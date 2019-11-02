Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Вест Хэм
1:3
Второй тайм: 79'

Стадион: Зрители: 59907
Ньюкасл
0'
14' Желтая карточка
Диоп Исса
0:1
16' Гол
Кларк Киран
0:2
22' Гол
Фернандес Федерико
49' Желтая карточка
Крессуэлл Арон
0:3
51' Гол
Шелви Джонджо
1:3
73' Гол
Бальбуэна Фабиан
79'
13
Роберто
Хименес
5
Сабалета
Пабло
4
Бальбуэна
Фабиан
23
Диоп
Исса
3
Крессуэлл
Арон
41
Райс
Деклан
7
Ярмоленко
Андрей
16
Ноубл
Марк
11
Снодграсс
Роберт
8
Андерсон
Фелипе
22
Алле
Себастьян
1
Дубравка
Мартин
22
Йедлин
Деандре
18
Фернандес
Федерико
6
Ласcеллс
Джамал
2
Кларк
Киран
15
Виллемс
Джетро
24
Альмирон
Мигель
14
Хейден
Исаак
8
Шелви
Джонджо
10
Сент-Максимин
Аллан
9
Жоэлинтон
Вест Хэм
4-1-4-1
Ньюкасл
5-4-1

Ход матча

14'
Диоп Исса
 
16'
0:1
Кларк Киран
(Жоэлинтон)
22'
0:2
Фернандес Федерико
(Виллемс Джетро)
46'
Лансини Мануэль
Ярмоленко Андрей
 
46'
Айети Альбиан
Ноубл Марк
 
49'
Крессуэлл Арон
 
51'
0:3
Шелви Джонджо
73'
Фредерикс Райан
Сабалета Пабло
 
73'
Бальбуэна Фабиан
1:3
77'
 
Атсу Кристиан
Сент-Максимин Аллан

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Эвертон 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Борнмут 2:2 Вест Хэм
Оксфорд Юнайтед 4:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Норвич Ньюпорт 0:2 Вест Хэм Уотфорд 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Герта 3:5 Вест Хэм Фулхэм 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Манчестер Сити 4:1 Вест Хэм Альтах 2:3 Вест Хэм Уотфорд 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон
Ньюкасл Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Челси 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Ньюкасл
Ньюкасл 0:0 Брайтон Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Уотфорд Ньюкасл 1:1 Лестер Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Норвич 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Арсенал Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Хиберниан 1:3 Ньюкасл Престон Норт Энд 2:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон Фулхэм 0:4 Ньюкасл Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Брайтон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 3:1 Саутгемптон

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Ньюкасл: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Премьер-лига
Ньюкасл 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Ньюкасл 5:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:1 Заявка 11 9 1 1 23 - 9 28
2. Манчестер Сити 1:1 Заявка 11 7 2 2 33 - 10 23
3. Лестер Заявка 10 6 2 2 25 - 8 20
4. Челси Заявка 10 6 2 2 23 - 16 20
5. Арсенал 1:0 Заявка 11 5 4 2 16 - 14 19
6. Шеффилд Юнайтед 3:0 Заявка 11 4 4 3 12 - 8 16
7. Борнмут Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
8. Кристал Пэлас Заявка 10 4 3 3 10 - 12 15
9. Брайтон 1:0 Заявка 11 4 3 4 13 - 14 15
10. Астон Вилла 1:0 Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
11. Манчестер Юнайтед Заявка 11 3 4 4 13 - 11 13
12. Вест Хэм 1:3 Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
13. Тоттенхэм Заявка 10 3 3 4 16 - 15 12
14. Бёрнли 0:3 Заявка 11 3 3 5 14 - 18 12
15. Ньюкасл 3:1 Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
16. Вулверхэмптон 0:1 Заявка 11 2 6 3 13 - 14 12
17. Эвертон Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
18. Саутгемптон 1:1 Заявка 11 2 3 6 10 - 26 9
19. Норвич 0:1 Заявка 11 2 1 8 11 - 25 7
20. Уотфорд Заявка 10 0 5 5 5 - 21 5
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вест Хэм 1:3 Ньюкасл
Вест Хэм
81.3% (117)
Ничья
16% (23)
Ньюкасл
2.8% (4)
2:1 Вест Хэм
47.2% (68)
1:0 Вест Хэм
22.9% (33)
1:1 Ничья
11.1% (16)
2:0 Вест Хэм
8.3% (12)
2:2 Ничья
3.5% (5)
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