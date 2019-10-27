Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Хобро
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 1970
Силькеборг
0'
1:0
3' Гол
Emmanuel Sabbi
1:1
40' Гол
Nicolai Vallys
52' Желтая карточка
Mathias Haarup
53' Желтая карточка
Хебо Матиас
66' Желтая карточка
Mads Emil Madsen
90'+4
1
Jesper
Rask
3
Jesper
Boege
5
Ахмедходжич
Анел
24
Rasmus
Minor
Petersen
27
Mathias
Haarup
11
Emmanuel
Sabbi
14
Педерсен
Миккель
12
Дамборг
Йонас
17
Бабаян
Эдгар
10
Киркеволд
Пол
9
Imed
Louati1
30
Ромо
Рафаэль
5
Кроне
Свенн
32
Фредерик
Алвес
Ибсен
25
Anders
Hagelskjaer
6
Меллер
Фредерик
23
Лесняк
Филип
19
Nicolai
Vallys
13
Хебо
Матиас
21
Mads
Emil
Madsen
7
Jeppe
Okkels
29
Шварц
Ронни
Хобро
4-4-2
Силькеборг
4-1-4-1

Ход матча

3'
Emmanuel Sabbi
(Rasmus Minor Petersen)
1:0
40'
1:1
Nicolai Vallys
(Mads Emil Madsen)
52'
Mathias Haarup
 
53'
 
Хебо Матиас
66'
 
Mads Emil Madsen
70'
Кристофферсен Юлиан
Imed Louati1
 
82'
 
Mads Kaalund III
Jeppe Okkels
85'
Путрос Франс Диа
Mathias Haarup
 
87'
 
Махолли Шкодран
Nicolai Vallys
87'
Christian Cappis
Педерсен Миккель
 
90'
 
Andreas Heimer
Хебо Матиас

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Хобро Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Хорсенс 1:0 Хобро Хобро 0:2 Ольборг Люнгбю 2:1 Хобро Хобро 1:1 Сённерйюск
Хобро 2:1 Копенгаген Вайгорд 2:1 Хобро Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Оденсе Митьюлланд 1:1 Хобро Хобро 0:2 Брондбю Силькеборг 2:3 Хобро Хобро 2:2 Раннерс Эсбьерг 1:1 Хобро Хобро 1:1 Орхус Хобро 0:0 Фредерисия Хорсенс 1:1 Хобро Виборг 0:2 Хобро Хобро 1:0 Виборг Вайле 0:2 Хобро Хобро 0:1 Вайле
Силькеборг Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Орхус 3:4 Силькеборг Фредерисия 3:4 Силькеборг Силькеборг 1:2 Митьюлланд ХИК 0:1 Силькеборг
Копенгаген 4:2 Силькеборг Силькеборг 2:3 Люнгбю Силькеборг 0:3 Оденсе Херлев 1:3 Силькеборг Раннерс 2:0 Силькеборг Эсбьерг 2:2 Силькеборг Силькеборг 3:3 Сённерйюск Нордшелланн 2:2 Силькеборг Силькеборг 2:3 Хобро Ольборг 3:1 Силькеборг Силькеборг 0:3 Хорсенс Брондбю 3:0 Силькеборг Треллеборг 1:2 Силькеборг Силькеборг 3:0 Вендсиссель Вайле 1:3 Силькеборг Силькеборг 2:0 Нюкёбинг

Последние игры между собой

Хобро: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Силькеборг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Силькеборг 2:3 Хобро Суперлига Дании Силькеборг 2:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Хобро 1:1 Силькеборг Суперлига Дании
Силькеборг 0:2 Хобро Суперлига Дании Силькеборг 4:0 Хобро Товарищеские матчи Хобро 2:0 Силькеборг Товарищеские матчи Хобро 2:2 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:1 Хобро Суперлига Дании Силькеборг 2:2 Хобро Суперлига Дании Силькеборг 2:1 Хобро Первый дивизион Хобро 0:1 Силькеборг Первый дивизион Хобро 5:0 Силькеборг Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 14 11 2 1 20 - 6 35
2. Копенгаген 13 9 2 2 24 - 13 29
3. Оденсе 1:0 14 7 2 5 19 - 12 23
4. Брондбю 13 7 1 5 25 - 19 22
5. Раннерс 13 6 2 5 21 - 14 20
6. Орхус 13 6 2 5 20 - 14 20
7. Нордшелланн 0:1 14 6 2 6 24 - 22 20
8. Сённерйюск 13 4 6 3 16 - 16 18
9. Ольборг 13 5 2 6 18 - 15 17
10. Люнгбю 0:0 14 5 2 7 14 - 23 17
11. Хорсенс 0:0 14 4 3 7 10 - 22 15
12. Хобро 14 2 7 5 14 - 19 13
13. Эсбьерг 14 2 3 9 11 - 24 9
14. Силькеборг 14 1 4 9 20 - 37 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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