Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Оденсе
1:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Nature Energy Park
Хобро
1:0
6' ГолКадри Башким
24
Лунд
Марко
25
Moses
Opondo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Лунд МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
25 Moses OpondoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Полузащитник
-
21 Греве МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
21 Yosef Samuel
-
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
6'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Оденсе Последние 20 матчей: +10 =3 -7Орхус 1:0 Оденсе Оденсе 3:1 Нордшелланн Ольборг 1:0 Оденсе Оденсе 3:0 Хорсенс
Митьюлланд 0:1 Оденсе Оттеруп 0:2 Оденсе Оденсе 1:2 Орхус Силькеборг 0:3 Оденсе Оденсе 0:0 Сённерйюск Хобро 0:0 Оденсе Нордшелланн 2:0 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс Эсбьерг 0:1 Оденсе Брондбю 3:2 Оденсе Оденсе 4:1 Люнгбю Оденсе 2:3 Копенгаген Оденсе 2:0 Роскилле Оденсе 1:1 Хольштайн Киль Оденсе 0:1 Сённерйюск Несбю 0:1 Оденсе
Хобро Последние 20 матчей: +5 =9 -6Хобро 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:0 Хобро Хобро 0:2 Ольборг Люнгбю 2:1 Хобро
Последние игры между собой
Оденсе: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Хобро: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|14
|11
|2
|1
|20 - 6
|35
|2.
|Копенгаген
|14
|10
|2
|2
|26 - 14
|32
|3.
|Оденсе
|1:0
|15
|8
|2
|5
|22 - 13
|26
|4.
|Брондбю
|14
|8
|1
|5
|30 - 21
|25
|5.
|Раннерс
|15
|7
|2
|6
|25 - 20
|23
|6.
|Орхус
|0:0
|15
|6
|3
|6
|21 - 16
|21
|7.
|Нордшелланн
|0:0
|15
|6
|3
|6
|25 - 24
|21
|8.
|Ольборг
|14
|6
|2
|6
|21 - 16
|20
|9.
|Люнгбю
|15
|6
|1
|8
|17 - 26
|19
|10.
|Сённерйюск
|14
|4
|6
|4
|17 - 19
|18
|11.
|Хорсенс
|15
|4
|3
|8
|12 - 25
|15
|12.
|Хобро
|0:1
|15
|2
|7
|6
|14 - 20
|13
|13.
|Эсбьерг
|15
|2
|4
|9
|12 - 25
|10
|14.
|Силькеборг
|14
|1
|4
|9
|20 - 37
|7
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