Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Эсбьерг
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Блю-Уотер Арена
Митьюлланд
7' Желтая карточкаJesper Hansen1
38
Лунги
Якоб
11
Соири
Пюрю
44
Nicolas
Dyhr
38
Frank
Onyeka
11
Мабиль
Авер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Лунги ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Соири ПюрюПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Бринч ЙеппеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бринк МаркПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ноергард Клаус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Nicolas DyhrЗащитник
- Полузащитник
-
38 Frank OnyekaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Brian Priske
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Эсбьерг Последние 20 матчей: +5 =5 -10Копенгаген 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Хорсенс 1:1 Эсбьерг Мариенлюст 2:5 Эсбьерг
Эсбьерг 3:1 Брондбю Эсбьерг 0:3 Раннерс Орхус 1:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Силькеборг Эсбьерг 1:0 Люнгбю Ольборг 4:0 Эсбьерг Эсбьерг 0:1 Оденсе Эсбьерг 0:0 Шахтёр Солигорск Нордшелланн 2:0 Эсбьерг Шахтёр Солигорск 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хобро Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Вайле 1:0 Эсбьерг Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Раннерс Митьюлланд 1:2 Эсбьерг
Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =2 -7Митьюлланд 2:1 Раннерс Силькеборг 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 Оденсе Фремад Амагер 1:0 Митьюлланд
Копенгаген 0:0 Митьюлланд Люнгбю 0:3 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Брондбю Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Хобро Глазго Рейнджерс 3:1 Митьюлланд Хорсенс 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:4 Глазго Рейнджерс Митьюлланд 1:0 Ольборг Орхус 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Нордшелланн Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Лех 2:1 Митьюлланд Витесс 3:4 Митьюлланд Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Митьюлланд 1:2 Эсбьерг
Последние игры между собой
Эсбьерг: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Митьюлланд: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Эсбьерг Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Эсбьерг Товарищеские матчи Эсбьерг 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 5:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Эсбьерг 3:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 3:0 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 2:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Эсбьерг 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|0:0
|14
|10
|3
|1
|18 - 5
|33
|2.
|Копенгаген
|13
|9
|2
|2
|24 - 13
|29
|3.
|Брондбю
|13
|7
|1
|5
|25 - 19
|22
|4.
|Раннерс
|13
|6
|2
|5
|21 - 14
|20
|5.
|Орхус
|13
|6
|2
|5
|20 - 14
|20
|6.
|Оденсе
|13
|6
|2
|5
|18 - 12
|20
|7.
|Нордшелланн
|13
|6
|2
|5
|24 - 21
|20
|8.
|Сённерйюск
|13
|4
|6
|3
|16 - 16
|18
|9.
|Ольборг
|13
|5
|2
|6
|18 - 15
|17
|10.
|Люнгбю
|13
|5
|1
|7
|14 - 23
|16
|11.
|Хорсенс
|13
|4
|2
|7
|10 - 22
|14
|12.
|Хобро
|13
|2
|6
|5
|13 - 18
|12
|13.
|Эсбьерг
|0:0
|14
|2
|4
|8
|10 - 22
|10
|14.
|Силькеборг
|13
|1
|3
|9
|19 - 36
|6
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