Польша: Экстракласса 2019-2020
Погонь Щецин
1:0
Второй тайм: 50'
Стадион: Stadion Florian Krygier
Лех
1:0
21' ГолСпиридонович Срдан
35' Желтая карточкаКожуль Звонимир
44' Желтая карточкаГумни Роберт
48' Желтая карточкаЮзвяк Камиль
22
David
Stec
23
Цех
Бенедикт
25
Тиба
Педру
15
Модер
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
-
22 David StecЗащитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Ласицки ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Йевтич ДаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dariusz Zuraw
Ход матча
21'
35'
44'
48'
Предыдущие игры
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +10 =5 -5Сталь Мелец 2:0 Погонь Щецин Краковия 2:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Кальяри 3:1 Погонь Щецин
Погонь Щецин 1:2 Ракув Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Сталь Жешув 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Корона Кельце 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Висла Краков Пяст 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Арка Гдыня Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Витесс Краковия 0:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Пяст Легия 1:1 Погонь Щецин
Лех Последние 20 матчей: +11 =3 -6Ресовя 0:4 Лех Лех 1:2 Заглембе Любин Легия 2:1 Лех Лех 4:0 Висла Краков
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Лех: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Погонь Щецин 0:0 Лех Экстракласса Погонь Щецин 3:0 Лех Кубок Лех 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Лех Кубок Лех 3:0 Погонь Щецин Кубок Погонь Щецин 0:3 Лех Экстракласса Лех 3:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Лех Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Лех Экстракласса Лех 1:2 Погонь Щецин Экстракласса Лех 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Лех Экстракласса Лех 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Лех 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 5:1 Лех Экстракласса Лех 1:2 Погонь Щецин Экстракласса
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|1:0
|14
|8
|3
|3
|16 - 11
|27
|2.
|Краковия
|14
|8
|2
|4
|22 - 14
|26
|3.
|Висла Плоцк
|13
|8
|1
|4
|19 - 19
|25
|4.
|Пяст
|13
|7
|3
|3
|15 - 9
|24
|5.
|Легия
|13
|7
|2
|4
|22 - 13
|23
|6.
|Шлёнск
|13
|5
|6
|2
|17 - 13
|21
|7.
|Лехия Гданьск
|14
|5
|6
|3
|17 - 14
|21
|8.
|Ягеллония
|13
|5
|5
|3
|22 - 17
|20
|9.
|Лех
|0:1
|14
|5
|3
|6
|23 - 18
|18
|10.
|Заглембе Любин
|14
|5
|3
|6
|23 - 21
|18
|11.
|Ракув
|13
|5
|0
|8
|14 - 19
|15
|12.
|Гурник Забже
|13
|3
|6
|4
|12 - 13
|15
|13.
|Висла Краков
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|14.
|Корона Кельце
|14
|3
|2
|9
|7 - 19
|11
|15.
|Арка Гдыня
|13
|2
|4
|7
|11 - 22
|10
|16.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|17.
|LKS Lodz1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
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