Англия: Премьер-лига 2019-2020

Первый тайм

37' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Хорошие скиллы дриблинга показывает Перес Айосе , обходя своих соперников

35' Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.

35' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Мэддисон Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.

30' Тилеманс Юри не смог попасть в створ ударом издали

30' Кэхилл Гари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Мэддисон Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Гуаита Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Лестер

27' Ван Анхольт Патрик не смог попасть в створ ударом издали

27' Рикарду Перейра II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Ндиди Уилфред получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Ндиди Уилфред на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Хорошо играет на выходе Шмейхель Каспер - мяч в ее руках

23' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Куйяте Шейку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Удар от ворот произведет Лестер

22' Макартур Джеймс пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

22' Хорошие скиллы дриблинга показывает Макартур Джеймс , обходя своих соперников

21' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.

20' Мэддисон Джеймс пробил со штрафного прямо в стенку

18' Мэддисон Джеймс разрезает оборону соперника отличным пасом

18' Удар от ворот произведет Лестер

17' Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Кэхилл Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Опасность! Барнс Харви из команды Лестер отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

15' Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.

14' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Тилеманс Юри из команды Лестер пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

13' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Варди Джейми из команды Лестер пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

13' Кэхилл Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Сёюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Лестер

10' Айю Джордан не смог попасть в створ ударом издали

10' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

10' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Кэхилл Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Матч возобновится спорным мячом

9' Матч остановлен

8' Хорошо играет на выходе Шмейхель Каспер - мяч в ее руках

8' Ван Анхольт Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

5' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Ван Анхольт Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.