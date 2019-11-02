Англия: Премьер-лига 2019-2020
Шеффилд Юнайтед
3:0
Второй тайм: 79'
Стадион: Брэмолл Лейн
Бёрнли
1:0
17' ГолЛандстрем Джон
34' Желтая карточкаТарковски Джеймс
2:0
43' ГолЛандстрем Джон
3:0
44' ГолФлек Джон
68' Желтая карточкаБарнс Эшли
12
Иган
Джон
22
Муссе
Ли
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
10
Барнс
Эшли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Муссе ЛиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Мур СаймонВратарь
-
15 Джагелка ФилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Шарп БиллиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Харт ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Гибсон БенЗащитник
-
25 Леннон АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Выдра МатейНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
17'
1:0
34'
43'
2:0
65'
68'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
6 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =5 -6Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед 0:1 Сандерленд Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Блэкберн Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Мэтлок Таун Барнсли 1:4 Шеффилд Юнайтед Честерфилд 0:5 Шеффилд Юнайтед Нортгемптон 0:2 Шеффилд Юнайтед Бёртон 2:1 Шеффилд Юнайтед Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Сток Сити 2:2 Шеффилд Юнайтед
Бёрнли Последние 20 матчей: +7 =4 -9Бёрнли 2:4 Челси Лестер 2:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Эвертон Астон Вилла 2:2 Бёрнли
Бёрнли 2:0 Норвич Брайтон 1:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 1:3 Сандерленд Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Арсенал 2:1 Бёрнли Бёрнли 3:0 Саутгемптон Бёрнли 2:0 Парма Бёрнли 6:1 Ницца Уиган 2:2 Бёрнли Флитвуд Таун 0:2 Бёрнли Порт Вейл 1:3 Бёрнли Крю Александра 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Арсенал Эвертон 2:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Бёрнли: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:1 Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 9
|28
|2.
|Манчестер Сити
|1:1 Заявка
|11
|7
|2
|2
|33 - 10
|23
|3.
|Лестер
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 8
|20
|4.
|Челси
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 16
|20
|5.
|Арсенал
|1:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 14
|19
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|3:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|7.
|Борнмут
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 12
|15
|9.
|Брайтон
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 14
|15
|10.
|Астон Вилла
|1:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 16
|14
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 11
|13
|12.
|Вест Хэм
|1:3 Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|13.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 15
|12
|14.
|Бёрнли
|0:3 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|15.
|Ньюкасл
|3:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|16.
|Вулверхэмптон
|0:1 Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 14
|12
|17.
|Эвертон
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|18.
|Саутгемптон
|1:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 26
|9
|19.
|Норвич
|0:1 Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 25
|7
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|5 - 21
|5
Шеффилд Юнайтед
60.1% (86)
Ничья
37.1% (53)
Бёрнли
2.8% (4)
1:1 Ничья
32.9% (47)
1:0 Шеффилд Юнайтед
31.5% (45)
2:1 Шеффилд Юнайтед
23.1% (33)
2:0 Шеффилд Юнайтед
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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