Польша: Экстракласса 2019-2020
Ракув
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Stadion Rakow
Висла Краков
18' Желтая карточкаKamil Piatkowski
24' Желтая карточкаСапала Игор
29
Шумски
Якуб
33
Ях
Ярослав
10
Сапала
Игор
17
Petr
Schwarz
91
Форбс
Браун
- Основной состав
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ях ЯрославЗащитник
- Полузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Petr SchwarzПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Форбс БраунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marek Papszun
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Баша ВулнетПолузащитник
-
23 Брожек ПавелНападающий
- Нападающий
-
-
18 Chuca2
-
15 Sales Jean1
-
Главный тренер: Maciej Stolarczyk
Ход матча
18'
24'
Предыдущие игры
Ракув Последние 20 матчей: +7 =3 -10Олимпия Эльблонг 0:4 Ракув LKS Lodz1 2:0 Ракув Ракув 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ракув
Ракув 1:2 Висла Плоцк Пяст 2:1 Ракув Ракув 2:0 Арка Гдыня Легия 3:1 Ракув Ракув 2:3 Лех Ракув 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:0 Ракув Ракув 1:3 Краковия Ягеллония 0:1 Ракув Ракув 0:1 Корона Кельце Ракув 1:2 Вигры Сувалки Сандецья 2:2 Ракув Ракув 0:0 Тыхы ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Ракув 2:0 Подбескидзе Бытовия 2:2 Ракув
Висла Краков Последние 20 матчей: +5 =3 -12Легия 7:0 Висла Краков Висла Краков 1:2 Пяст Лех 4:0 Висла Краков Висла Краков 0:1 Краковия
Блекитни 2:1 Висла Краков Висла Плоцк 2:1 Висла Краков Корона Кельце 1:1 Висла Краков Висла Краков 4:2 Заглембе Любин Ягеллония 3:2 Висла Краков Висла Краков 4:0 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Висла Краков Висла Краков 1:0 Гурник Забже Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:1 Шлёнск Висла Краков 4:5 Медзь Арка Гдыня 3:1 Висла Краков Висла Краков 1:0 Корона Кельце Гурник Забже 1:2 Висла Краков Висла Краков 1:1 Шлёнск Заглембе Сосновец 2:1 Висла Краков
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|14
|8
|2
|4
|23 - 13
|26
|2.
|Краковия
|14
|8
|2
|4
|22 - 14
|26
|3.
|Висла Плоцк
|14
|8
|1
|5
|20 - 22
|25
|4.
|Пяст
|14
|7
|4
|3
|16 - 10
|25
|5.
|Погонь Щецин
|14
|7
|4
|3
|16 - 12
|25
|6.
|Шлёнск
|14
|6
|6
|2
|20 - 14
|24
|7.
|Ягеллония
|14
|6
|5
|3
|24 - 17
|23
|8.
|Лехия Гданьск
|14
|5
|6
|3
|17 - 14
|21
|9.
|Лех
|14
|5
|4
|5
|24 - 18
|19
|10.
|Заглембе Любин
|14
|5
|3
|6
|23 - 21
|18
|11.
|Ракув
|0:0
|14
|5
|1
|8
|14 - 19
|16
|12.
|Гурник Забже
|14
|3
|7
|4
|13 - 14
|16
|13.
|Висла Краков
|0:0
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|14.
|Корона Кельце
|14
|3
|2
|9
|7 - 19
|11
|15.
|Арка Гдыня
|14
|2
|4
|8
|11 - 23
|10
|16.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|17.
|LKS Lodz1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
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