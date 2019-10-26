Польша: Экстракласса 2019-2020

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LKS Lodz1
2:0
Конец матча

Стадион:
Ракув
0'
1:0
7' Гол
Dani Ramirez
2:0
25' Гол
Guima II
40' Желтая карточка
Petr Schwarz
56' Желтая карточка
Maksymilian Rozwandowicz
2:0
68' Не забитый пенальти
Секульски Лукаш
87' Желтая карточка
Щепаньски Милош
90'+4
1
Маляж
Аркадиуш
21
Jan
Grzesik
29
Maksymilian
Rozwandowicz
24
Kamil
Juraszek
3
Adrian
Klimczak
42
Срнич
Драголюб
18
Piotr
Pyrdol
19
Тромбка
Михал
14
Guima
II
11
Dani
Ramirez
22
Секульски
Лукаш
29
Шумски
Якуб
14
Kamil
Koscielny
2
Tomas
Petrasek
33
Ях
Ярослав
4
Kamil
Piatkowski
17
Petr
Schwarz
8
Лукович
Андрия
18
Бабенко
Руслан
22
Скурась
Михал
13
Piotr
Malinowski
9
Sebastian
Musiolik
LKS Lodz1
4-1-4-1
Ракув
3-5-2

Ход матча

7'
Dani Ramirez
(Секульски Лукаш)
1:0
25'
Guima II
2:0
40'
 
Petr Schwarz
46'
 
Щепаньски Милош
Petr Schwarz
56'
Maksymilian Rozwandowicz
 
63'
 
Колев Александар
Kamil Koscielny
68'
Секульски Лукаш
2:0
70'
 
Maciej Domanski
Скурась Михал
76'
Калинковски Бартоломей
Тромбка Михал
 
79'
Rafal Kujawa
Секульски Лукаш
 
87'
 
Щепаньски Милош
90'
Adam Ratajczyk
Piotr Pyrdol
 

Предыдущие игры

ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь Заглембе Сосновец 0:3 ЛКС Лодзь
ЛКС Лодзь 1:4 Арка Гдыня Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:3 Легия Висла Краков 4:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Пяст ЛКС Лодзь 1:2 Лех Краковия 1:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск Одра Ополе 3:3 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Хойничанка ГКС Ястшембе 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Вигры Сувалки 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Сандецья Тыхы 0:2 ЛКС Лодзь
Ракув Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Ракув 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ракув Ракув 1:2 Висла Плоцк Пяст 2:1 Ракув
Ракув 2:0 Арка Гдыня Легия 3:1 Ракув Ракув 2:3 Лех Ракув 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:0 Ракув Ракув 1:3 Краковия Ягеллония 0:1 Ракув Ракув 0:1 Корона Кельце Ракув 1:2 Вигры Сувалки Сандецья 2:2 Ракув Ракув 0:0 Тыхы ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Ракув 2:0 Подбескидзе Бытовия 2:2 Ракув Ракув 3:0 Варта Познань Ракув 0:1 Лехия Гданьск

Последние игры между собой

ЛКС Лодзь: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Ракув: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Первый дивизион Ракув 1:1 ЛКС Лодзь Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 13 7 3 3 15 - 11 24
2. Краковия 13 7 2 4 21 - 14 23
3. Висла Плоцк 12 7 1 4 16 - 18 22
4. Пяст 0:0 13 6 4 3 14 - 9 22
5. Легия 12 6 2 4 15 - 13 20
6. Ягеллония 12 5 5 2 21 - 14 20
7. Лехия Гданьск 12 5 5 2 16 - 12 20
8. Шлёнск 12 4 6 2 15 - 12 18
9. Лех 13 5 3 5 23 - 17 18
10. Заглембе Любин 13 5 3 5 23 - 20 18
11. Ракув 13 5 0 8 14 - 19 15
12. Гурник Забже 12 3 5 4 11 - 12 14
13. Висла Краков 12 3 2 7 14 - 17 11
14. Арка Гдыня 12 2 4 6 10 - 20 10
15. Корона Кельце 0:0 13 2 3 8 6 - 18 9
16. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
17. LKS Lodz1 1 1 0 0 2 - 0 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Петр Шварц получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Guima бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Dani Ramirez бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion LKS. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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