Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Уфа
 
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Стадион:
Локомотив Москва

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: +7 =4 -9
ЦСКА Москва 1:0 Уфа Тамбов 3:0 Уфа Уфа 1:1 ЦСКА Москва Уфа 0:1 Ахмат
Рубин 0:0 Уфа Чайка 0:1 Уфа Уфа 1:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 Уфа Уфа 1:2 Оренбург Уфа 1:0 Зенит Уфа 2:0 Ростов Арсенал Тула 1:0 Уфа Сочи 0:0 Уфа Уфа 2:1 Крылья Советов Уфа 2:3 Краснодар Урал 3:2 Уфа Уфа 9:1 Ваккер Инсбрук Уфа 0:1 Виктория Пльзень Уфа 1:0 Ботошани Карабах 2:1 Уфа
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ахмат 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Арсенал Тула
Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Локомотив Москва 1:0 Зенит Балтика 1:1 Локомотив Москва Оренбург 2:3 Локомотив Москва Байер Л 1:2 Локомотив Москва Сочи 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Краснодар 1:1 Локомотив Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Урал Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Рубин Зенит 2:3 Локомотив Москва Жилина 0:0 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Уфа: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Локомотив Москва: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Локомотив Москва 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 2:2 Локомотив Москва Товарищеские матчи Уфа 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Уфа Премьер-лига
Уфа 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Уфа Кубок Уфа 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:3 Уфа Товарищеские матчи Локомотив Москва 0:1 Уфа Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Уфа Товарищеские матчи Локомотив Москва 2:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Уфа 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Локомотив Москва Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 10 2 2 29 - 7 32
2. Локомотив Москва Заявка 14 9 2 3 22 - 14 29
3. Ростов Заявка 14 9 2 3 26 - 21 29
4. Краснодар Заявка 14 8 4 2 27 - 15 28
5. ЦСКА Москва Заявка 14 8 2 4 20 - 13 26
6. Урал Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
7. Спартак Москва Заявка 14 5 3 6 16 - 15 18
8. Крылья Советов Заявка 14 5 2 7 18 - 18 17
9. Уфа Заявка 14 4 4 6 12 - 15 16
10. Арсенал Тула Заявка 14 4 4 6 16 - 20 16
11. Рубин Заявка 14 4 4 6 8 - 16 16
12. Оренбург Заявка 14 4 3 7 18 - 21 15
13. Динамо Москва Заявка 14 3 5 6 10 - 15 14
14. Сочи Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
15. Ахмат Заявка 14 3 4 7 9 - 20 13
16. Тамбов Заявка 14 3 2 9 14 - 21 11
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Локомотив Москва

    До начала игры, которая состоится 02.11.2019, осталось 2 дня 11 часов 25 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Уфа - Локомотив Москва
    Уфа
    3.5% (2)
    Ничья
    21.1% (12)
    Локомотив Москва
    75.4% (43)
    1:2 Локомотив Москва
    50.9% (29)
    1:1 Ничья
    17.5% (10)
    0:1 Локомотив Москва
    12.3% (7)
    1:3 Локомотив Москва
    5.3% (3)
    0:2 Локомотив Москва
    5.3% (3)
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