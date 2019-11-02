Англия: Премьер-лига 2019-2020
63' Желтая карточкаШтайперманн Марко
1:0
68' ГолТроссар Леандро
15
Уэбстер
Адам
33
Бёрн
Дэн
24
Прёппер
Дэви
7
Мопе
Нил
1
Крул
Тим
12
Льюис
Джамал
23
Маклин
Кенни
19
Трибулл
Том
22
Пукки
Теэму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Уэбстер АдамЗащитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Мопе НилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Баттон ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
-
18 Муй АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Мюррей ГленнНападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
-
12 Льюис ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
-
19 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Дрмич ЙосипНападающий
-
21 Ферман РальфНападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
68'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 0
-
9 Удары в створ 5
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: +8 =5 -7Брайтон 3:2 Эвертон Астон Вилла 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Тоттенхэм Челси 2:0 Брайтон
Брайтон 1:3 Астон Вилла Ньюкасл 0:0 Брайтон Брайтон 1:1 Бёрнли Манчестер Сити 4:0 Брайтон Бристоль Роверс 1:2 Брайтон Брайтон 0:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Вест Хэм Уотфорд 0:3 Брайтон Брайтон 2:1 Валенсия Бирмингем 0:4 Брайтон Фулхэм 2:1 Брайтон Кроули Таун 0:1 Брайтон Лиферинг 2:5 Брайтон Брайтон 1:4 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Ньюкасл
Норвич Последние 20 матчей: +7 =3 -10Норвич 1:3 Манчестер Юнайтед Борнмут 0:0 Норвич Норвич 1:5 Астон Вилла Кристал Пэлас 2:0 Норвич
Бёрнли 2:0 Норвич Норвич 3:2 Манчестер Сити Вест Хэм 2:0 Норвич Кроули Таун 1:0 Норвич Норвич 2:3 Челси Норвич 3:1 Ньюкасл Ливерпуль 4:1 Норвич Норвич 1:0 Тулуза Норвич 1:4 Аталанта Лутон Таун 1:5 Норвич Норвич 1:3 Брентфорд Шальке 04 1:2 Норвич Арминия 2:2 Норвич Астон Вилла 1:2 Норвич Норвич 2:1 Блэкберн Сток Сити 2:2 Норвич
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Норвич: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:1 Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 9
|28
|2.
|Манчестер Сити
|1:1 Заявка
|11
|7
|2
|2
|33 - 10
|23
|3.
|Лестер
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 8
|20
|4.
|Челси
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 16
|20
|5.
|Арсенал
|1:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 14
|19
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|3:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|7.
|Борнмут
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 12
|15
|9.
|Брайтон
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 14
|15
|10.
|Астон Вилла
|1:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 16
|14
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 11
|13
|12.
|Вест Хэм
|1:3 Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|13.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 15
|12
|14.
|Бёрнли
|0:3 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|15.
|Ньюкасл
|3:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|16.
|Вулверхэмптон
|0:1 Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 14
|12
|17.
|Эвертон
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|18.
|Саутгемптон
|1:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 26
|9
|19.
|Норвич
|0:1 Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 25
|7
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|5 - 21
|5
Брайтон
85.5% (124)
Ничья
12.4% (18)
Норвич
2.1% (3)
2:1 Брайтон
35.9% (52)
1:0 Брайтон
29% (42)
2:0 Брайтон
12.4% (18)
1:1 Ничья
9% (13)
3:1 Брайтон
5.5% (8)
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