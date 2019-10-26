Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Стадион:
Вулверхэмптон

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ливерпуль 5:5 Арсенал Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Арсенал 3:2 Витория Гимарайнш Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал
Арсенал 1:0 Борнмут Арсенал 4:0 Стандард Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Арсенал 5:0 Ноттингем Форест Арсенал 3:2 Астон Вилла Айнтрахт Фр 0:3 Арсенал Уотфорд 2:2 Арсенал Арсенал 2:2 Тоттенхэм Ливерпуль 3:1 Арсенал Арсенал 2:1 Бёрнли Ньюкасл 0:1 Арсенал Барселона 2:1 Арсенал Анже 1:1 Арсенал Арсенал 1:2 Лион Реал Мадрид 2:2 Арсенал Арсенал 3:0 Фиорентина
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Слован Братислава 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон
Манчестер Сити 0:2 Вулверхэмптон Бешикташ 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Вулверхэмптон 1:1 Рединг Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Брага Вулверхэмптон 2:5 Челси Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Торино Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Торино 2:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 4:0 Пюник Лестер 0:0 Вулверхэмптон Пюник 0:4 Вулверхэмптон Крузейдерс 1:4 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Вулверхэмптон: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Вулверхэмптон 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига
Арсенал 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:4 Арсенал Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 10 9 1 0 23 - 8 28
2. Манчестер Сити Заявка 10 7 1 2 32 - 9 22
3. Лестер Заявка 10 6 2 2 25 - 8 20
4. Челси Заявка 10 6 2 2 23 - 16 20
5. Арсенал Заявка 10 4 4 2 15 - 14 16
6. Кристал Пэлас Заявка 10 4 3 3 10 - 12 15
7. Манчестер Юнайтед Заявка 10 3 4 3 13 - 10 13
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 3 4 3 9 - 8 13
9. Борнмут Заявка 10 3 4 3 13 - 13 13
10. Вест Хэм Заявка 10 3 4 3 12 - 14 13
11. Тоттенхэм Заявка 10 3 3 4 16 - 15 12
12. Бёрнли Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
13. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Вулверхэмптон Заявка 10 2 6 2 13 - 13 12
15. Астон Вилла Заявка 10 3 2 5 15 - 16 11
16. Эвертон Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
17. Ньюкасл Заявка 10 2 3 5 6 - 15 9
18. Саутгемптон Заявка 10 2 2 6 9 - 25 8
19. Норвич Заявка 10 2 1 7 11 - 24 7
20. Уотфорд Заявка 10 0 5 5 5 - 21 5
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Вулверхэмптон

    До начала игры, которая состоится 02.11.2019, осталось 2 дня 15 часов 25 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Арсенал - Вулверхэмптон
    Арсенал
    95.7% (45)
    Ничья
    4.3% (2)
    Вулверхэмптон
    0% (0)
    2:1 Арсенал
    51.1% (24)
    2:0 Арсенал
    23.4% (11)
    3:1 Арсенал
    8.5% (4)
    1:0 Арсенал
    6.4% (3)
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