Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Эсбьерг
1:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Хорсенс
0'
1:0
2' Гол
Яковенко Юрий
8'
16
Хойбьерг
Йеппе
40
Аниембе
Даниэль
8
Остин
Родольф
5
Халсти
Маркус
14
Лауридсен
Йеспер
26
Mathias
Kristensen1
38
Лунги
Якоб
6
Парунашвили
Лаша
11
Соири
Пюрю
7
Кауко
Йони
23
Яковенко
Юрий
1
Делач
Матей
11
Peter
Nymann
4
Malte
Kiilerich
Hansen
33
Alexander
Ludwig
II
5
Ламб
Микаэл
18
Louka
Andreasen
6
Ayo
Simon
Okusun
7
Peter
Therkildsen
19
Jonas
Thorsen
79
Jannik
Pohl
44
Брок-Мадсен
Николай
Эсбьерг
4-4-1-1
Хорсенс
4-4-2

Ход матча

2'
Яковенко Юрий
(Кауко Йони)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Эсбьерг Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Эсбьерг 1:2 Митьюлланд Копенгаген 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Хорсенс 1:1 Эсбьерг
Мариенлюст 2:5 Эсбьерг Эсбьерг 3:1 Брондбю Эсбьерг 0:3 Раннерс Орхус 1:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Силькеборг Эсбьерг 1:0 Люнгбю Ольборг 4:0 Эсбьерг Эсбьерг 0:1 Оденсе Эсбьерг 0:0 Шахтёр Солигорск Нордшелланн 2:0 Эсбьерг Шахтёр Солигорск 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хобро Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Вайле 1:0 Эсбьерг Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Раннерс
Хорсенс Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Люнгбю 2:1 Хорсенс Хорсенс 1:0 Хобро Оденсе 3:0 Хорсенс Тистед 1:2 Хорсенс
Хорсенс 1:1 Эсбьерг Раннерс 2:1 Хорсенс Сённерйюск 0:0 Хорсенс БК Унион 0:2 Хорсенс Хорсенс 2:1 Люнгбю Хорсенс 0:5 Ольборг Орхус 2:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Митьюлланд Брондбю 1:2 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Силькеборг 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:3 Нордшелланн Хорсенс 0:4 Ольборг Хорсенс 1:1 Хобро Хорсенс 0:3 Орхус Хорсенс 3:1 Хельсингёр

Последние игры между собой

Эсбьерг: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Хорсенс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Хорсенс 1:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:0 Хорсенс Товарищеские матчи
Хорсенс 1:2 Эсбьерг Товарищеские матчи Хорсенс 3:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:3 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:2 Эсбьерг Товарищеские матчи Хорсенс 1:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:2 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 0:7 Эсбьерг Кубок Хорсенс 1:2 Эсбьерг Товарищеские матчи Эсбьерг 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Эсбьерг 3:0 Хорсенс Товарищеские матчи Эсбьерг 3:1 Хорсенс Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 14 11 2 1 20 - 6 35
2. Копенгаген 14 10 2 2 26 - 14 32
3. Брондбю 14 8 1 5 30 - 21 25
4. Оденсе 14 7 2 5 21 - 13 23
5. Орхус 14 6 2 6 21 - 16 20
6. Ольборг 14 6 2 6 21 - 16 20
7. Раннерс 14 6 2 6 23 - 19 20
8. Нордшелланн 14 6 2 6 25 - 24 20
9. Люнгбю 14 6 1 7 16 - 24 19
10. Сённерйюск 14 4 6 4 17 - 19 18
11. Хорсенс 0:1 15 4 2 9 11 - 25 14
12. Хобро 14 2 7 5 14 - 19 13
13. Эсбьерг 1:0 15 3 3 9 12 - 24 12
14. Силькеборг 14 1 4 9 20 - 37 7
  • Первый тайм
  • 8'
    Матиас Кристенсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Jannik Pohl из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Остин Родольф
  • 7'
    Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Удар от ворот произведет Эсбьерг
  • 6'
    Йонас Торсен из команды Хорсенс делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Питер Теркилдсен из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Матиас Кристенсен
  • 5'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Удар от ворот произведет Эсбьерг
  • 5'
    О, нет. Из многообещающей позиции Jannik Pohl из команды Хорсенс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 5'
    Айо Симон Окосун из команды Хорсенс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
  • 4'
    Питер Теркилдсен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 4'
    Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Александр Людвиг из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет Эсбьерг
  • 2'
    Кауко Йони сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Яковенко Юрий изменил счет на табло!
  • 2'
    Кауко Йони из команды Эсбьерг делает отличный кросс...
  • 2'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Сегодня очень холодно для футбола.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Эсбьерг начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Blue Water Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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