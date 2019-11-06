Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020

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Мордовия
 
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Торпедо Москва

Предыдущие игры

Мордовия Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Спартак-2 2:0 Мордовия Мордовия 1:1 Шинник Томь 2:0 Мордовия Мордовия 0:3 Краснодар-2
Химки 4:0 Мордовия Мордовия 0:1 Ротор Енисей 2:1 Мордовия Мордовия 0:2 Ростов Мордовия 1:0 Текстильщик Авангард Курск 2:2 Мордовия Мордовия 1:2 Луч Армавир 0:0 Мордовия Мордовия 0:1 Нижний Новгород Акрон 1:1 Мордовия Мордовия 2:3 Чертаново СКА-Хабаровск 1:2 Мордовия Мордовия 0:3 Балтика Факел 2:1 Мордовия Мордовия 0:0 Чайка Торпедо Москва 2:2 Мордовия
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 1:0 Балтика Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Чайка
Торпедо Москва 0:1 Чертаново Спартак-2 2:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Шинник Нефтехимик 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Крылья Советов Торпедо Москва 2:1 Томь Торпедо Москва 2:1 Краснодар-2 Торпедо Москва 1:0 Химки Ротор 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Енисей Велес Москва 3:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Авангард Курск Луч 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Армавир Нижний Новгород 2:1 Торпедо Москва

Последние игры между собой

Мордовия: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Торпедо Москва: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Торпедо Москва 2:2 Мордовия ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:2 Мордовия Кубок Торпедо Москва 2:0 Мордовия Премьер-лига Мордовия 1:0 Торпедо Москва Премьер-лига
Торпедо Москва 4:2 Мордовия ФНЛ - Первый дивизион Мордовия 1:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:0 Мордовия Первый дивизион Мордовия 2:0 Торпедо Москва Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Мордовия ФНЛ - Первый дивизион Мордовия 2:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 21 16 2 3 35 - 16 50
2. Химки Заявка 21 14 4 3 40 - 11 46
3. Ротор Заявка 21 14 2 5 34 - 19 44
4. Чертаново Заявка 21 11 8 2 26 - 13 41
5. Нефтехимик Заявка 21 10 6 5 29 - 20 36
6. Балтика Заявка 21 9 6 6 27 - 18 33
7. Томь Заявка 21 8 9 4 26 - 14 33
8. СКА-Хабаровск Заявка 21 8 7 6 32 - 24 31
9. Шинник Заявка 21 8 6 7 31 - 30 30
10. Нижний Новгород Заявка 21 7 7 7 21 - 23 28
11. Чайка Заявка 21 7 6 8 21 - 22 27
12. Спартак-2 Заявка 21 6 5 10 33 - 35 23
13. Краснодар-2 Заявка 21 5 8 8 24 - 27 23
14. Армавир Заявка 21 4 9 8 17 - 23 21
15. Авангард Курск Заявка 21 4 9 8 19 - 30 21
16. Луч Заявка 21 4 8 9 22 - 33 20
17. Енисей Заявка 21 4 7 10 17 - 32 19
18. Факел Заявка 21 3 6 12 12 - 35 15
19. Текстильщик Заявка 21 4 2 15 22 - 44 14
20. Мордовия Заявка 21 3 5 13 14 - 33 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Мордовия - Торпедо Москва

    До начала игры, которая состоится 09.11.2019, осталось 2 дня 14 часов 52 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Мордовия - Торпедо Москва
    Мордовия
    12.5% (7)
    Ничья
    8.9% (5)
    Торпедо Москва
    78.6% (44)
    1:2 Торпедо Москва
    39.3% (22)
    0:1 Торпедо Москва
    17.9% (10)
    0:2 Торпедо Москва
    10.7% (6)
    1:0 Мордовия
    10.7% (6)
    1:3 Торпедо Москва
    7.1% (4)
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