Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Оденсе
1:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Хобро
0'
1:0
6' Гол
Кадри Башким
15'
27
Oliver
Christensen
5
Леувин
Рамон
6
Тверсков
Йеппе
24
Лунд
Марко
3
Alexander
Juel
Andersen
25
Moses
Opondo
8
Джанус
Драчманн
20
Лаурсен
Якоб-Баррет
7
Джейбали
Иссам
9
Кадри
Башким
10
Свеннсен
Сандер
1
Jesper
Rask
3
Jesper
Boege
5
Ахмедходжич
Анел
24
Rasmus
Minor
Petersen
8
Путрос
Франс
Диа
11
Emmanuel
Sabbi
14
Педерсен
Миккель
12
Дамборг
Йонас
17
Бабаян
Эдгар
10
Киркеволд
Пол
9
Imed
Louati1
Оденсе
3-4-3
Хобро
4-4-2

Ход матча

6'
Кадри Башким
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Оденсе Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Орхус 1:0 Оденсе Оденсе 3:1 Нордшелланн Ольборг 1:0 Оденсе Оденсе 3:0 Хорсенс
Митьюлланд 0:1 Оденсе Оттеруп 0:2 Оденсе Оденсе 1:2 Орхус Силькеборг 0:3 Оденсе Оденсе 0:0 Сённерйюск Хобро 0:0 Оденсе Нордшелланн 2:0 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс Эсбьерг 0:1 Оденсе Брондбю 3:2 Оденсе Оденсе 4:1 Люнгбю Оденсе 2:3 Копенгаген Оденсе 2:0 Роскилле Оденсе 1:1 Хольштайн Киль Оденсе 0:1 Сённерйюск Несбю 0:1 Оденсе
Хобро Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Хобро 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:0 Хобро Хобро 0:2 Ольборг Люнгбю 2:1 Хобро
Хобро 1:1 Сённерйюск Хобро 2:1 Копенгаген Вайгорд 2:1 Хобро Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Оденсе Митьюлланд 1:1 Хобро Хобро 0:2 Брондбю Силькеборг 2:3 Хобро Хобро 2:2 Раннерс Эсбьерг 1:1 Хобро Хобро 1:1 Орхус Хобро 0:0 Фредерисия Хорсенс 1:1 Хобро Виборг 0:2 Хобро Хобро 1:0 Виборг Вайле 0:2 Хобро

Последние игры между собой

Оденсе: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Хобро: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Хобро 0:0 Оденсе Суперлига Дании Хобро 2:4 Оденсе Кубок Оденсе 1:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 3:2 Оденсе Суперлига Дании
Оденсе 3:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Хобро Суперлига Дании Оденсе 1:2 Хобро Суперлига Дании
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 14 11 2 1 20 - 6 35
2. Копенгаген 14 10 2 2 26 - 14 32
3. Оденсе 1:0 15 8 2 5 22 - 13 26
4. Брондбю 14 8 1 5 30 - 21 25
5. Раннерс 15 7 2 6 25 - 20 23
6. Орхус 0:0 15 6 3 6 21 - 16 21
7. Нордшелланн 0:0 15 6 3 6 25 - 24 21
8. Ольборг 14 6 2 6 21 - 16 20
9. Люнгбю 15 6 1 8 17 - 26 19
10. Сённерйюск 14 4 6 4 17 - 19 18
11. Хорсенс 15 4 3 8 12 - 25 15
12. Хобро 0:1 15 2 7 6 14 - 20 13
13. Эсбьерг 15 2 4 9 12 - 25 10
14. Силькеборг 14 1 4 9 20 - 37 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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