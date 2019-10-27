Россия: Премьер-лига 2019-2020
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: +6 =4 -10Ростов 2:0 Сочи Арсенал Тула 1:1 Сочи Сочи 0:2 Крылья Советов Сочи 2:0 Ахмат
Тамбов Последние 20 матчей: +7 =3 -10Тамбов 3:0 Уфа Тамбов 1:2 Урал Рубин 2:1 Тамбов Крылья Советов 2:0 Тамбов
Томь 4:0 Тамбов Тамбов 2:1 Ростов Тамбов 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Тамбов Тамбов 0:2 Динамо Москва Тамбов 0:2 Краснодар Оренбург 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Арсенал Тула Тамбов 2:0 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Зенит 2:1 Тамбов Рубин 0:0 Тамбов Белшина 0:2 Тамбов Динамо Минск 2:3 Тамбов Шахтёр Солигорск 1:3 Тамбов Локомотив Гомель 0:1 Тамбов
Последние игры между собой
Сочи: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Тамбов: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 7
|32
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|22 - 14
|29
|3.
|Ростов
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|26 - 21
|29
|4.
|Краснодар
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 15
|28
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 13
|26
|6.
|Урал
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 15
|18
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 18
|17
|9.
|Уфа
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 15
|16
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 20
|16
|11.
|Рубин
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|8 - 16
|16
|12.
|Оренбург
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 21
|15
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 15
|14
|14.
|Сочи
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|15.
|Ахмат
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|9 - 20
|13
|16.
|Тамбов
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 21
|11
Сочи
76% (38)
Ничья
20% (10)
Тамбов
4% (2)
2:1 Сочи
36% (18)
1:0 Сочи
24% (12)
1:1 Ничья
18% (9)
2:0 Сочи
14% (7)
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