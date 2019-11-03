Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Кристал Пэлас
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Лестер
0' 37'
31
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
5
Томкинс
Джеймс
24
Кэхилл
Гари
3
Ван
Анхольт
Патрик
8
Куйяте
Шейку
4
Миливоевич
Лука
18
Макартур
Джеймс
15
Шлупп
Джеффри
11
Заха
Уилфрид
9
Айю
Джордан
1
Шмейхель
Каспер
21
Рикарду
Перейра
II
6
Эванс
Джонни
4
Сёюнджю
Чаглар
3
Чилвел
Бенджамин
25
Ндиди
Уилфред
17
Перес
Айосе
8
Тилеманс
Юри
10
Мэддисон
Джеймс
15
Барнс
Харви
9
Варди
Джейми
Кристал Пэлас
4-3-2-1
Лестер
4-1-4-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Норвич
Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Кристал Пэлас 0:0 Колчестер Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Кристал Пэлас 0:4 Герта Уимблдон 2:2 Кристал Пэлас Бристоль Сити 0:5 Кристал Пэлас Бромли 1:0 Кристал Пэлас Ноттингем Форест 1:0 Кристал Пэлас Барнет 6:2 Кристал Пэлас Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас Люцерн 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 5:3 Борнмут
Лестер Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Бёртон 1:3 Лестер Саутгемптон 0:9 Лестер Лестер 2:1 Бёрнли Ливерпуль 2:1 Лестер
Лестер 5:0 Ньюкасл Лутон Таун 0:4 Лестер Лестер 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер Лестер 3:1 Борнмут Ньюкасл 1:1 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Челси 1:1 Лестер Лестер 0:0 Вулверхэмптон Лестер 2:1 Аталанта Ротерхэм 2:2 Лестер Сток Сити 1:2 Лестер Кембридж Юнайтед 0:3 Лестер Челтенем 1:2 Лестер Сканторп 0:1 Лестер Лестер 0:0 Челси

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Лестер: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Лестер 1:4 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Лестер Премьер-лига Кристал Пэлас 5:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:3 Кристал Пэлас Премьер-лига
Кристал Пэлас 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Лестер 0:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:0 Лестер Премьер-лига Кристал Пэлас 2:2 Лестер Чемпионшип Лестер 1:2 Кристал Пэлас Чемпионшип Кристал Пэлас 1:2 Лестер Чемпионшип Лестер 3:0 Кристал Пэлас Чемпионшип Лестер 1:1 Кристал Пэлас Чемпионшип Кристал Пэлас 3:2 Лестер Чемпионшип Кристал Пэлас 0:1 Лестер Чемпионшип Лестер 2:0 Кристал Пэлас Чемпионшип Кристал Пэлас 2:1 Лестер Кубок Лестер 0:0 Кристал Пэлас Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 11 10 1 0 25 - 9 31
2. Манчестер Сити Заявка 11 8 1 2 34 - 10 25
3. Челси Заявка 11 7 2 2 25 - 17 23
4. Лестер 0:0 Заявка 11 6 3 2 25 - 8 21
5. Арсенал Заявка 11 4 5 2 16 - 15 17
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 4 4 3 12 - 8 16
7. Борнмут Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
8. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 11 4 4 3 10 - 12 16
9. Брайтон Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
10. Манчестер Юнайтед Заявка 11 3 4 4 13 - 11 13
11. Вест Хэм Заявка 11 3 4 4 14 - 17 13
12. Вулверхэмптон Заявка 11 2 7 2 14 - 14 13
13. Тоттенхэм Заявка 10 3 3 4 16 - 15 12
14. Бёрнли Заявка 11 3 3 5 14 - 18 12
15. Ньюкасл Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
16. Астон Вилла Заявка 11 3 2 6 16 - 18 11
17. Эвертон Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
18. Саутгемптон Заявка 11 2 2 7 10 - 27 8
19. Норвич Заявка 11 2 1 8 11 - 26 7
20. Уотфорд Заявка 11 0 5 6 6 - 23 5
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Лестер
Кристал Пэлас
10.1% (15)
Ничья
21.5% (32)
Лестер
68.5% (102)
1:2 Лестер
47% (70)
1:1 Ничья
15.4% (23)
0:1 Лестер
10.7% (16)
2:1 Кристал Пэлас
5.4% (8)
1:3 Лестер
5.4% (8)
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