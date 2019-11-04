Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Ракув
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Висла Краков
0'
18' Желтая карточка
Kamil Piatkowski
24' Желтая карточка
Сапала Игор
25'
29
Шумски
Якуб
5
Emir
Azemovic
2
Tomas
Petrasek
33
Ях
Ярослав
4
Kamil
Piatkowski
10
Сапала
Игор
18
Бабенко
Руслан
13
Piotr
Malinowski
17
Petr
Schwarz
9
Sebastian
Musiolik
91
Форбс
Браун
22
Michal
Buchalik
19
David
Niepsuj
5
Lukas
Klemenz
2
Яницки
Рафал
4
Садлок
Мацей
26
Kamil
Wojtkowski
9
Богуски
Рафал
99
Damian
Pawlowski
28
Савичевич
Вукан
7
Мак
Михал
59
Przemyslaw
Zdybowicz
Ракув
3-4-2-1
Висла Краков
4-1-4-1

Ход матча

18'
Kamil Piatkowski
 
23'
 
Chuca2
Мак Михал
24'
Сапала Игор
 

Предыдущие игры

Ракув Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Олимпия Эльблонг 0:4 Ракув LKS Lodz1 2:0 Ракув Ракув 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ракув
Ракув 1:2 Висла Плоцк Пяст 2:1 Ракув Ракув 2:0 Арка Гдыня Легия 3:1 Ракув Ракув 2:3 Лех Ракув 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:0 Ракув Ракув 1:3 Краковия Ягеллония 0:1 Ракув Ракув 0:1 Корона Кельце Ракув 1:2 Вигры Сувалки Сандецья 2:2 Ракув Ракув 0:0 Тыхы ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Ракув 2:0 Подбескидзе Бытовия 2:2 Ракув
Висла Краков Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Легия 7:0 Висла Краков Висла Краков 1:2 Пяст Лех 4:0 Висла Краков Висла Краков 0:1 Краковия
Блекитни 2:1 Висла Краков Висла Плоцк 2:1 Висла Краков Корона Кельце 1:1 Висла Краков Висла Краков 4:2 Заглембе Любин Ягеллония 3:2 Висла Краков Висла Краков 4:0 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Висла Краков Висла Краков 1:0 Гурник Забже Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:1 Шлёнск Висла Краков 4:5 Медзь Арка Гдыня 3:1 Висла Краков Висла Краков 1:0 Корона Кельце Гурник Забже 1:2 Висла Краков Висла Краков 1:1 Шлёнск Заглембе Сосновец 2:1 Висла Краков
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Легия 14 8 2 4 23 - 13 26
2. Краковия 14 8 2 4 22 - 14 26
3. Висла Плоцк 14 8 1 5 20 - 22 25
4. Пяст 14 7 4 3 16 - 10 25
5. Погонь Щецин 14 7 4 3 16 - 12 25
6. Шлёнск 14 6 6 2 20 - 14 24
7. Ягеллония 14 6 5 3 24 - 17 23
8. Лехия Гданьск 14 5 6 3 17 - 14 21
9. Лех 14 5 4 5 24 - 18 19
10. Заглембе Любин 14 5 3 6 23 - 21 18
11. Ракув 0:0 14 5 1 8 14 - 19 16
12. Гурник Забже 14 3 7 4 13 - 14 16
13. Висла Краков 0:0 14 3 3 8 14 - 24 12
14. Корона Кельце 14 3 2 9 7 - 19 11
15. Арка Гдыня 14 2 4 8 11 - 23 10
16. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
17. LKS Lodz1 2 1 0 1 2 - 2 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rakow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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