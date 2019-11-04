Польша: Экстракласса 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2019-2020
Шлёнск
1:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Висла Плоцк
0'
1:0
13' Гол
Мончиньски Кжиштоф
17' Желтая карточка
Jakub Labojko
33'
1
Путноцки
Матуш
28
Брозь
Лукаш
14
Голла
Войцех
5
Пуэрто
Исраэль
4
Штиглец
Дино
21
Jakub
Labojko
29
Мончиньски
Кжиштоф
7
Пих
Роберт
6
Храпек
Михал
8
Плахета
Пшемыслав
9
Экспозито
Эрик
22
Врабель
Якуб
20
Cezary
Stefanczyk
3
Марцьяник
Михал
18
Alan
Uryga
2
Damian
Michalski
8
Фурман
Доминик
6
Damian
Rasak
14
Mikolaj
Kwietniewski
9
Швох
Матеуш
7
Томасик
Пётр
21
Рикардиньо
II
Шлёнск
4-2-3-1
Висла Плоцк
4-2-3-1

Ход матча

13'
Мончиньски Кжиштоф
1:0
17'
Jakub Labojko
 

Предыдущие игры

Шлёнск Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Шлёнск 2:1 Арка Гдыня Ракув 1:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ягеллония Корона Кельце 1:0 Шлёнск
Видзев Лодзь 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:4 Заглембе Любин Гурник Забже 0:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Краковия Лех 1:3 Шлёнск Легия 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Пяст Висла Краков 0:1 Шлёнск Шлёнск 4:0 Арка Гдыня Медзь 0:2 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Заглембе Сосновец 2:4 Шлёнск Висла Краков 1:1 Шлёнск Шлёнск 1:2 Гурник Забже
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Стомил Ольштын 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Арка Гдыня
Ракув 1:2 Висла Плоцк Chemik Moderator Bydgoszcz 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Висла Краков Висла Плоцк 1:0 Легия Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Лех 4:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Брондбю Висла Плоцк 0:0 Заглембе Сосновец Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Арка Гдыня

Последние игры между собой

Шлёнск: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:3 Висла Плоцк Экстракласса Шлёнск 1:1 Висла Плоцк Экстракласса
Висла Плоцк 4:1 Шлёнск Экстракласса Висла Плоцк 0:3 Шлёнск Экстракласса Висла Плоцк 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:4 Шлёнск Второй дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Легия 14 8 2 4 23 - 13 26
2. Краковия 14 8 2 4 22 - 14 26
3. Висла Плоцк 0:1 14 8 1 5 19 - 20 25
4. Пяст 14 7 4 3 16 - 10 25
5. Погонь Щецин 14 7 4 3 16 - 12 25
6. Шлёнск 1:0 14 6 6 2 18 - 13 24
7. Ягеллония 14 6 5 3 24 - 17 23
8. Лехия Гданьск 14 5 6 3 17 - 14 21
9. Лех 14 5 4 5 24 - 18 19
10. Заглембе Любин 14 5 3 6 23 - 21 18
11. Гурник Забже 14 3 7 4 13 - 14 16
12. Ракув 13 5 0 8 14 - 19 15
13. Висла Краков 13 3 2 8 14 - 24 11
14. Корона Кельце 14 3 2 9 7 - 19 11
15. Арка Гдыня 14 2 4 8 11 - 23 10
16. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
17. LKS Lodz1 2 1 0 1 2 - 2 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...