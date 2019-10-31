Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Эвертон
 
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Стадион:
Тоттенхэм

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Эвертон 2:0 Уотфорд Брайтон 3:2 Эвертон Эвертон 2:0 Вест Хэм Бёрнли 1:0 Эвертон
Эвертон 1:3 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:2 Эвертон Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:1 Эвертон Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Линкольн Сити 2:4 Эвертон Астон Вилла 2:0 Эвертон Эвертон 1:0 Уотфорд Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Вердер 0:0 Эвертон Эвертон 1:3 Майнц Эвертон 0:1 Севилья Уиган 0:0 Эвертон Монако 0:1 Эвертон Сьон 0:0 Эвертон Карионбанги Шаркс 1:1 Эвертон
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Црвена Звезда Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Брайтон 3:0 Тоттенхэм
Тоттенхэм 2:7 Бавария Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Колчестер 0:0 Тоттенхэм Лестер 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла Тоттенхэм 1:1 Интер Милан Тоттенхэм 2:2 Бавария Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ювентус 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Тоттенхэм: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Тоттенхэм 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:6 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига
Тоттенхэм 3:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Эвертон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Эвертон Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Эвертон 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Эвертон Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 10 9 1 0 23 - 8 28
2. Манчестер Сити Заявка 10 7 1 2 32 - 9 22
3. Лестер Заявка 10 6 2 2 25 - 8 20
4. Челси Заявка 10 6 2 2 23 - 16 20
5. Арсенал Заявка 10 4 4 2 15 - 14 16
6. Кристал Пэлас Заявка 10 4 3 3 10 - 12 15
7. Манчестер Юнайтед Заявка 10 3 4 3 13 - 10 13
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 3 4 3 9 - 8 13
9. Борнмут Заявка 10 3 4 3 13 - 13 13
10. Вест Хэм Заявка 10 3 4 3 12 - 14 13
11. Тоттенхэм Заявка 10 3 3 4 16 - 15 12
12. Бёрнли Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
13. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Вулверхэмптон Заявка 10 2 6 2 13 - 13 12
15. Астон Вилла Заявка 10 3 2 5 15 - 16 11
16. Эвертон Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
17. Ньюкасл Заявка 10 2 3 5 6 - 15 9
18. Саутгемптон Заявка 10 2 2 6 9 - 25 8
19. Норвич Заявка 10 2 1 7 11 - 24 7
20. Уотфорд Заявка 10 0 5 5 5 - 21 5
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Тоттенхэм

    До начала игры, которая состоится 03.11.2019, осталось 2 дня 16 часов 10 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Эвертон - Тоттенхэм
    Эвертон
    5.6% (3)
    Ничья
    37% (20)
    Тоттенхэм
    57.4% (31)
    1:2 Тоттенхэм
    51.9% (28)
    1:1 Ничья
    27.8% (15)
    2:2 Ничья
    7.4% (4)
    2:3 Тоттенхэм
    3.7% (2)
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