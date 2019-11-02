Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Брайтон
1:0
Второй тайм: 77'

Стадион:
Норвич
0'
63' Желтая карточка
Штайперманн Марко
1:0
68' Гол
Троссар Леандро
77'
1
Райан
Мэтт
22
Монтойя
Мартин
15
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
33
Бёрн
Дэн
13
Гросс
Паскаль
24
Прёппер
Дэви
6
Стивенс
Дейл
46
Альсате
Стивен
7
Мопе
Нил
44
Коннолли
Аарон
1
Крул
Тим
12
Льюис
Джамал
27
Тетти
Александер
4
Годфри
Бен
2
Ааронс
Макс
23
Маклин
Кенни
19
Трибулл
Том
17
Буэндия
Эмилиано
18
Штайперманн
Марко
11
Эрнандес
Онел
22
Пукки
Теэму
Брайтон
4-4-2
Норвич
4-2-3-1

Ход матча

36'
Даффи Шейн
Уэбстер Адам
 
59'
Троссар Леандро
Гросс Паскаль
 
63'
 
Штайперманн Марко
68'
Троссар Леандро
(Монтойя Мартин)
1:0
75'
 
Дрмич Йосип
Штайперманн Марко

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 9 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Брайтон 3:2 Эвертон Астон Вилла 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Тоттенхэм Челси 2:0 Брайтон
Брайтон 1:3 Астон Вилла Ньюкасл 0:0 Брайтон Брайтон 1:1 Бёрнли Манчестер Сити 4:0 Брайтон Бристоль Роверс 1:2 Брайтон Брайтон 0:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Вест Хэм Уотфорд 0:3 Брайтон Брайтон 2:1 Валенсия Бирмингем 0:4 Брайтон Фулхэм 2:1 Брайтон Кроули Таун 0:1 Брайтон Лиферинг 2:5 Брайтон Брайтон 1:4 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Ньюкасл
Норвич Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Норвич 1:3 Манчестер Юнайтед Борнмут 0:0 Норвич Норвич 1:5 Астон Вилла Кристал Пэлас 2:0 Норвич
Бёрнли 2:0 Норвич Норвич 3:2 Манчестер Сити Вест Хэм 2:0 Норвич Кроули Таун 1:0 Норвич Норвич 2:3 Челси Норвич 3:1 Ньюкасл Ливерпуль 4:1 Норвич Норвич 1:0 Тулуза Норвич 1:4 Аталанта Лутон Таун 1:5 Норвич Норвич 1:3 Брентфорд Шальке 04 1:2 Норвич Арминия 2:2 Норвич Астон Вилла 1:2 Норвич Норвич 2:1 Блэкберн Сток Сити 2:2 Норвич

