Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Силькеборг
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 5432
Брондбю
0'
0:1
14' Гол
Хедлунд Симон
53' Желтая карточка
Jeppe Gertsen
84' Желтая карточка
Anders Hagelskjaer
90' Желтая карточка
Ромо Рафаэль
90'+4
30
Ромо
Рафаэль
5
Кроне
Свенн
24
Jeppe
Gertsen
25
Anders
Hagelskjaer
6
Меллер
Фредерик
23
Лесняк
Филип
19
Nicolai
Vallys
13
Хебо
Матиас
21
Mads
Emil
Madsen
7
Jeppe
Okkels
29
Шварц
Ронни
1
Швебе
Марвин
6
Херманнссон
Хьёртур
5
Махсо
Андреас
4
Рустед
Сигурд
14
Менса
Кевин
19
Morten
Frendrup
10
Мукхтар
Хани
7
Кайзер
Доминик
3
Юнг
Антони
27
Хедлунд
Симон
9
Мраз
Самуэл
Силькеборг
4-1-4-1
Брондбю
3-5-2

Ход матча

14'
0:1
Хедлунд Симон
(Мукхтар Хани)
34'
Emil Holten
Шварц Ронни
 
53'
Jeppe Gertsen
 
59'
 
Кристенсен Лассе
Мукхтар Хани
73'
Махолли Шкодран
Лесняк Филип
 
73'
 
Линнстрем Йеспер
Мраз Самуэл
84'
Anders Hagelskjaer
 
85'
Rasmus Carstensen
Nicolai Vallys
 
89'
 
Уре Микаэль
Хедлунд Симон
90'
Ромо Рафаэль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 15
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Силькеборг Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Хобро 1:1 Силькеборг Орхус 3:4 Силькеборг Фредерисия 3:4 Силькеборг Силькеборг 1:2 Митьюлланд
ХИК 0:1 Силькеборг Копенгаген 4:2 Силькеборг Силькеборг 2:3 Люнгбю Силькеборг 0:3 Оденсе Херлев 1:3 Силькеборг Раннерс 2:0 Силькеборг Эсбьерг 2:2 Силькеборг Силькеборг 3:3 Сённерйюск Нордшелланн 2:2 Силькеборг Силькеборг 2:3 Хобро Ольборг 3:1 Силькеборг Силькеборг 0:3 Хорсенс Брондбю 3:0 Силькеборг Треллеборг 1:2 Силькеборг Силькеборг 3:0 Вендсиссель Вайле 1:3 Силькеборг
Брондбю Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Брондбю 0:1 Сённерйюск Брондбю 5:2 Раннерс Люнгбю 0:3 Брондбю Брондбю 3:1 Копенгаген
Сённерйюск 2:1 Брондбю Скив 2:3 Брондбю Эсбьерг 3:1 Брондбю Брондбю 4:2 Нордшелланн Митьюлланд 1:0 Брондбю Брондбю 0:3 Орхус Брондбю 2:1 Ольборг Брага 3:1 Брондбю Хобро 0:2 Брондбю Брондбю 2:4 Брага Брондбю 1:2 Хорсенс Брондбю 4:1 Лехия Гданьск Брондбю 3:2 Оденсе Лехия Гданьск 2:1 Брондбю Раннерс 2:2 Брондбю Интер Турку 2:0 Брондбю

Последние игры между собой

Силькеборг: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Брондбю: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Брондбю 3:0 Силькеборг Суперлига Дании Брондбю 3:1 Силькеборг Кубок Силькеборг 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:1 Силькеборг Суперлига Дании
Брондбю 3:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:2 Брондбю Суперлига Дании Силькеборг 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Брондбю 2:0 Силькеборг Суперлига Дании Брондбю 2:2 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:0 Силькеборг Кубок Брондбю 2:1 Силькеборг Суперлига Дании Брондбю 3:2 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 2:1 Брондбю САС Лигаен Силькеборг 0:1 Брондбю САС Лигаен Брондбю 2:2 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 2:2 Брондбю САС Лигаен Брондбю 0:2 Силькеборг САС Лигаен Брондбю 2:2 Силькеборг САС Лигаен
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 15 12 2 1 21 - 6 38
2. Копенгаген 15 11 2 2 29 - 14 35
3. Брондбю 1:0 15 9 1 5 31 - 21 28
4. Оденсе 15 8 2 5 23 - 14 26
5. Орхус 15 7 2 6 22 - 16 23
6. Раннерс 15 7 2 6 25 - 20 23
7. Ольборг 15 6 2 7 21 - 17 20
8. Нордшелланн 15 6 2 7 25 - 25 20
9. Люнгбю 15 6 1 8 17 - 26 19
10. Сённерйюск 15 4 6 5 17 - 22 18
11. Хорсенс 15 4 3 8 12 - 25 15
12. Хобро 15 2 7 6 15 - 21 13
13. Эсбьерг 15 2 4 9 12 - 25 10
14. Силькеборг 0:1 15 1 4 10 20 - 38 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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