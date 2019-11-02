Англия: Премьер-лига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Команда Шеффилд Юнайтед играла лучше в этом тайме.

49' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

48' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Иган Джон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

45' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

44' Г О О О О Л - Флек Джон изменил счет на табло!

44' Тарковски Джеймс ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

43' Г О О О О Л - Ландстрем Джон изменил счет на табло!

42' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Муссе Ли получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Муссе Ли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Бёрнли

35' Муссе Ли не смог попасть в створ ударом издали

35' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

34' Тарковски Джеймс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

34' Родригес Джей из команды Бёрнли плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

33' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Норвуд Оливер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Хорошие скиллы дриблинга показывает Бэлдок Джордж , обходя своих соперников

30' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

29' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Бёрнли пробьет пенальти!

27' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

27' Бэлдок Джордж выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Хендерсон Дин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Макнил Дуайт из команды Бёрнли пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

25' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

25' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Родригес Джей из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

24' Хорошие скиллы дриблинга показывает Муссе Ли , обходя своих соперников

23' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Бёрнли

21' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

20' Хендерсон Дин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Г О О О О Л - Ландстрем Джон изменил счет на табло!

16' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.

15' Удар от ворот произведет Бёрнли

13' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Бёрнли

12' Пространство открывается для Макголдрик Дэвид , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

11' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Бёрнли

10' Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.

10' Удар от ворот произведет Бёрнли

8' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Бёрнли

6' Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Ми Бен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

5' Тарковски Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Хорошо играет на выходе Хендерсон Дин - мяч в ее руках

4' О'Коннелл Джек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Лоутон Мэттью из команды Бёрнли пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Бёрнли начинает с центра поля