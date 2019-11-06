Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020
Мордовия
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Торпедо Москва
Предыдущие игры
Мордовия Последние 20 матчей: +3 =5 -12Спартак-2 2:0 Мордовия Мордовия 1:1 Шинник Томь 2:0 Мордовия Мордовия 0:3 Краснодар-2
Химки 4:0 Мордовия Мордовия 0:1 Ротор Енисей 2:1 Мордовия Мордовия 0:2 Ростов Мордовия 1:0 Текстильщик Авангард Курск 2:2 Мордовия Мордовия 1:2 Луч Армавир 0:0 Мордовия Мордовия 0:1 Нижний Новгород Акрон 1:1 Мордовия Мордовия 2:3 Чертаново СКА-Хабаровск 1:2 Мордовия Мордовия 0:3 Балтика Факел 2:1 Мордовия Мордовия 0:0 Чайка Торпедо Москва 2:2 Мордовия
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +16 =1 -3Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 1:0 Балтика Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Чайка
Торпедо Москва 0:1 Чертаново Спартак-2 2:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Шинник Нефтехимик 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Крылья Советов Торпедо Москва 2:1 Томь Торпедо Москва 2:1 Краснодар-2 Торпедо Москва 1:0 Химки Ротор 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Енисей Велес Москва 3:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Авангард Курск Луч 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Армавир Нижний Новгород 2:1 Торпедо Москва
Последние игры между собой
Мордовия: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Торпедо Москва: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|21
|16
|2
|3
|35 - 16
|50
|2.
|Химки
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|40 - 11
|46
|3.
|Ротор
|Заявка
|21
|14
|2
|5
|34 - 19
|44
|4.
|Чертаново
|Заявка
|21
|11
|8
|2
|26 - 13
|41
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|29 - 20
|36
|6.
|Балтика
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|27 - 18
|33
|7.
|Томь
|Заявка
|21
|8
|9
|4
|26 - 14
|33
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|32 - 24
|31
|9.
|Шинник
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|31 - 30
|30
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|21 - 23
|28
|11.
|Чайка
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|21 - 22
|27
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|33 - 35
|23
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|24 - 27
|23
|14.
|Армавир
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|17 - 23
|21
|15.
|Авангард Курск
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|19 - 30
|21
|16.
|Луч
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|22 - 33
|20
|17.
|Енисей
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|17 - 32
|19
|18.
|Факел
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|12 - 35
|15
|19.
|Текстильщик
|Заявка
|21
|4
|2
|15
|22 - 44
|14
|20.
|Мордовия
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|14 - 33
|14
Мордовия
12.5% (7)
Ничья
8.9% (5)
Торпедо Москва
78.6% (44)
1:2 Торпедо Москва
39.3% (22)
0:1 Торпедо Москва
17.9% (10)
0:2 Торпедо Москва
10.7% (6)
1:0 Мордовия
10.7% (6)
1:3 Торпедо Москва
7.1% (4)
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