Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Шеффилд Юнайтед
3:0
Второй тайм: 79'

Стадион:
Бёрнли
0'
1:0
17' Гол
Ландстрем Джон
34' Желтая карточка
Тарковски Джеймс
2:0
43' Гол
Ландстрем Джон
3:0
44' Гол
Флек Джон
68' Желтая карточка
Барнс Эшли
79'
1
Хендерсон
Дин
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
5
О'Коннелл
Джек
2
Бэлдок
Джордж
7
Ландстрем
Джон
16
Норвуд
Оливер
4
Флек
Джон
3
Стивенс
Энда
17
Макголдрик
Дэвид
22
Муссе
Ли
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
13
Хендрик
Джефф
18
Вествуд
Эшли
4
Корк
Джек
11
Макнил
Дуайт
10
Барнс
Эшли
19
Родригес
Джей
Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Бёрнли
4-4-2

Ход матча

17'
Ландстрем Джон
(Муссе Ли)
1:0
34'
 
Тарковски Джеймс
43'
Ландстрем Джон
(Муссе Ли)
2:0
44'
Флек Джон
(Муссе Ли)
3:0
46'
 
Тэйлор Чарли
Питерс Эрик
59'
 
Брэйди Роберт
Макнил Дуайт
65'
Шарп Билли
Муссе Ли
 
68'
 
Барнс Эшли
75'
Макбарни Оливер
Макголдрик Дэвид
 
78'
 
Выдра Матей
Родригес Джей

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед 0:1 Сандерленд Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Блэкберн Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Мэтлок Таун Барнсли 1:4 Шеффилд Юнайтед Честерфилд 0:5 Шеффилд Юнайтед Нортгемптон 0:2 Шеффилд Юнайтед Бёртон 2:1 Шеффилд Юнайтед Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Сток Сити 2:2 Шеффилд Юнайтед
Бёрнли Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Бёрнли 2:4 Челси Лестер 2:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Эвертон Астон Вилла 2:2 Бёрнли
Бёрнли 2:0 Норвич Брайтон 1:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 1:3 Сандерленд Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Арсенал 2:1 Бёрнли Бёрнли 3:0 Саутгемптон Бёрнли 2:0 Парма Бёрнли 6:1 Ницца Уиган 2:2 Бёрнли Флитвуд Таун 0:2 Бёрнли Порт Вейл 1:3 Бёрнли Крю Александра 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Арсенал Эвертон 2:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Бёрнли: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Бёрнли 4:2 Шеффилд Юнайтед Чемпионшип Шеффилд Юнайтед 3:3 Бёрнли Чемпионшип Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Чемпионшип Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед 2:3 Бёрнли Чемпионшип Бёрнли 1:2 Шеффилд Юнайтед Чемпионшип Шеффилд Юнайтед 0:0 Бёрнли Чемпионшип
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:1 Заявка 11 9 1 1 23 - 9 28
2. Манчестер Сити 1:1 Заявка 11 7 2 2 33 - 10 23
3. Лестер Заявка 10 6 2 2 25 - 8 20
4. Челси Заявка 10 6 2 2 23 - 16 20
5. Арсенал 1:0 Заявка 11 5 4 2 16 - 14 19
6. Шеффилд Юнайтед 3:0 Заявка 11 4 4 3 12 - 8 16
7. Борнмут Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
8. Кристал Пэлас Заявка 10 4 3 3 10 - 12 15
9. Брайтон 1:0 Заявка 11 4 3 4 13 - 14 15
10. Астон Вилла 1:0 Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
11. Манчестер Юнайтед Заявка 11 3 4 4 13 - 11 13
12. Вест Хэм 1:3 Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
13. Тоттенхэм Заявка 10 3 3 4 16 - 15 12
14. Бёрнли 0:3 Заявка 11 3 3 5 14 - 18 12
15. Ньюкасл 3:1 Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
16. Вулверхэмптон 0:1 Заявка 11 2 6 3 13 - 14 12
17. Эвертон Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
18. Саутгемптон 1:1 Заявка 11 2 3 6 10 - 26 9
19. Норвич 0:1 Заявка 11 2 1 8 11 - 25 7
20. Уотфорд Заявка 10 0 5 5 5 - 21 5
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bramall Lane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли
Шеффилд Юнайтед
60.1% (86)
Ничья
37.1% (53)
Бёрнли
2.8% (4)
1:1 Ничья
32.9% (47)
1:0 Шеффилд Юнайтед
31.5% (45)
2:1 Шеффилд Юнайтед
23.1% (33)
2:0 Шеффилд Юнайтед
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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