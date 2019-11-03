Польша: Экстракласса 2019-2020
Гурник Забже
0:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Эрнест Поль
Пяст
84
Чуды
Мартин
64
Янжа
Эрик
17
Igor
Angulo
88
Корун
Урош
11
Феликс
Хорхе
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Igor AnguloНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Michal KojЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Marcin Brosz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Корун УрошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Феликс ХорхеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Гук ТомашЗащитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Бадиа ЖерарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
Предыдущие игры
Гурник Забже Последние 20 матчей: +7 =6 -7LKS Lodz1 2:0 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь Краковия 1:1 Гурник Забже
Гурник Забже 1:3 Лех Polonia Sroda 0:6 Гурник Забже Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 0:0 Шлёнск Арка Гдыня 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Корона Кельце Ягеллония 3:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:0 Ракув Висла Краков 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже Корона Кельце 0:3 Гурник Забже Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк Медзь 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Висла Краков Гурник Забже 4:0 Заглембе Сосновец
Пяст Последние 20 матчей: +10 =4 -6Погонь Седльце 0:4 Пяст Пяст 1:0 Корона Кельце Висла Краков 1:2 Пяст Пяст 2:0 Легия
Последние игры между собой
Гурник Забже: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 6
Пяст: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 6
Пяст 3:2 Гурник Забже Экстракласса Пяст 2:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:1 Пяст Экстракласса Гурник Забже 1:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Гурник Забже Экстракласса Пяст 1:0 Гурник Забже Orange Ekstraklasa Гурник Забже 1:0 Пяст Orange Ekstraklasa
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|14
|8
|2
|4
|22 - 14
|26
|2.
|Висла Плоцк
|13
|8
|1
|4
|19 - 19
|25
|3.
|Пяст
|0:0
|14
|7
|4
|3
|15 - 9
|25
|4.
|Погонь Щецин
|14
|7
|4
|3
|16 - 12
|25
|5.
|Легия
|13
|7
|2
|4
|22 - 13
|23
|6.
|Ягеллония
|14
|6
|5
|3
|24 - 17
|23
|7.
|Шлёнск
|13
|5
|6
|2
|17 - 13
|21
|8.
|Лехия Гданьск
|14
|5
|6
|3
|17 - 14
|21
|9.
|Лех
|14
|5
|4
|5
|24 - 18
|19
|10.
|Заглембе Любин
|14
|5
|3
|6
|23 - 21
|18
|11.
|Гурник Забже
|0:0
|14
|3
|7
|4
|12 - 13
|16
|12.
|Ракув
|13
|5
|0
|8
|14 - 19
|15
|13.
|Висла Краков
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|14.
|Корона Кельце
|14
|3
|2
|9
|7 - 19
|11
|15.
|Арка Гдыня
|13
|2
|4
|7
|11 - 22
|10
|16.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|17.
|LKS Lodz1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
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