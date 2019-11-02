Англия: Премьер-лига 2019-2020

Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

50' Тетти Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Удар от ворот произведет Норвич

49' Мопе Нил пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

49' Вратарь парирует удар, который нанес Коннолли Аарон , и мяч снова в игре

49' Матч возобновлен

48' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

47' Брайтон имеет хороший шанс забить.

45' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

45' Прёппер Дэви бьет с большого расстояния, но вратарь все увидел и спас ворота!

44' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Хорошо играет на выходе Крул Тим - мяч в ее руках

41' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

40' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

40' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Норвич

38' Пространство открывается для Мопе Нил , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

37' Матч возобновится спорным мячом

35' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

35' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

32' Уэбстер Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

27' Альсате Стивен из команды Брайтон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

27' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

24' Удар от ворот произведет Норвич

24' Альсате Стивен из команды Брайтон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

22' Удар от ворот произведет Брайтон

20' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

20' Хорошая попытка от Альсате Стивен , был неплохой удар, но вратарь спас

16' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

15' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

13' Мопе Нил наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

12' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Штайперманн Марко и попал в перекладину!

11' Норвич имеет хороший шанс забить.

11' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

10' Удар от ворот произведет Норвич

9' Брайтон имеет хороший шанс забить.

8' Удар от ворот произведет Норвич

7' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Идет дождь, трудные условия для игроков.

6' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

5' Удар от ворот произведет Брайтон

5' Пукки Теэму наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

3' Коннолли Аарон наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

3' Плохо играет Маклин Кенни - неудачный вынос, и мяч у соперниц

1' Годфри Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Брайтон начинает с центра поля