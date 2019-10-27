Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Хобро
1:1
Конец матча
Стадион: ДС Арена Зрители: 1970
Силькеборг
1:0
3' ГолEmmanuel Sabbi
1:1
40' ГолNicolai Vallys
52' Желтая карточкаMathias Haarup
53' Желтая карточкаХебо Матиас
66' Желтая карточкаMads Emil Madsen
17
Бабаян
Эдгар
30
Ромо
Рафаэль
23
Лесняк
Филип
13
Хебо
Матиас
29
Шварц
Ронни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Yosef Samuel
-
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Хебо МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Шварц РонниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Emil HoltenНападающий
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
3'
40'
52'
53'
66'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Хобро Последние 20 матчей: +5 =8 -7Хорсенс 1:0 Хобро Хобро 0:2 Ольборг Люнгбю 2:1 Хобро Хобро 1:1 Сённерйюск
Силькеборг Последние 20 матчей: +8 =3 -9Орхус 3:4 Силькеборг Фредерисия 3:4 Силькеборг Силькеборг 1:2 Митьюлланд ХИК 0:1 Силькеборг
Копенгаген 4:2 Силькеборг Силькеборг 2:3 Люнгбю Силькеборг 0:3 Оденсе Херлев 1:3 Силькеборг Раннерс 2:0 Силькеборг Эсбьерг 2:2 Силькеборг Силькеборг 3:3 Сённерйюск Нордшелланн 2:2 Силькеборг Силькеборг 2:3 Хобро Ольборг 3:1 Силькеборг Силькеборг 0:3 Хорсенс Брондбю 3:0 Силькеборг Треллеборг 1:2 Силькеборг Силькеборг 3:0 Вендсиссель Вайле 1:3 Силькеборг Силькеборг 2:0 Нюкёбинг
Последние игры между собой
Хобро: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Силькеборг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Силькеборг 0:2 Хобро Суперлига Дании Силькеборг 4:0 Хобро Товарищеские матчи Хобро 2:0 Силькеборг Товарищеские матчи Хобро 2:2 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:1 Хобро Суперлига Дании Силькеборг 2:2 Хобро Суперлига Дании Силькеборг 2:1 Хобро Первый дивизион Хобро 0:1 Силькеборг Первый дивизион Хобро 5:0 Силькеборг Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|14
|11
|2
|1
|20 - 6
|35
|2.
|Копенгаген
|13
|9
|2
|2
|24 - 13
|29
|3.
|Оденсе
|1:0
|14
|7
|2
|5
|19 - 12
|23
|4.
|Брондбю
|13
|7
|1
|5
|25 - 19
|22
|5.
|Раннерс
|13
|6
|2
|5
|21 - 14
|20
|6.
|Орхус
|13
|6
|2
|5
|20 - 14
|20
|7.
|Нордшелланн
|0:1
|14
|6
|2
|6
|24 - 22
|20
|8.
|Сённерйюск
|13
|4
|6
|3
|16 - 16
|18
|9.
|Ольборг
|13
|5
|2
|6
|18 - 15
|17
|10.
|Люнгбю
|0:0
|14
|5
|2
|7
|14 - 23
|17
|11.
|Хорсенс
|0:0
|14
|4
|3
|7
|10 - 22
|15
|12.
|Хобро
|14
|2
|7
|5
|14 - 19
|13
|13.
|Эсбьерг
|14
|2
|3
|9
|11 - 24
|9
|14.
|Силькеборг
|14
|1
|4
|9
|20 - 37
|7
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