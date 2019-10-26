Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Уотфорд
 
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Челси

Предыдущие игры

Уотфорд Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Эвертон 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Борнмут Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Уотфорд 2:1 Суонси Манчестер Сити 8:0 Уотфорд Уотфорд 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:1 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ковентри Уотфорд 1:3 Вест Хэм Эвертон 1:0 Уотфорд Уотфорд 0:3 Брайтон Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад КПР 0:1 Уотфорд Байер Л 1:2 Уотфорд Аякс 2:1 Уотфорд Манчестер Сити 6:0 Уотфорд Уотфорд 1:4 Вест Хэм Челси 3:0 Уотфорд
Челси Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:4 Челси Аякс 0:1 Челси Челси 1:0 Ньюкасл
Саутгемптон 1:4 Челси Лилль 1:2 Челси Челси 2:0 Брайтон Челси 7:1 Гримсби Челси 1:2 Ливерпуль Челси 0:1 Валенсия Вулверхэмптон 2:5 Челси Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Норвич 2:3 Челси Челси 1:1 Лестер Ливерпуль 2:2 Челси Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Боруссия М 2:2 Челси Ред Булл Зальцбург 3:5 Челси Рединг 3:4 Челси Барселона 1:2 Челси

Последние игры между собой

Уотфорд: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
Челси: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
Челси 3:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 1:2 Челси Премьер-лига Уотфорд 4:1 Челси Премьер-лига Челси 4:2 Уотфорд Премьер-лига
Челси 4:3 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 1:2 Челси Премьер-лига Уотфорд 0:0 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Уотфорд Премьер-лига Челси 3:0 Уотфорд Кубок Челси 5:0 Уотфорд Кубок Уотфорд 1:3 Челси Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 10 9 1 0 23 - 8 28
2. Манчестер Сити Заявка 10 7 1 2 32 - 9 22
3. Лестер Заявка 10 6 2 2 25 - 8 20
4. Челси Заявка 10 6 2 2 23 - 16 20
5. Арсенал Заявка 10 4 4 2 15 - 14 16
6. Кристал Пэлас Заявка 10 4 3 3 10 - 12 15
7. Манчестер Юнайтед Заявка 10 3 4 3 13 - 10 13
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 3 4 3 9 - 8 13
9. Борнмут Заявка 10 3 4 3 13 - 13 13
10. Вест Хэм Заявка 10 3 4 3 12 - 14 13
11. Тоттенхэм Заявка 10 3 3 4 16 - 15 12
12. Бёрнли Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
13. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Вулверхэмптон Заявка 10 2 6 2 13 - 13 12
15. Астон Вилла Заявка 10 3 2 5 15 - 16 11
16. Эвертон Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
17. Ньюкасл Заявка 10 2 3 5 6 - 15 9
18. Саутгемптон Заявка 10 2 2 6 9 - 25 8
19. Норвич Заявка 10 2 1 7 11 - 24 7
20. Уотфорд Заявка 10 0 5 5 5 - 21 5
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Уотфорд - Челси

    До начала игры, которая состоится 02.11.2019, осталось 2 дня 17 часов 55 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Уотфорд - Челси
    Уотфорд
    0% (0)
    Ничья
    6.4% (3)
    Челси
    93.6% (44)
    1:2 Челси
    44.7% (21)
    0:2 Челси
    25.5% (12)
    1:3 Челси
    10.6% (5)
    0:1 Челси
    8.5% (4)
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