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Норвич: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Норвич 1:1 Брайтон Товарищеские матчи Норвич 2:0 Брайтон Чемпионшип Брайтон 5:0 Норвич Чемпионшип Брайтон 0:1 Норвич Чемпионшип
Норвич 3:3 Брайтон Чемпионшип Брайтон 1:1 Норвич Товарищеские матчи Брайтон 1:2 Норвич Первая лига Норвич 4:1 Брайтон Первая лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:1 Заявка 11 9 1 1 23 - 9 28
2. Манчестер Сити 1:1 Заявка 11 7 2 2 33 - 10 23
3. Лестер Заявка 10 6 2 2 25 - 8 20
4. Челси Заявка 10 6 2 2 23 - 16 20
5. Арсенал 1:0 Заявка 11 5 4 2 16 - 14 19
6. Шеффилд Юнайтед 3:0 Заявка 11 4 4 3 12 - 8 16
7. Борнмут Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
8. Кристал Пэлас Заявка 10 4 3 3 10 - 12 15
9. Брайтон 1:0 Заявка 11 4 3 4 13 - 14 15
10. Астон Вилла 1:0 Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
11. Манчестер Юнайтед Заявка 11 3 4 4 13 - 11 13
12. Вест Хэм 1:3 Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
13. Тоттенхэм Заявка 10 3 3 4 16 - 15 12
14. Бёрнли 0:3 Заявка 11 3 3 5 14 - 18 12
15. Ньюкасл 3:1 Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
16. Вулверхэмптон 0:1 Заявка 11 2 6 3 13 - 14 12
17. Эвертон Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
18. Саутгемптон 1:1 Заявка 11 2 3 6 10 - 26 9
19. Норвич 0:1 Заявка 11 2 1 8 11 - 25 7
20. Уотфорд Заявка 10 0 5 5 5 - 21 5
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Шанс получает Коннолли Аарон из команды Брайтон, но удар головой идет мимо
  • Угловой
    50'
    Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой справа.
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 50'
    Тетти Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 50'
    Коннолли Аарон из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 49'
    Удар от ворот произведет Норвич
  • 49'
    Мопе Нил пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 49'
    Прёппер Дэви из команды Брайтон делает пас партнеру.
  • 49'
    Вратарь парирует удар, который нанес Коннолли Аарон, и мяч снова в игре
  • 49'
    Матч возобновлен
  • 48'
    VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
  • Фол, нарушение
    48'
    Мопе Нил из команды Брайтон опасно и грубо сыграл. Годфри Бен пострадал.
  • 47'
    Коннолли Аарон нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 47'
    Гросс Паскаль из команды Брайтон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 47'
    Брайтон имеет хороший шанс забить.
  • 46'
    Брайтон пытается что-то создать.
  • 45'
    Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 45'
    Прёппер Дэви бьет с большого расстояния, но вратарь все увидел и спас ворота!
  • 44'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 43'
    Хорошо играет на выходе Крул Тим - мяч в ее руках
  • 43'
    Гросс Паскаль из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 40'
    Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    39'
    Коннолли Аарон наказан за толчок Льюис Джамал
  • 39'
    Удар от ворот произведет Норвич
  • 38'
    Пространство открывается для Мопе Нил, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 37'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 36'
    Уэбстер Адам получил травму и заменен. Даффи Шейн выходит на поле.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 35'
    Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
  • Травма, повреждение
    32'
    Уэбстер Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 32'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 32'
    Пукки Теэму нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • Фол, нарушение
    29'
    Альсате Стивен нарушает правила. Ааронс Макс пострадал
  • Угловой
    27'
    Брайтон подает корнер.
  • 27'
    Альсате Стивен из команды Брайтон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 27'
    Прёппер Дэви из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
  • 26'
    Матч возобновлен
  • 26'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    25'
    Трибулл Том нарушает правила. Альсате Стивен пострадал
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 24'
    Удар от ворот произведет Норвич
  • 24'
    Альсате Стивен из команды Брайтон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • Угловой
    23'
    Брайтон подает корнер.
  • 22'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 20'
    Хорошая попытка от Альсате Стивен, был неплохой удар, но вратарь спас
  • Угловой
    18'
    Брайтон подает корнер.
  • Фол, нарушение
    16'
    Пукки Теэму нарушает правила. Данк Льюис пострадал
  • 16'
    Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
  • 16'
    Норвич пытается что-то создать.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 14'
    Брайтон пытается что-то создать.
  • Угловой
    14'
    Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой справа.
  • 13'
    Мопе Нил наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 13'
    Коннолли Аарон из команды Брайтон делает пас партнеру.
  • 12'
    Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Штайперманн Марко и попал в перекладину!
  • 11'
    Норвич имеет хороший шанс забить.
  • 11'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Норвич
  • 10'
    Прёппер Дэви из команды Брайтон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 9'
    Брайтон имеет хороший шанс забить.
  • 8'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Норвич
  • 7'
    Гросс Паскаль из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • Офсайд
    6'
    Эрнандес Онел из команды Норвич в офсайде
  • 6'
    Норвич контролирует мяч.
  • 6'
    Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 5'
    Шанс получает Трибулл Том из команды Норвич, но удар головой идет мимо
  • Угловой
    5'
    Буэндия Эмилиано из команды Норвич подал угловой справа.
  • 5'
    Пукки Теэму наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 5'
    Штайперманн Марко из команды Норвич отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Коннолли Аарон нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 4'
    Норвич контролирует мяч.
  • 4'
    Монтойя Мартин из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    3'
    Гросс Паскаль из команды Брайтон разыграл угловой с правого угла.
  • 3'
    Коннолли Аарон наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 3'
    Плохо играет Маклин Кенни - неудачный вынос, и мяч у соперниц
  • 2'
    Норвич контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    1'
    Стивенс Дейл нарушает правила. Маклин Кенни пострадал
  • 1'
    Годфри Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Бёрн Дэн из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Брайтон начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Брайтон 1:0 Норвич
Брайтон
85.5% (124)
Ничья
12.4% (18)
Норвич
2.1% (3)
2:1 Брайтон
35.9% (52)
1:0 Брайтон
29% (42)
2:0 Брайтон
12.4% (18)
1:1 Ничья
9% (13)
3:1 Брайтон
5.5% (8)
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