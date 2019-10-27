Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Сочи
 
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Стадион:
Тамбов

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Ростов 2:0 Сочи Арсенал Тула 1:1 Сочи Сочи 0:2 Крылья Советов Сочи 2:0 Ахмат
Шинник 0:0 Сочи Динамо Москва 2:3 Сочи Сочи 0:1 Локомотив Москва Зенит 2:1 Сочи Рубин 0:3 Сочи Урал 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи ЦСКА Москва 0:0 Сочи Сочи 0:0 Уфа Краснодар 3:0 Сочи Сочи 0:2 Зенит Спартак Москва 1:0 Сочи Риека 1:2 Сочи Сочи 2:0 Раднички Ниш Спартак Москва 7:1 Сочи Сочи 2:0 Луч
Тамбов Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Тамбов 3:0 Уфа Тамбов 1:2 Урал Рубин 2:1 Тамбов Крылья Советов 2:0 Тамбов
Томь 4:0 Тамбов Тамбов 2:1 Ростов Тамбов 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Тамбов Тамбов 0:2 Динамо Москва Тамбов 0:2 Краснодар Оренбург 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Арсенал Тула Тамбов 2:0 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Зенит 2:1 Тамбов Рубин 0:0 Тамбов Белшина 0:2 Тамбов Динамо Минск 2:3 Тамбов Шахтёр Солигорск 1:3 Тамбов Локомотив Гомель 0:1 Тамбов

Последние игры между собой

Сочи: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Тамбов: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Тамбов 0:3 Сочи ФНЛ - Первый дивизион Сочи 0:0 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион Сочи 1:1 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 10 2 2 29 - 7 32
2. Локомотив Москва Заявка 14 9 2 3 22 - 14 29
3. Ростов Заявка 14 9 2 3 26 - 21 29
4. Краснодар Заявка 14 8 4 2 27 - 15 28
5. ЦСКА Москва Заявка 14 8 2 4 20 - 13 26
6. Урал Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
7. Спартак Москва Заявка 14 5 3 6 16 - 15 18
8. Крылья Советов Заявка 14 5 2 7 18 - 18 17
9. Уфа Заявка 14 4 4 6 12 - 15 16
10. Арсенал Тула Заявка 14 4 4 6 16 - 20 16
11. Рубин Заявка 14 4 4 6 8 - 16 16
12. Оренбург Заявка 14 4 3 7 18 - 21 15
13. Динамо Москва Заявка 14 3 5 6 10 - 15 14
14. Сочи Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
15. Ахмат Заявка 14 3 4 7 9 - 20 13
16. Тамбов Заявка 14 3 2 9 14 - 21 11
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Тамбов

    До начала игры, которая состоится 02.11.2019, осталось 2 дня 13 часов 55 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Сочи - Тамбов
    Сочи
    76% (38)
    Ничья
    20% (10)
    Тамбов
    4% (2)
    2:1 Сочи
    36% (18)
    1:0 Сочи
    24% (12)
    1:1 Ничья
    18% (9)
    2:0 Сочи
    14% (7)
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