Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Зенит
 
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Стадион:
ЦСКА Москва

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Зенит 4:0 Томь Крылья Советов 0:2 Зенит РБ Лейпциг 2:1 Зенит Зенит 6:1 Ростов
Урал 1:3 Зенит Зенит 3:1 Бенфика Локомотив Москва 1:0 Зенит Енисей 1:2 Зенит Зенит 5:0 Рубин Лион 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Зенит 2:1 Сочи Спартак Москва 0:1 Зенит Уфа 1:0 Зенит Зенит 0:0 Ахмат Динамо Москва 0:2 Зенит Зенит 1:1 Краснодар Оренбург 0:2 Зенит Сочи 0:2 Зенит Зенит 2:1 Тамбов
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +12 =2 -6
ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 0:1 Ференцварош Уфа 1:1 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 5:1 Коломна ЦСКА Москва 1:3 Ростов ЦСКА Москва 0:2 Эспаньол Урал 0:3 ЦСКА Москва Алания 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:2 Краснодар Лудогорец 5:1 ЦСКА Москва Тамбов 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Арарат Москва Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Сочи Рубин 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва ЦСКА Москва 2:1 Оренбург

Последние игры между собой

Зенит: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
ЦСКА Москва: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Зенит 3:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Зенит Премьер-лига
ЦСКА Москва 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Зенит Суперкубок ЦСКА Москва 1:4 Зенит Кубок Зенит 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Зенит Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 ЦСКА Москва Объединённый суперкубок Зенит 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Зенит Суперкубок Зенит 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:3 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Зенит Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 10 2 2 29 - 7 32
2. Локомотив Москва Заявка 14 9 2 3 22 - 14 29
3. Ростов Заявка 14 9 2 3 26 - 21 29
4. Краснодар Заявка 14 8 4 2 27 - 15 28
5. ЦСКА Москва Заявка 14 8 2 4 20 - 13 26
6. Урал Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
7. Спартак Москва Заявка 14 5 3 6 16 - 15 18
8. Крылья Советов Заявка 14 5 2 7 18 - 18 17
9. Уфа Заявка 14 4 4 6 12 - 15 16
10. Арсенал Тула Заявка 14 4 4 6 16 - 20 16
11. Рубин Заявка 14 4 4 6 8 - 16 16
12. Оренбург Заявка 14 4 3 7 18 - 21 15
13. Динамо Москва Заявка 14 3 5 6 10 - 15 14
14. Сочи Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
15. Ахмат Заявка 14 3 4 7 9 - 20 13
16. Тамбов Заявка 14 3 2 9 14 - 21 11
Прогнозы на матч Зенит - ЦСКА Москва
Зенит
78.8% (41)
Ничья
11.5% (6)
ЦСКА Москва
9.6% (5)
2:1 Зенит
26.9% (14)
2:0 Зенит
19.2% (10)
3:1 Зенит
17.3% (9)
1:1 Ничья
9.6% (5)
1:0 Зенит
5.8% (3)
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