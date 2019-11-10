Англия: Премьер-лига 2019-2020
Вулверхэмптон
0:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Молинью
Астон Вилла
10' Желтая карточкаГильберт Фредерик
12' Желтая карточкаСаисс Ромен
27' Желтая карточкаНакамба Марвелус
11
Патрисиу
Руй
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
19
Хонни
Кастро
37
Траоре
Адама
18
Жота
Диогу
12
Стир
Джед
15
Конса
Эзри
40
Мингс
Тайрон
18
Таргет
Мэтт
17
Трезеге
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
- Защитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
-
37 Траоре АдамаНападающий
- Нападающий
-
18 Жота ДиогуНападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
-
49 Килмен МаксЗащитник
- