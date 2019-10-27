Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Люнгбю
0:1
Первый тайм: 31'

Стадион:
Хорсенс
0'
17' Красная карточка
Michael Lansing
0:1
26' Гол
Louka Andreasen
28' Желтая карточка
Jannik Pohl
31'
31
Thomas
Mikkelsen
III
18
Шиембе
Кевин
14
Nikolaj
Geertsen
21
Kasper
Enghardt
20
Kasper
Joergensen5
30
Ромер
Марсель
7
Йеспер
Чристджансен
4
Да
Силва
Патрик
10
Чорлу
Резан
9
Фосгаард
Лассе
11
Andre
Riel
22
Michael
Lansing
11
Peter
Nymann
4
Malte
Kiilerich
Hansen
33
Alexander
Ludwig
II
5
Ламб
Микаэл
18
Louka
Andreasen
6
Ayo
Simon
Okusun
7
Peter
Therkildsen
19
Jonas
Thorsen
79
Jannik
Pohl
44
Брок-Мадсен
Николай
Люнгбю
3-4-1-2
Хорсенс
4-4-2

Ход матча

15'
 
Rune Frantsen
Брок-Мадсен Николай
17'
 
Michael Lansing
18'
 
Делач Матей
Peter Nymann
26'
0:1
Louka Andreasen
(Ayo Simon Okusun)
28'
 
Jannik Pohl

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 2
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Люнгбю Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Люнгбю 0:3 Брондбю Нордшелланн 1:1 Люнгбю Люнгбю 2:1 Хобро Силькеборг 2:3 Люнгбю
Люнгбю 0:3 Митьюлланд Фремад Амагер 1:1 Люнгбю Хорсенс 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Раннерс Эсбьерг 1:0 Люнгбю Копенгаген 2:0 Люнгбю Люнгбю 2:1 Орхус Люнгбю 0:3 Сённерйюск Оденсе 4:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Ольборг Люнгбю 1:0 Хельсингёр Люнгбю 1:0 ХБ Кеге Вендсиссель 2:2 Люнгбю Люнгбю 2:1 Вендсиссель Хельсингёр 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Нествед
Хорсенс Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Хорсенс 1:0 Хобро Оденсе 3:0 Хорсенс Тистед 1:2 Хорсенс Хорсенс 1:1 Эсбьерг
Раннерс 2:1 Хорсенс Сённерйюск 0:0 Хорсенс БК Унион 0:2 Хорсенс Хорсенс 2:1 Люнгбю Хорсенс 0:5 Ольборг Орхус 2:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Митьюлланд Брондбю 1:2 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Силькеборг 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:3 Нордшелланн Хорсенс 0:4 Ольборг Хорсенс 1:1 Хобро Хорсенс 0:3 Орхус Хорсенс 3:1 Хельсингёр Хорсенс 1:1 Вендсиссель

Последние игры между собой

Люнгбю: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Хорсенс: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Хорсенс 2:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 4:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:1 Хорсенс Суперлига Дании
Хорсенс 2:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 2:1 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 2:4 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 2:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 1:0 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 0:2 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 1:0 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 1:2 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 3:1 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 0:0 Люнгбю Суперлига Люнгбю 1:2 Хорсенс САС Лигаен Люнгбю 1:1 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 2:0 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:2 Хорсенс САС Лигаен Люнгбю 1:0 Хорсенс САС Лигаен
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 14 11 2 1 20 - 6 35
2. Копенгаген 13 9 2 2 24 - 13 29
3. Оденсе 1:0 14 7 2 5 19 - 12 23
4. Брондбю 13 7 1 5 25 - 19 22
5. Раннерс 13 6 2 5 21 - 14 20
6. Орхус 13 6 2 5 20 - 14 20
7. Нордшелланн 0:1 14 6 2 6 24 - 22 20
8. Сённерйюск 13 4 6 3 16 - 16 18
9. Ольборг 13 5 2 6 18 - 15 17
10. Хорсенс 1:0 14 5 2 7 11 - 22 17
11. Люнгбю 0:1 14 5 1 8 14 - 24 16
12. Хобро 14 2 7 5 14 - 19 13
13. Эсбьерг 14 2 3 9 11 - 24 9
14. Силькеборг 14 1 4 9 20 - 37 7
  • До матча
  • Хорсенс начинает с центра поля
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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