Польша: Экстракласса 2019-2020

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Гурник Забже
0:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Пяст
0' 38'
84
Чуды
Мартин
3
Секулич
Борис
2
Висневски
Пшемыслав
5
Бохневич
Павел
64
Янжа
Эрик
44
Баинович
Филип
22
Матушек
Шимон
19
Kamil
Zapolnik
10
Lukasz
Wolsztynski
9
Jesus
Jimenez
17
Igor
Angulo
26
Плах
Франтишек
28
Рыманяк
Бартош
34
Маларчик
Пётр
88
Корун
Урош
2
Киркесков
Миккель
19
Sebastian
Milewski
18
Соколовски
Патрик
6
Хэйтли
Том
11
Феликс
Хорхе
3
Йодловец
Томаш
9
Пажишек
Пётр
Гурник Забже
4-2-3-1
Пяст
4-4-2

Предыдущие игры

Гурник Забже Последние 20 матчей: +7 =6 -7
LKS Lodz1 2:0 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь Краковия 1:1 Гурник Забже
Гурник Забже 1:3 Лех Polonia Sroda 0:6 Гурник Забже Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 0:0 Шлёнск Арка Гдыня 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Корона Кельце Ягеллония 3:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:0 Ракув Висла Краков 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже Корона Кельце 0:3 Гурник Забже Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк Медзь 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Висла Краков Гурник Забже 4:0 Заглембе Сосновец
Пяст Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Погонь Седльце 0:4 Пяст Пяст 1:0 Корона Кельце Висла Краков 1:2 Пяст Пяст 2:0 Легия
Арка Гдыня 0:0 Пяст Skierniewice 1:5 Пяст Пяст 2:1 Ракув Краковия 2:0 Пяст Пяст 1:2 Лехия Гданьск Заглембе Любин 0:3 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 0:1 Пяст Пяст 0:0 Погонь Щецин Рига 2:1 Пяст Шлёнск 2:1 Пяст Пяст 3:2 Рига Пяст 1:1 Лех Пяст 1:2 БАТЭ Пяст 1:3 Лехия Гданьск БАТЭ 1:1 Пяст

Последние игры между собой

Гурник Забже: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 6
Пяст: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 6
Гурник Забже 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:0 Пяст Экстракласса Гурник Забже 5:2 Пяст Экстракласса
Пяст 3:2 Гурник Забже Экстракласса Пяст 2:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:1 Пяст Экстракласса Гурник Забже 1:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Гурник Забже Экстракласса Пяст 1:0 Гурник Забже Orange Ekstraklasa Гурник Забже 1:0 Пяст Orange Ekstraklasa
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Краковия 14 8 2 4 22 - 14 26
2. Висла Плоцк 13 8 1 4 19 - 19 25
3. Пяст 0:0 14 7 4 3 15 - 9 25
4. Погонь Щецин 14 7 4 3 16 - 12 25
5. Легия 13 7 2 4 22 - 13 23
6. Ягеллония 14 6 5 3 24 - 17 23
7. Шлёнск 13 5 6 2 17 - 13 21
8. Лехия Гданьск 14 5 6 3 17 - 14 21
9. Лех 14 5 4 5 24 - 18 19
10. Заглембе Любин 14 5 3 6 23 - 21 18
11. Гурник Забже 0:0 14 3 7 4 12 - 13 16
12. Ракув 13 5 0 8 14 - 19 15
13. Висла Краков 13 3 2 8 14 - 24 11
14. Корона Кельце 14 3 2 9 7 - 19 11
15. Арка Гдыня 13 2 4 7 11 - 22 10
16. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
17. LKS Lodz1 2 1 0 1 2 - 2 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion im. Ernesta Pohla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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