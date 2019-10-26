Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Краснодар
 
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Стадион:
Ростов

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Краснодар 1:1 Оренбург Трабзонспор 0:2 Краснодар Динамо Москва 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 Спартак Москва
Краснодар 1:2 Хетафе Краснодар 2:0 Арсенал Тула Нижний Новгород 1:0 Краснодар ЦСКА Москва 3:2 Краснодар Базель 5:0 Краснодар Краснодар 4:2 Крылья Советов Урал 2:4 Краснодар Краснодар 1:2 Олимпиакос Краснодар 1:1 Локомотив Москва Олимпиакос 4:0 Краснодар Тамбов 0:2 Краснодар Порту 2:3 Краснодар Краснодар 1:0 Рубин Краснодар 0:1 Порту Зенит 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Сочи
Ростов Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 2:0 Сочи Зенит 6:1 Ростов ЦСКА Москва 1:3 Ростов
Ростов 3:0 Динамо Москва Мордовия 0:2 Ростов Тамбов 2:1 Ростов Ростов 2:1 Ахмат Локомотив Москва 1:2 Ростов Ростов 2:1 Рубин Уфа 2:0 Ростов Ростов 1:0 Крылья Советов Урал 2:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 2:2 Спартак Москва Ростов 2:1 Оренбург Ганновер 96 2:1 Ростов ЦСКА Москва 1:2 Ростов Краснодар 3:0 Ростов Ростов 2:0 Спартак Москва

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Ростов: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Краснодар 3:0 Ростов Кубок «Париматч» Премьер Ростов 1:1 Краснодар Премьер-лига Ростов 1:0 Краснодар Кубок Краснодар 2:2 Ростов Кубок
Краснодар 2:2 Ростов Премьер-лига Краснодар 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:0 Ростов Кубок Краснодар 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 2:2 Краснодар Премьер-лига Ростов 2:3 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Ростов Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 10 2 2 29 - 7 32
2. Локомотив Москва Заявка 14 9 2 3 22 - 14 29
3. Ростов Заявка 14 9 2 3 26 - 21 29
4. Краснодар Заявка 14 8 4 2 27 - 15 28
5. ЦСКА Москва Заявка 14 8 2 4 20 - 13 26
6. Урал Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
7. Спартак Москва Заявка 14 5 3 6 16 - 15 18
8. Крылья Советов Заявка 14 5 2 7 18 - 18 17
9. Уфа Заявка 14 4 4 6 12 - 15 16
10. Арсенал Тула Заявка 14 4 4 6 16 - 20 16
11. Рубин Заявка 14 4 4 6 8 - 16 16
12. Оренбург Заявка 14 4 3 7 18 - 21 15
13. Динамо Москва Заявка 14 3 5 6 10 - 15 14
14. Сочи Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
15. Ахмат Заявка 14 3 4 7 9 - 20 13
16. Тамбов Заявка 14 3 2 9 14 - 21 11
Прогнозы на матч Краснодар - Ростов
Краснодар
49.1% (28)
Ничья
38.6% (22)
Ростов
12.3% (7)
2:1 Краснодар
40.4% (23)
1:1 Ничья
28.1% (16)
2:2 Ничья
7% (4)
1:0 Краснодар
7% (4)
1:2 Ростов
7% (4)
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