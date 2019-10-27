Дания: Суперлига Дании 2019-2020
17' Красная карточкаMichael Lansing
0:1
26' ГолLouka Andreasen
28' Желтая карточкаJannik Pohl
18
Шиембе
Кевин
10
Чорлу
Резан
11
Andre
Riel
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
- Нападающий
-
11 Andre RielНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Nielsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Peter NymannЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Jannik PohlНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
17'
26'
28'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 2
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Люнгбю Последние 20 матчей: +10 =2 -8Люнгбю 0:3 Брондбю Нордшелланн 1:1 Люнгбю Люнгбю 2:1 Хобро Силькеборг 2:3 Люнгбю
Люнгбю 0:3 Митьюлланд Фремад Амагер 1:1 Люнгбю Хорсенс 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Раннерс Эсбьерг 1:0 Люнгбю Копенгаген 2:0 Люнгбю Люнгбю 2:1 Орхус Люнгбю 0:3 Сённерйюск Оденсе 4:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Ольборг Люнгбю 1:0 Хельсингёр Люнгбю 1:0 ХБ Кеге Вендсиссель 2:2 Люнгбю Люнгбю 2:1 Вендсиссель Хельсингёр 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Нествед
Хорсенс Последние 20 матчей: +7 =4 -9Хорсенс 1:0 Хобро Оденсе 3:0 Хорсенс Тистед 1:2 Хорсенс Хорсенс 1:1 Эсбьерг
Раннерс 2:1 Хорсенс Сённерйюск 0:0 Хорсенс БК Унион 0:2 Хорсенс Хорсенс 2:1 Люнгбю Хорсенс 0:5 Ольборг Орхус 2:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Митьюлланд Брондбю 1:2 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Силькеборг 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:3 Нордшелланн Хорсенс 0:4 Ольборг Хорсенс 1:1 Хобро Хорсенс 0:3 Орхус Хорсенс 3:1 Хельсингёр Хорсенс 1:1 Вендсиссель
Последние игры между собой
Люнгбю: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Хорсенс: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Хорсенс 2:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 2:1 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 2:4 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 2:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 1:0 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 0:2 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 1:0 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 1:2 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 3:1 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 0:0 Люнгбю Суперлига Люнгбю 1:2 Хорсенс САС Лигаен Люнгбю 1:1 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 2:0 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:2 Хорсенс САС Лигаен Люнгбю 1:0 Хорсенс САС Лигаен
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|14
|11
|2
|1
|20 - 6
|35
|2.
|Копенгаген
|13
|9
|2
|2
|24 - 13
|29
|3.
|Оденсе
|1:0
|14
|7
|2
|5
|19 - 12
|23
|4.
|Брондбю
|13
|7
|1
|5
|25 - 19
|22
|5.
|Раннерс
|13
|6
|2
|5
|21 - 14
|20
|6.
|Орхус
|13
|6
|2
|5
|20 - 14
|20
|7.
|Нордшелланн
|0:1
|14
|6
|2
|6
|24 - 22
|20
|8.
|Сённерйюск
|13
|4
|6
|3
|16 - 16
|18
|9.
|Ольборг
|13
|5
|2
|6
|18 - 15
|17
|10.
|Хорсенс
|1:0
|14
|5
|2
|7
|11 - 22
|17
|11.
|Люнгбю
|0:1
|14
|5
|1
|8
|14 - 24
|16
|12.
|Хобро
|14
|2
|7
|5
|14 - 19
|13
|13.
|Эсбьерг
|14
|2
|3
|9
|11 - 24
|9
|14.
|Силькеборг
|14
|1
|4
|9
|20 - 37
|7
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