Англия: Премьер-лига 2019-2020
Кристал Пэлас
0:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Селхерст Парк
Лестер
24
Кэхилл
Гари
11
Заха
Уилфрид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Кэхилл ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Заха УилфридПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
-
34 Келли МартинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Барнс ХарвиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Прает ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Предыдущие игры
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =4 -9Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Норвич
Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Кристал Пэлас 0:0 Колчестер Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Кристал Пэлас 0:4 Герта Уимблдон 2:2 Кристал Пэлас Бристоль Сити 0:5 Кристал Пэлас Бромли 1:0 Кристал Пэлас Ноттингем Форест 1:0 Кристал Пэлас Барнет 6:2 Кристал Пэлас Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас Люцерн 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 5:3 Борнмут
Лестер Последние 20 матчей: +14 =4 -2Бёртон 1:3 Лестер Саутгемптон 0:9 Лестер Лестер 2:1 Бёрнли Ливерпуль 2:1 Лестер
Лестер 5:0 Ньюкасл Лутон Таун 0:4 Лестер Лестер 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер Лестер 3:1 Борнмут Ньюкасл 1:1 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Челси 1:1 Лестер Лестер 0:0 Вулверхэмптон Лестер 2:1 Аталанта Ротерхэм 2:2 Лестер Сток Сити 1:2 Лестер Кембридж Юнайтед 0:3 Лестер Челтенем 1:2 Лестер Сканторп 0:1 Лестер Лестер 0:0 Челси
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Лестер: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Кристал Пэлас 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Лестер 0:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:0 Лестер Премьер-лига Кристал Пэлас 2:2 Лестер Чемпионшип Лестер 1:2 Кристал Пэлас Чемпионшип Кристал Пэлас 1:2 Лестер Чемпионшип Лестер 3:0 Кристал Пэлас Чемпионшип Лестер 1:1 Кристал Пэлас Чемпионшип Кристал Пэлас 3:2 Лестер Чемпионшип Кристал Пэлас 0:1 Лестер Чемпионшип Лестер 2:0 Кристал Пэлас Чемпионшип Кристал Пэлас 2:1 Лестер Кубок Лестер 0:0 Кристал Пэлас Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 9
|31
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|34 - 10
|25
|3.
|Челси
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|25 - 17
|23
|4.
|Лестер
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|25 - 8
|21
|5.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|16 - 15
|17
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|7.
|Борнмут
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|8.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 12
|16
|9.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 11
|13
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 17
|13
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|14 - 14
|13
|13.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 15
|12
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 18
|11
|17.
|Эвертон
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 27
|8
|19.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 26
|7
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|6 - 23
|5
Кристал Пэлас
10.1% (15)
Ничья
21.5% (32)
Лестер
68.5% (102)
1:2 Лестер
47% (70)
1:1 Ничья
15.4% (23)
0:1 Лестер
10.7% (16)
2:1 Кристал Пэлас
5.4% (8)
1:3 Лестер
5.4% (8)
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