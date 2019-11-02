Англия: Премьер-лига 2019-2020
Вест Хэм
1:3
Второй тайм: 79'
Стадион: Олимпийский (Лондон) Зрители: 59907
Ньюкасл
14' Желтая карточкаДиоп Исса
0:1
16' ГолКларк Киран
0:2
22' ГолФернандес Федерико
49' Желтая карточкаКрессуэлл Арон
0:3
51' ГолШелви Джонджо
1:3
73' ГолБальбуэна Фабиан
23
Диоп
Исса
41
Райс
Деклан
16
Ноубл
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мартин ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Хейден ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Гейл ДуайтНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
14'
16'
0:1
22'
49'
51'
0:3
73'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
5 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 1
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: +9 =5 -6Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Эвертон 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Борнмут 2:2 Вест Хэм
Оксфорд Юнайтед 4:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Норвич Ньюпорт 0:2 Вест Хэм Уотфорд 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Герта 3:5 Вест Хэм Фулхэм 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Манчестер Сити 4:1 Вест Хэм Альтах 2:3 Вест Хэм Уотфорд 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон
Ньюкасл Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Челси 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Ньюкасл
Ньюкасл 0:0 Брайтон Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Уотфорд Ньюкасл 1:1 Лестер Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Норвич 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Арсенал Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Хиберниан 1:3 Ньюкасл Престон Норт Энд 2:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон Фулхэм 0:4 Ньюкасл Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Брайтон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 3:1 Саутгемптон
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Ньюкасл: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Ньюкасл 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Ньюкасл 5:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Ньюкасл Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:1 Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 9
|28
|2.
|Манчестер Сити
|1:1 Заявка
|11
|7
|2
|2
|33 - 10
|23
|3.
|Лестер
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 8
|20
|4.
|Челси
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 16
|20
|5.
|Арсенал
|1:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 14
|19
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|3:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|7.
|Борнмут
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 12
|15
|9.
|Брайтон
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 14
|15
|10.
|Астон Вилла
|1:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 16
|14
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 11
|13
|12.
|Вест Хэм
|1:3 Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|13.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 15
|12
|14.
|Бёрнли
|0:3 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|15.
|Ньюкасл
|3:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|16.
|Вулверхэмптон
|0:1 Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 14
|12
|17.
|Эвертон
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|18.
|Саутгемптон
|1:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 26
|9
|19.
|Норвич
|0:1 Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 25
|7
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|5 - 21
|5
Вест Хэм
81.3% (117)
Ничья
16% (23)
Ньюкасл
2.8% (4)
2:1 Вест Хэм
47.2% (68)
1:0 Вест Хэм
22.9% (33)
1:1 Ничья
11.1% (16)
2:0 Вест Хэм
8.3% (12)
2:2 Ничья
3.5% (5)
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