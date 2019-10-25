Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Эсбьерг
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Митьюлланд
0'
7' Желтая карточка
Jesper Hansen1
19'
16
Хойбьерг
Йеппе
40
Аниембе
Даниэль
8
Остин
Родольф
5
Халсти
Маркус
14
Лауридсен
Йеспер
38
Лунги
Якоб
6
Парунашвили
Лаша
26
Mathias
Kristensen1
7
Кауко
Йони
11
Соири
Пюрю
23
Яковенко
Юрий
1
Jesper
Hansen1
6
Андерссон
Йоэль
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
44
Nicolas
Dyhr
40
Jens-Lys
Michel
Cajuste
38
Frank
Onyeka
91
Хансен
Эмилиано
10
Evander
Ferreira
11
Мабиль
Авер
9
Каба
Сори
Эсбьерг
4-2-3-1
Митьюлланд
4-2-3-1

Ход матча

7'
 
Jesper Hansen1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Эсбьерг Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Копенгаген 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Хорсенс 1:1 Эсбьерг Мариенлюст 2:5 Эсбьерг
Эсбьерг 3:1 Брондбю Эсбьерг 0:3 Раннерс Орхус 1:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Силькеборг Эсбьерг 1:0 Люнгбю Ольборг 4:0 Эсбьерг Эсбьерг 0:1 Оденсе Эсбьерг 0:0 Шахтёр Солигорск Нордшелланн 2:0 Эсбьерг Шахтёр Солигорск 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хобро Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Вайле 1:0 Эсбьерг Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Раннерс Митьюлланд 1:2 Эсбьерг
Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Митьюлланд 2:1 Раннерс Силькеборг 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 Оденсе Фремад Амагер 1:0 Митьюлланд
Копенгаген 0:0 Митьюлланд Люнгбю 0:3 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Брондбю Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Хобро Глазго Рейнджерс 3:1 Митьюлланд Хорсенс 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:4 Глазго Рейнджерс Митьюлланд 1:0 Ольборг Орхус 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Нордшелланн Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Лех 2:1 Митьюлланд Витесс 3:4 Митьюлланд Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Митьюлланд 1:2 Эсбьерг

Последние игры между собой

Эсбьерг: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Митьюлланд: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Суперлига Дании Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Товарищеские матчи Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании
Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Эсбьерг Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Эсбьерг Товарищеские матчи Эсбьерг 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 5:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Эсбьерг 3:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 3:0 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 2:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Эсбьерг 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 0:0 14 10 3 1 18 - 5 33
2. Копенгаген 13 9 2 2 24 - 13 29
3. Брондбю 13 7 1 5 25 - 19 22
4. Раннерс 13 6 2 5 21 - 14 20
5. Орхус 13 6 2 5 20 - 14 20
6. Оденсе 13 6 2 5 18 - 12 20
7. Нордшелланн 13 6 2 5 24 - 21 20
8. Сённерйюск 13 4 6 3 16 - 16 18
9. Ольборг 13 5 2 6 18 - 15 17
10. Люнгбю 13 5 1 7 14 - 23 16
11. Хорсенс 13 4 2 7 10 - 22 14
12. Хобро 13 2 6 5 13 - 18 12
13. Эсбьерг 0:0 14 2 4 8 10 - 22 10
14. Силькеборг 13 1 3 9 19 - 36 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Blue Water Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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