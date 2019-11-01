Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Эсбьерг
1:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Блю-Уотер Арена
Хорсенс
1:0
2' ГолЯковенко Юрий
38
Лунги
Якоб
11
Соири
Пюрю
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Лунги ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Бринч ЙеппеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ольсен Ларс
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Peter NymannЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Jannik PohlНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
2'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Эсбьерг Последние 20 матчей: +4 =5 -11Эсбьерг 1:2 Митьюлланд Копенгаген 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Хорсенс 1:1 Эсбьерг
Мариенлюст 2:5 Эсбьерг Эсбьерг 3:1 Брондбю Эсбьерг 0:3 Раннерс Орхус 1:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Силькеборг Эсбьерг 1:0 Люнгбю Ольборг 4:0 Эсбьерг Эсбьерг 0:1 Оденсе Эсбьерг 0:0 Шахтёр Солигорск Нордшелланн 2:0 Эсбьерг Шахтёр Солигорск 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хобро Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Вайле 1:0 Эсбьерг Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Раннерс
Хорсенс Последние 20 матчей: +7 =3 -10Люнгбю 2:1 Хорсенс Хорсенс 1:0 Хобро Оденсе 3:0 Хорсенс Тистед 1:2 Хорсенс
Хорсенс 1:1 Эсбьерг Раннерс 2:1 Хорсенс Сённерйюск 0:0 Хорсенс БК Унион 0:2 Хорсенс Хорсенс 2:1 Люнгбю Хорсенс 0:5 Ольборг Орхус 2:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Митьюлланд Брондбю 1:2 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Силькеборг 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:3 Нордшелланн Хорсенс 0:4 Ольборг Хорсенс 1:1 Хобро Хорсенс 0:3 Орхус Хорсенс 3:1 Хельсингёр
Последние игры между собой
Эсбьерг: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Хорсенс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Хорсенс 1:2 Эсбьерг Товарищеские матчи Хорсенс 3:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:3 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:2 Эсбьерг Товарищеские матчи Хорсенс 1:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:2 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 0:7 Эсбьерг Кубок Хорсенс 1:2 Эсбьерг Товарищеские матчи Эсбьерг 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Эсбьерг 3:0 Хорсенс Товарищеские матчи Эсбьерг 3:1 Хорсенс Товарищеские матчи
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|14
|11
|2
|1
|20 - 6
|35
|2.
|Копенгаген
|14
|10
|2
|2
|26 - 14
|32
|3.
|Брондбю
|14
|8
|1
|5
|30 - 21
|25
|4.
|Оденсе
|14
|7
|2
|5
|21 - 13
|23
|5.
|Орхус
|14
|6
|2
|6
|21 - 16
|20
|6.
|Ольборг
|14
|6
|2
|6
|21 - 16
|20
|7.
|Раннерс
|14
|6
|2
|6
|23 - 19
|20
|8.
|Нордшелланн
|14
|6
|2
|6
|25 - 24
|20
|9.
|Люнгбю
|14
|6
|1
|7
|16 - 24
|19
|10.
|Сённерйюск
|14
|4
|6
|4
|17 - 19
|18
|11.
|Хорсенс
|0:1
|15
|4
|2
|9
|11 - 25
|14
|12.
|Хобро
|14
|2
|7
|5
|14 - 19
|13
|13.
|Эсбьерг
|1:0
|15
|3
|3
|9
|12 - 24
|12
|14.
|Силькеборг
|14
|1
|4
|9
|20 - 37
|7
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