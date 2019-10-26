Англия: Премьер-лига 2019-2020
Уотфорд
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Стадион: Викарадж Роад
Челси
Предыдущие игры
Уотфорд Последние 20 матчей: +5 =5 -10Эвертон 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Борнмут Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Уотфорд 2:1 Суонси Манчестер Сити 8:0 Уотфорд Уотфорд 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:1 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ковентри Уотфорд 1:3 Вест Хэм Эвертон 1:0 Уотфорд Уотфорд 0:3 Брайтон Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад КПР 0:1 Уотфорд Байер Л 1:2 Уотфорд Аякс 2:1 Уотфорд Манчестер Сити 6:0 Уотфорд Уотфорд 1:4 Вест Хэм Челси 3:0 Уотфорд
Челси Последние 20 матчей: +12 =3 -5Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:4 Челси Аякс 0:1 Челси Челси 1:0 Ньюкасл
Саутгемптон 1:4 Челси Лилль 1:2 Челси Челси 2:0 Брайтон Челси 7:1 Гримсби Челси 1:2 Ливерпуль Челси 0:1 Валенсия Вулверхэмптон 2:5 Челси Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Норвич 2:3 Челси Челси 1:1 Лестер Ливерпуль 2:2 Челси Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Боруссия М 2:2 Челси Ред Булл Зальцбург 3:5 Челси Рединг 3:4 Челси Барселона 1:2 Челси
Последние игры между собой
Уотфорд: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
Челси: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 8
|28
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|32 - 9
|22
|3.
|Лестер
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 8
|20
|4.
|Челси
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 16
|20
|5.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 14
|16
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 12
|15
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 10
|13
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|9.
|Борнмут
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 13
|13
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 14
|13
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 15
|12
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|13.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|13 - 13
|12
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 16
|11
|16.
|Эвертон
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 15
|9
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 25
|8
|19.
|Норвич
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 24
|7
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|5 - 21
|5
Уотфорд
0% (0)
Ничья
6.4% (3)
Челси
93.6% (44)
1:2 Челси
44.7% (21)
0:2 Челси
25.5% (12)
1:3 Челси
10.6% (5)
0:1 Челси
8.5% (4)
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