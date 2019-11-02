Польша: Экстракласса 2019-2020

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Погонь Щецин
1:0
Второй тайм: 50'

Стадион:
Лех
0'
1:0
21' Гол
Спиридонович Срдан
35' Желтая карточка
Кожуль Звонимир
44' Желтая карточка
Гумни Роберт
48' Желтая карточка
Юзвяк Камиль
50'
1
Стипица
Данте
22
David
Stec
13
Триантафиллопулос
Костас
23
Цех
Бенедикт
15
Hubert
Matynia
28
Подставски
Томаш
17
Кожуль
Звонимир
29
Листковски
Марчин
10
Спиридонович
Срдан
27
Sebastian
Kowalczyk
9
Фронччак
Адам
1
Ван
дер
Харт
Микки
2
Гумни
Роберт
37
Шатка
Любомир
4
Рогне
Томас
22
Костевич
Владимир
6
Karlo
Muhar
25
Тиба
Педру
7
Юзвяк
Камиль
15
Модер
Якуб
27
Пухач
Тымотеуш
9
Гюткьяр
Кристиан
Погонь Щецин
4-2-3-1
Лех
4-2-3-1

Ход матча

21'
Спиридонович Срдан
1:0
35'
Кожуль Звонимир
 
44'
 
Гумни Роберт
48'
 
Юзвяк Камиль

Предыдущие игры

Погонь Щецин Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Сталь Мелец 2:0 Погонь Щецин Краковия 2:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Кальяри 3:1 Погонь Щецин
Погонь Щецин 1:2 Ракув Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Сталь Жешув 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Корона Кельце 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Висла Краков Пяст 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Арка Гдыня Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Витесс Краковия 0:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Пяст Легия 1:1 Погонь Щецин
Лех Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Ресовя 0:4 Лех Лех 1:2 Заглембе Любин Легия 2:1 Лех Лех 4:0 Висла Краков
Гурник Забже 1:3 Лех Хробры 0:2 Лех Лех 1:1 Ягеллония Лехия Гданьск 2:1 Лех Лех 1:2 Краковия Ракув 2:3 Лех Арка Гдыня 0:0 Лех Лех 1:3 Шлёнск ЛКС Лодзь 1:2 Лех Лех 4:0 Висла Плоцк Пяст 1:1 Лех Лех 2:0 Витесс Лех 2:1 Митьюлланд Лех 1:0 Брондбю Пяст 1:0 Лех Лех 2:1 Лехия Гданьск

Последние игры между собой

Погонь Щецин: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Лех: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Погонь Щецин 1:1 Лех Экстракласса Лех 3:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:0 Лех Экстракласса Лех 2:0 Погонь Щецин Экстракласса
Погонь Щецин 0:0 Лех Экстракласса Погонь Щецин 3:0 Лех Кубок Лех 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Лех Кубок Лех 3:0 Погонь Щецин Кубок Погонь Щецин 0:3 Лех Экстракласса Лех 3:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Лех Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Лех Экстракласса Лех 1:2 Погонь Щецин Экстракласса Лех 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Лех Экстракласса Лех 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Лех 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 5:1 Лех Экстракласса Лех 1:2 Погонь Щецин Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 1:0 14 8 3 3 16 - 11 27
2. Краковия 14 8 2 4 22 - 14 26
3. Висла Плоцк 13 8 1 4 19 - 19 25
4. Пяст 13 7 3 3 15 - 9 24
5. Легия 13 7 2 4 22 - 13 23
6. Шлёнск 13 5 6 2 17 - 13 21
7. Лехия Гданьск 14 5 6 3 17 - 14 21
8. Ягеллония 13 5 5 3 22 - 17 20
9. Лех 0:1 14 5 3 6 23 - 18 18
10. Заглембе Любин 14 5 3 6 23 - 21 18
11. Ракув 13 5 0 8 14 - 19 15
12. Гурник Забже 13 3 6 4 12 - 13 15
13. Висла Краков 13 3 2 8 14 - 24 11
14. Корона Кельце 14 3 2 9 7 - 19 11
15. Арка Гдыня 13 2 4 7 11 - 22 10
16. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
17. LKS Lodz1 1 1 0 0 2 - 0 3
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    48'
    Юзвяк Камиль получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Гумни Роберт получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Кожуль Звонимир получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Спиридонович Срдан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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