Англия: Премьер-лига 2019-2020
Арсенал
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Стадион: Эмирейтс
Вулверхэмптон
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ливерпуль 5:5 Арсенал Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Арсенал 3:2 Витория Гимарайнш Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал
Арсенал 1:0 Борнмут Арсенал 4:0 Стандард Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Арсенал 5:0 Ноттингем Форест Арсенал 3:2 Астон Вилла Айнтрахт Фр 0:3 Арсенал Уотфорд 2:2 Арсенал Арсенал 2:2 Тоттенхэм Ливерпуль 3:1 Арсенал Арсенал 2:1 Бёрнли Ньюкасл 0:1 Арсенал Барселона 2:1 Арсенал Анже 1:1 Арсенал Арсенал 1:2 Лион Реал Мадрид 2:2 Арсенал Арсенал 3:0 Фиорентина
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +10 =6 -4Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Слован Братислава 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон
Манчестер Сити 0:2 Вулверхэмптон Бешикташ 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Вулверхэмптон 1:1 Рединг Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Брага Вулверхэмптон 2:5 Челси Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Торино Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Торино 2:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 4:0 Пюник Лестер 0:0 Вулверхэмптон Пюник 0:4 Вулверхэмптон Крузейдерс 1:4 Вулверхэмптон
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Вулверхэмптон: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 8
|28
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|32 - 9
|22
|3.
|Лестер
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 8
|20
|4.
|Челси
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 16
|20
|5.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 14
|16
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 12
|15
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 10
|13
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|9.
|Борнмут
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 13
|13
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 14
|13
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 15
|12
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|13.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|13 - 13
|12
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 16
|11
|16.
|Эвертон
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 15
|9
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 25
|8
|19.
|Норвич
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 24
|7
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|5 - 21
|5
Арсенал
95.7% (45)
Ничья
4.3% (2)
Вулверхэмптон
0% (0)
2:1 Арсенал
51.1% (24)
2:0 Арсенал
23.4% (11)
3:1 Арсенал
8.5% (4)
1:0 Арсенал
6.4% (3)
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