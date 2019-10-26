Польша: Экстракласса 2019-2020
LKS Lodz1
2:0
Конец матча
Стадион: Stadion LKS
Ракув
1:0
7' ГолDani Ramirez
2:0
25' ГолGuima II
40' Желтая карточкаPetr Schwarz
56' Желтая карточкаMaksymilian Rozwandowicz
2:0
68' Не забитый пенальтиСекульски Лукаш
87' Желтая карточкаЩепаньски Милош
21
Jan
Grzesik
18
Piotr
Pyrdol
14
Guima
II
11
Dani
Ramirez
29
Шумски
Якуб
33
Ях
Ярослав
17
Petr
Schwarz
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Jan GrzesikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Piotr PyrdolПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Guima IIПолузащитник
-
11 Dani RamirezПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Rafal KujawaНападающий
-
-
-
20 Pirulo II
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
- Основной состав
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ях ЯрославЗащитник
- Полузащитник
-
17 Petr SchwarzПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marek Papszun
Ход матча
7'
1:0
25'
2:0
40'
68'
2:0
87'
Предыдущие игры
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +8 =4 -8Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь Заглембе Сосновец 0:3 ЛКС Лодзь
ЛКС Лодзь 1:4 Арка Гдыня Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:3 Легия Висла Краков 4:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Пяст ЛКС Лодзь 1:2 Лех Краковия 1:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск Одра Ополе 3:3 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Хойничанка ГКС Ястшембе 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Вигры Сувалки 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Сандецья Тыхы 0:2 ЛКС Лодзь
Ракув Последние 20 матчей: +7 =3 -10Ракув 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ракув Ракув 1:2 Висла Плоцк Пяст 2:1 Ракув
Ракув 2:0 Арка Гдыня Легия 3:1 Ракув Ракув 2:3 Лех Ракув 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:0 Ракув Ракув 1:3 Краковия Ягеллония 0:1 Ракув Ракув 0:1 Корона Кельце Ракув 1:2 Вигры Сувалки Сандецья 2:2 Ракув Ракув 0:0 Тыхы ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Ракув 2:0 Подбескидзе Бытовия 2:2 Ракув Ракув 3:0 Варта Познань Ракув 0:1 Лехия Гданьск
Последние игры между собой
ЛКС Лодзь: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Ракув: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|13
|7
|3
|3
|15 - 11
|24
|2.
|Краковия
|13
|7
|2
|4
|21 - 14
|23
|3.
|Висла Плоцк
|12
|7
|1
|4
|16 - 18
|22
|4.
|Пяст
|0:0
|13
|6
|4
|3
|14 - 9
|22
|5.
|Легия
|12
|6
|2
|4
|15 - 13
|20
|6.
|Ягеллония
|12
|5
|5
|2
|21 - 14
|20
|7.
|Лехия Гданьск
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|8.
|Шлёнск
|12
|4
|6
|2
|15 - 12
|18
|9.
|Лех
|13
|5
|3
|5
|23 - 17
|18
|10.
|Заглембе Любин
|13
|5
|3
|5
|23 - 20
|18
|11.
|Ракув
|13
|5
|0
|8
|14 - 19
|15
|12.
|Гурник Забже
|12
|3
|5
|4
|11 - 12
|14
|13.
|Висла Краков
|12
|3
|2
|7
|14 - 17
|11
|14.
|Арка Гдыня
|12
|2
|4
|6
|10 - 20
|10
|15.
|Корона Кельце
|0:0
|13
|2
|3
|8
|6 - 18
|9
|16.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|17.
|LKS Lodz1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
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