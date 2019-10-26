Англия: Премьер-лига 2019-2020
Борнмут
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Стадион: Виталити
Манчестер Юнайтед
Предыдущие игры
Борнмут Последние 20 матчей: +8 =5 -7Уотфорд 0:0 Борнмут Борнмут 0:0 Норвич Арсенал 1:0 Борнмут Борнмут 2:2 Вест Хэм
Бёртон 2:0 Борнмут Саутгемптон 1:3 Борнмут Борнмут 3:1 Эвертон Лестер 3:1 Борнмут Борнмут 0:0 Форест Грин Борнмут 1:3 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Борнмут Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:0 Лион Борнмут 3:4 Лацио Брентфорд 1:3 Борнмут Вест Бромвич 0:0 Борнмут Жирона 2:1 Борнмут Борнмут 3:2 Уимблдон Кристал Пэлас 5:3 Борнмут Борнмут 1:0 Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =5 -3Норвич 1:3 Манчестер Юнайтед Партизан 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед
АЗ Алкмаар 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 1:1 Рочдейл Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Астана Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Манчестер Юнайтед 2:2 Милан Кристиансунд 0:1 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Интер Милан Манчестер Юнайтед 4:0 Лидс Манчестер Юнайтед 2:0 Перт Глори
Последние игры между собой
Борнмут: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Манчестер Юнайтед: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 8
|28
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|32 - 9
|22
|3.
|Лестер
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 8
|20
|4.
|Челси
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 16
|20
|5.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 14
|16
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 12
|15
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 10
|13
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|9.
|Борнмут
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 13
|13
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 14
|13
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 15
|12
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|13.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|13 - 13
|12
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 16
|11
|16.
|Эвертон
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 15
|9
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 25
|8
|19.
|Норвич
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 24
|7
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|5 - 21
|5
Борнмут
2.1% (1)
Ничья
18.8% (9)
Манчестер Юнайтед
79.2% (38)
1:2 Манчестер Юнайтед
43.8% (21)
0:2 Манчестер Юнайтед
14.6% (7)
0:1 Манчестер Юнайтед
12.5% (6)
1:1 Ничья
10.4% (5)
2:2 Ничья
8.3% (4)
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