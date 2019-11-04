Польша: Экстракласса 2019-2020
Шлёнск
1:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Городской стадион Вроцлава
Висла Плоцк
1:0
13' ГолМончиньски Кжиштоф
17' Желтая карточкаJakub Labojko
28
Брозь
Лукаш
14
Голла
Войцех
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Брозь ЛукашЗащитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Damian GaskaПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
- Основной состав
-
22 Врабель ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Alan UrygaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Завада ОскарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
Ход матча
13'
17'
Предыдущие игры
Шлёнск Последние 20 матчей: +9 =7 -4Шлёнск 2:1 Арка Гдыня Ракув 1:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ягеллония Корона Кельце 1:0 Шлёнск
Видзев Лодзь 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:4 Заглембе Любин Гурник Забже 0:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Краковия Лех 1:3 Шлёнск Легия 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Пяст Висла Краков 0:1 Шлёнск Шлёнск 4:0 Арка Гдыня Медзь 0:2 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Заглембе Сосновец 2:4 Шлёнск Висла Краков 1:1 Шлёнск Шлёнск 1:2 Гурник Забже
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +10 =4 -6Стомил Ольштын 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Арка Гдыня
Ракув 1:2 Висла Плоцк Chemik Moderator Bydgoszcz 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Висла Краков Висла Плоцк 1:0 Легия Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Лех 4:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Брондбю Висла Плоцк 0:0 Заглембе Сосновец Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Арка Гдыня
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|14
|8
|2
|4
|23 - 13
|26
|2.
|Краковия
|14
|8
|2
|4
|22 - 14
|26
|3.
|Висла Плоцк
|0:1
|14
|8
|1
|5
|19 - 20
|25
|4.
|Пяст
|14
|7
|4
|3
|16 - 10
|25
|5.
|Погонь Щецин
|14
|7
|4
|3
|16 - 12
|25
|6.
|Шлёнск
|1:0
|14
|6
|6
|2
|18 - 13
|24
|7.
|Ягеллония
|14
|6
|5
|3
|24 - 17
|23
|8.
|Лехия Гданьск
|14
|5
|6
|3
|17 - 14
|21
|9.
|Лех
|14
|5
|4
|5
|24 - 18
|19
|10.
|Заглембе Любин
|14
|5
|3
|6
|23 - 21
|18
|11.
|Гурник Забже
|14
|3
|7
|4
|13 - 14
|16
|12.
|Ракув
|13
|5
|0
|8
|14 - 19
|15
|13.
|Висла Краков
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|14.
|Корона Кельце
|14
|3
|2
|9
|7 - 19
|11
|15.
|Арка Гдыня
|14
|2
|4
|8
|11 - 23
|10
|16.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|17.
|LKS Lodz1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
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