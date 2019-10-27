Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Легия
5:0
Второй тайм: 74'

Стадион:
Висла Краков
0'
1:0
1' Гол
Luquinhas1
2:0
18' Гол
Канте Хосе
3:0
32' Гол
Канте Хосе
38' Желтая карточка
Канте Хосе
45' Желтая карточка
Lukas Klemenz
3:0
52' Не забитый пенальти
Канте Хосе
4:0
53' Гол
Канте Хосе
55' Желтая карточка
Енджейчик Артур
74'
1
Маецки
Радослав
55
Енджейчик
Артур
4
Ветеска
Матеуш
5
Левчук
Игор
14
Michal
Karbownik
24
Andre
Martins1
7
Антолич
Домагой
22
Вшолек
Павел
82
Luquinhas1
18
Новиковас
Арвидас
20
Канте
Хосе
22
Michal
Buchalik
4
Садлок
Мацей
2
Яницки
Рафал
27
Василевски
Марцин
8
Бурлига
Лукаш
5
Lukas
Klemenz
28
Савичевич
Вукан
7
Мак
Михал
26
Kamil
Wojtkowski
9
Богуски
Рафал
23
Брожек
Павел
Легия
4-2-3-1
Висла Краков
4-2-3-1

Ход матча

1'
Luquinhas1
(Michal Karbownik)
1:0
18'
Канте Хосе
(Вшолек Павел)
2:0
32'
Канте Хосе
(Антолич Домагой)
3:0
38'
Канте Хосе
 
45'
 
Lukas Klemenz
46'
 
Przemyslaw Zdybowicz
Kamil Wojtkowski
46'
 
Chuca2
Мак Михал
52'
Канте Хосе
3:0
53'
Канте Хосе
4:0
55'
Енджейчик Артур
 
58'
Mateusz Praszelik
Luquinhas1
 
59'
Гвилия Валериане
Антолич Домагой
 
66'
 
Sales Jean1
Брожек Павел
70'
Jaroslaw Niezgoda
Andre Martins1
 

Предыдущие игры

Легия Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Легия 2:1 Лех Пяст 2:0 Легия Легия 1:2 Лехия Гданьск Краковия 1:2 Легия
Висла Плоцк 1:0 Легия Ягеллония 0:0 Легия Легия 3:1 Ракув Глазго Рейнджерс 1:0 Легия ЛКС Лодзь 2:3 Легия Легия 0:0 Глазго Рейнджерс Легия 1:0 Заглембе Любин Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Легия 0:0 Шлёнск КуПС 0:0 Легия Корона Кельце 1:2 Легия Легия 1:0 КуПС Легия 1:2 Погонь Щецин Легия 3:0 Европа Европа 0:0 Легия
Висла Краков Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Висла Краков 1:2 Пяст Лех 4:0 Висла Краков Висла Краков 0:1 Краковия Блекитни 2:1 Висла Краков
Висла Плоцк 2:1 Висла Краков Корона Кельце 1:1 Висла Краков Висла Краков 4:2 Заглембе Любин Ягеллония 3:2 Висла Краков Висла Краков 4:0 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Висла Краков Висла Краков 1:0 Гурник Забже Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:1 Шлёнск Висла Краков 4:5 Медзь Арка Гдыня 3:1 Висла Краков Висла Краков 1:0 Корона Кельце Гурник Забже 1:2 Висла Краков Висла Краков 1:1 Шлёнск Заглембе Сосновец 2:1 Висла Краков Висла Краков 2:3 Висла Плоцк

Последние игры между собой

Легия: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Висла Краков: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Висла Краков 4:0 Легия Экстракласса Легия 3:3 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:1 Легия Экстракласса Легия 0:2 Висла Краков Экстракласса
Висла Краков 0:1 Легия Экстракласса Легия 1:1 Висла Краков Экстракласса Легия 1:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:0 Легия Экстракласса Висла Краков 0:2 Легия Экстракласса Легия 1:1 Висла Краков Экстракласса Легия 1:0 Висла Краков Экстракласса Легия 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:3 Легия Экстракласса Легия 5:0 Висла Краков Экстракласса Легия 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Легия Экстракласса Висла Краков 1:2 Легия Экстракласса Легия 2:1 Висла Краков Экстракласса Легия 2:0 Висла Краков Экстракласса Легия 2:0 Висла Краков Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 13 8 1 4 19 - 19 25
2. Пяст 13 7 3 3 15 - 9 24
3. Погонь Щецин 13 7 3 3 15 - 11 24
4. Краковия 13 7 2 4 21 - 14 23
5. Легия 4:0 13 7 2 4 19 - 13 23
6. Шлёнск 13 5 6 2 17 - 13 21
7. Лехия Гданьск 13 5 6 2 17 - 13 21
8. Ягеллония 13 5 5 3 22 - 17 20
9. Лех 13 5 3 5 23 - 17 18
10. Заглембе Любин 13 5 3 5 23 - 20 18
11. Ракув 13 5 0 8 14 - 19 15
12. Гурник Забже 13 3 6 4 12 - 13 15
13. Висла Краков 0:4 13 3 2 8 14 - 21 11
14. Арка Гдыня 13 2 4 7 11 - 22 10
15. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
16. Корона Кельце 13 2 2 9 6 - 19 8
17. LKS Lodz1 1 1 0 0 2 - 0 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Lukas Klemenz получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Канте Хосе получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Канте Хосе бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Канте Хосе бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Luquinhas бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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