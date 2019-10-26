Россия: Премьер-лига 2019-2020
Предыдущие игры
Краснодар Последние 20 матчей: +9 =4 -7Краснодар 1:1 Оренбург Трабзонспор 0:2 Краснодар Динамо Москва 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 Спартак Москва
Краснодар 1:2 Хетафе Краснодар 2:0 Арсенал Тула Нижний Новгород 1:0 Краснодар ЦСКА Москва 3:2 Краснодар Базель 5:0 Краснодар Краснодар 4:2 Крылья Советов Урал 2:4 Краснодар Краснодар 1:2 Олимпиакос Краснодар 1:1 Локомотив Москва Олимпиакос 4:0 Краснодар Тамбов 0:2 Краснодар Порту 2:3 Краснодар Краснодар 1:0 Рубин Краснодар 0:1 Порту Зенит 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Сочи
Ростов Последние 20 матчей: +12 =2 -6Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 2:0 Сочи Зенит 6:1 Ростов ЦСКА Москва 1:3 Ростов
Ростов 3:0 Динамо Москва Мордовия 0:2 Ростов Тамбов 2:1 Ростов Ростов 2:1 Ахмат Локомотив Москва 1:2 Ростов Ростов 2:1 Рубин Уфа 2:0 Ростов Ростов 1:0 Крылья Советов Урал 2:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 2:2 Спартак Москва Ростов 2:1 Оренбург Ганновер 96 2:1 Ростов ЦСКА Москва 1:2 Ростов Краснодар 3:0 Ростов Ростов 2:0 Спартак Москва
Последние игры между собой
Краснодар: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Ростов: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Краснодар 2:2 Ростов Премьер-лига Краснодар 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:0 Ростов Кубок Краснодар 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 2:2 Краснодар Премьер-лига Ростов 2:3 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Ростов Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 7
|32
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|22 - 14
|29
|3.
|Ростов
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|26 - 21
|29
|4.
|Краснодар
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 15
|28
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 13
|26
|6.
|Урал
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 15
|18
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 18
|17
|9.
|Уфа
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 15
|16
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 20
|16
|11.
|Рубин
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|8 - 16
|16
|12.
|Оренбург
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 21
|15
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 15
|14
|14.
|Сочи
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|15.
|Ахмат
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|9 - 20
|13
|16.
|Тамбов
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 21
|11
Краснодар
49.1% (28)
Ничья
38.6% (22)
Ростов
12.3% (7)
2:1 Краснодар
40.4% (23)
1:1 Ничья
28.1% (16)
2:2 Ничья
7% (4)
1:0 Краснодар
7% (4)
1:2 Ростов
7% (4)
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