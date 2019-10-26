Россия: Премьер-лига 2019-2020
Уфа
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Стадион: Нефтяник
Локомотив Москва
Предыдущие игры
Уфа Последние 20 матчей: +7 =4 -9ЦСКА Москва 1:0 Уфа Тамбов 3:0 Уфа Уфа 1:1 ЦСКА Москва Уфа 0:1 Ахмат
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +11 =3 -6Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ахмат 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Арсенал Тула
Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Локомотив Москва 1:0 Зенит Балтика 1:1 Локомотив Москва Оренбург 2:3 Локомотив Москва Байер Л 1:2 Локомотив Москва Сочи 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Краснодар 1:1 Локомотив Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Урал Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Рубин Зенит 2:3 Локомотив Москва Жилина 0:0 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Уфа: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Локомотив Москва: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Уфа 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Уфа Кубок Уфа 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:3 Уфа Товарищеские матчи Локомотив Москва 0:1 Уфа Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Уфа Товарищеские матчи Локомотив Москва 2:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Уфа 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Локомотив Москва Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 7
|32
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|22 - 14
|29
|3.
|Ростов
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|26 - 21
|29
|4.
|Краснодар
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 15
|28
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 13
|26
|6.
|Урал
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 15
|18
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 18
|17
|9.
|Уфа
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 15
|16
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 20
|16
|11.
|Рубин
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|8 - 16
|16
|12.
|Оренбург
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 21
|15
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 15
|14
|14.
|Сочи
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|15.
|Ахмат
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|9 - 20
|13
|16.
|Тамбов
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 21
|11
Уфа
3.5% (2)
Ничья
21.1% (12)
Локомотив Москва
75.4% (43)
1:2 Локомотив Москва
50.9% (29)
1:1 Ничья
17.5% (10)
0:1 Локомотив Москва
12.3% (7)
1:3 Локомотив Москва
5.3% (3)
0:2 Локомотив Москва
5.3% (3)
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