Россия: Премьер-лига 2019-2020
Зенит
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Стадион: Газпром Арена
ЦСКА Москва
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +14 =3 -3Зенит 4:0 Томь Крылья Советов 0:2 Зенит РБ Лейпциг 2:1 Зенит Зенит 6:1 Ростов
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +12 =2 -6ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 0:1 Ференцварош Уфа 1:1 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 5:1 Коломна ЦСКА Москва 1:3 Ростов ЦСКА Москва 0:2 Эспаньол Урал 0:3 ЦСКА Москва Алания 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:2 Краснодар Лудогорец 5:1 ЦСКА Москва Тамбов 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Арарат Москва Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Сочи Рубин 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва ЦСКА Москва 2:1 Оренбург
Последние игры между собой
Зенит: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
ЦСКА Москва: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
ЦСКА Москва 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Зенит Суперкубок ЦСКА Москва 1:4 Зенит Кубок Зенит 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Зенит Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 ЦСКА Москва Объединённый суперкубок Зенит 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Зенит Суперкубок Зенит 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:3 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Зенит Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 7
|32
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|22 - 14
|29
|3.
|Ростов
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|26 - 21
|29
|4.
|Краснодар
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 15
|28
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 13
|26
|6.
|Урал
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 15
|18
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 18
|17
|9.
|Уфа
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 15
|16
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 20
|16
|11.
|Рубин
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|8 - 16
|16
|12.
|Оренбург
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 21
|15
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 15
|14
|14.
|Сочи
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|15.
|Ахмат
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|9 - 20
|13
|16.
|Тамбов
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 21
|11
Зенит
78.8% (41)
Ничья
11.5% (6)
ЦСКА Москва
9.6% (5)
2:1 Зенит
26.9% (14)
2:0 Зенит
19.2% (10)
3:1 Зенит
17.3% (9)
1:1 Ничья
9.6% (5)
1:0 Зенит
5.8% (3)
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