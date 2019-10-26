Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Борнмут
 
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Стадион:
Манчестер Юнайтед

Предыдущие игры

Борнмут Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Уотфорд 0:0 Борнмут Борнмут 0:0 Норвич Арсенал 1:0 Борнмут Борнмут 2:2 Вест Хэм
Бёртон 2:0 Борнмут Саутгемптон 1:3 Борнмут Борнмут 3:1 Эвертон Лестер 3:1 Борнмут Борнмут 0:0 Форест Грин Борнмут 1:3 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Борнмут Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:0 Лион Борнмут 3:4 Лацио Брентфорд 1:3 Борнмут Вест Бромвич 0:0 Борнмут Жирона 2:1 Борнмут Борнмут 3:2 Уимблдон Кристал Пэлас 5:3 Борнмут Борнмут 1:0 Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Норвич 1:3 Манчестер Юнайтед Партизан 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед
АЗ Алкмаар 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 1:1 Рочдейл Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Астана Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Манчестер Юнайтед 2:2 Милан Кристиансунд 0:1 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Интер Милан Манчестер Юнайтед 4:0 Лидс Манчестер Юнайтед 2:0 Перт Глори

Последние игры между собой

Борнмут: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Манчестер Юнайтед: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Манчестер Юнайтед 4:1 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Борнмут 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Борнмут Премьер-лига
Манчестер Юнайтед 1:1 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Борнмут Премьер-лига Борнмут 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 10 9 1 0 23 - 8 28
2. Манчестер Сити Заявка 10 7 1 2 32 - 9 22
3. Лестер Заявка 10 6 2 2 25 - 8 20
4. Челси Заявка 10 6 2 2 23 - 16 20
5. Арсенал Заявка 10 4 4 2 15 - 14 16
6. Кристал Пэлас Заявка 10 4 3 3 10 - 12 15
7. Манчестер Юнайтед Заявка 10 3 4 3 13 - 10 13
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 3 4 3 9 - 8 13
9. Борнмут Заявка 10 3 4 3 13 - 13 13
10. Вест Хэм Заявка 10 3 4 3 12 - 14 13
11. Тоттенхэм Заявка 10 3 3 4 16 - 15 12
12. Бёрнли Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
13. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Вулверхэмптон Заявка 10 2 6 2 13 - 13 12
15. Астон Вилла Заявка 10 3 2 5 15 - 16 11
16. Эвертон Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
17. Ньюкасл Заявка 10 2 3 5 6 - 15 9
18. Саутгемптон Заявка 10 2 2 6 9 - 25 8
19. Норвич Заявка 10 2 1 7 11 - 24 7
20. Уотфорд Заявка 10 0 5 5 5 - 21 5
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Манчестер Юнайтед

    До начала игры, которая состоится 02.11.2019, осталось 2 дня 12 часов 55 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Борнмут - Манчестер Юнайтед
    Борнмут
    2.1% (1)
    Ничья
    18.8% (9)
    Манчестер Юнайтед
    79.2% (38)
    1:2 Манчестер Юнайтед
    43.8% (21)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    14.6% (7)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    12.5% (6)
    1:1 Ничья
    10.4% (5)
    2:2 Ничья
    8.3% (4)
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