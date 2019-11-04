Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Силькеборг
0:1
Конец матча
Стадион: JYSK Park Зрители: 5432
Брондбю
0:1
14' ГолХедлунд Симон
53' Желтая карточкаJeppe Gertsen
84' Желтая карточкаAnders Hagelskjaer
90' Желтая карточкаРомо Рафаэль
30
Ромо
Рафаэль
23
Лесняк
Филип
13
Хебо
Матиас
29
Шварц
Ронни
14
Менса
Кевин
10
Мукхтар
Хани
- Основной состав
-
30 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Хебо МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Шварц РонниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Emil HoltenНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Ларссон ЮханЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Уре МикаэльНападающий
-
29 Peter Bjur
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
14'
0:1
53'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 4
-
6 Угловые 15
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Силькеборг Последние 20 матчей: +7 =4 -9Хобро 1:1 Силькеборг Орхус 3:4 Силькеборг Фредерисия 3:4 Силькеборг Силькеборг 1:2 Митьюлланд
ХИК 0:1 Силькеборг Копенгаген 4:2 Силькеборг Силькеборг 2:3 Люнгбю Силькеборг 0:3 Оденсе Херлев 1:3 Силькеборг Раннерс 2:0 Силькеборг Эсбьерг 2:2 Силькеборг Силькеборг 3:3 Сённерйюск Нордшелланн 2:2 Силькеборг Силькеборг 2:3 Хобро Ольборг 3:1 Силькеборг Силькеборг 0:3 Хорсенс Брондбю 3:0 Силькеборг Треллеборг 1:2 Силькеборг Силькеборг 3:0 Вендсиссель Вайле 1:3 Силькеборг
Брондбю Последние 20 матчей: +9 =1 -10Брондбю 0:1 Сённерйюск Брондбю 5:2 Раннерс Люнгбю 0:3 Брондбю Брондбю 3:1 Копенгаген
Сённерйюск 2:1 Брондбю Скив 2:3 Брондбю Эсбьерг 3:1 Брондбю Брондбю 4:2 Нордшелланн Митьюлланд 1:0 Брондбю Брондбю 0:3 Орхус Брондбю 2:1 Ольборг Брага 3:1 Брондбю Хобро 0:2 Брондбю Брондбю 2:4 Брага Брондбю 1:2 Хорсенс Брондбю 4:1 Лехия Гданьск Брондбю 3:2 Оденсе Лехия Гданьск 2:1 Брондбю Раннерс 2:2 Брондбю Интер Турку 2:0 Брондбю
Последние игры между собой
Силькеборг: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Брондбю: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Брондбю 3:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:2 Брондбю Суперлига Дании Силькеборг 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Брондбю 2:0 Силькеборг Суперлига Дании Брондбю 2:2 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:0 Силькеборг Кубок Брондбю 2:1 Силькеборг Суперлига Дании Брондбю 3:2 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 2:1 Брондбю САС Лигаен Силькеборг 0:1 Брондбю САС Лигаен Брондбю 2:2 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 2:2 Брондбю САС Лигаен Брондбю 0:2 Силькеборг САС Лигаен Брондбю 2:2 Силькеборг САС Лигаен
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|15
|12
|2
|1
|21 - 6
|38
|2.
|Копенгаген
|15
|11
|2
|2
|29 - 14
|35
|3.
|Брондбю
|1:0
|15
|9
|1
|5
|31 - 21
|28
|4.
|Оденсе
|15
|8
|2
|5
|23 - 14
|26
|5.
|Орхус
|15
|7
|2
|6
|22 - 16
|23
|6.
|Раннерс
|15
|7
|2
|6
|25 - 20
|23
|7.
|Ольборг
|15
|6
|2
|7
|21 - 17
|20
|8.
|Нордшелланн
|15
|6
|2
|7
|25 - 25
|20
|9.
|Люнгбю
|15
|6
|1
|8
|17 - 26
|19
|10.
|Сённерйюск
|15
|4
|6
|5
|17 - 22
|18
|11.
|Хорсенс
|15
|4
|3
|8
|12 - 25
|15
|12.
|Хобро
|15
|2
|7
|6
|15 - 21
|13
|13.
|Эсбьерг
|15
|2
|4
|9
|12 - 25
|10
|14.
|Силькеборг
|0:1
|15
|1
|4
|10
|20 - 38
|7
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