рейнджерс Легия 1:0 Заглембе Любин Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Легия 0:0 Шлёнск КуПС 0:0 Легия Корона Кельце 1:2 Легия Легия 1:0 КуПС Легия 1:2 Погонь Щецин Легия 3:0 Европа Европа 0:0 Легия
Висла Краков Последние 20 матчей: +5 =3 -12Висла Краков 1:2 Пяст Лех 4:0 Висла Краков Висла Краков 0:1 Краковия Блекитни 2:1 Висла Краков
Висла Плоцк 2:1 Висла Краков Корона Кельце 1:1 Висла Краков Висла Краков 4:2 Заглембе Любин Ягеллония 3:2 Висла Краков Висла Краков 4:0 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Висла Краков Висла Краков 1:0 Гурник Забже Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:1 Шлёнск Висла Краков 4:5 Медзь Арка Гдыня 3:1 Висла Краков Висла Краков 1:0 Корона Кельце Гурник Забже 1:2 Висла Краков Висла Краков 1:1 Шлёнск Заглембе Сосновец 2:1 Висла Краков Висла Краков 2:3 Висла Плоцк
Последние игры между собой
Легия: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Висла Краков: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Висла Краков 0:1 Легия Экстракласса Легия 1:1 Висла Краков Экстракласса Легия 1:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:0 Легия Экстракласса Висла Краков 0:2 Легия Экстракласса Легия 1:1 Висла Краков Экстракласса Легия 1:0 Висла Краков Экстракласса Легия 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:3 Легия Экстракласса Легия 5:0 Висла Краков Экстракласса Легия 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Легия Экстракласса Висла Краков 1:2 Легия Экстракласса Легия 2:1 Висла Краков Экстракласса Легия 2:0 Висла Краков Экстракласса Легия 2:0 Висла Краков Экстракласса
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|13
|8
|1
|4
|19 - 19
|25
|2.
|Пяст
|13
|7
|3
|3
|15 - 9
|24
|3.
|Погонь Щецин
|13
|7
|3
|3
|15 - 11
|24
|4.
|Краковия
|13
|7
|2
|4
|21 - 14
|23
|5.
|Легия
|4:0
|13
|7
|2
|4
|19 - 13
|23
|6.
|Шлёнск
|13
|5
|6
|2
|17 - 13
|21
|7.
|Лехия Гданьск
|13
|5
|6
|2
|17 - 13
|21
|8.
|Ягеллония
|13
|5
|5
|3
|22 - 17
|20
|9.
|Лех
|13
|5
|3
|5
|23 - 17
|18
|10.
|Заглембе Любин
|13
|5
|3
|5
|23 - 20
|18
|11.
|Ракув
|13
|5
|0
|8
|14 - 19
|15
|12.
|Гурник Забже
|13
|3
|6
|4
|12 - 13
|15
|13.
|Висла Краков
|0:4
|13
|3
|2
|8
|14 - 21
|11
|14.
|Арка Гдыня
|13
|2
|4
|7
|11 - 22
|10
|15.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|16.
|Корона Кельце
|13
|2
|2
|9
|6 - 19
|8
|17.
|LKS Lodz1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
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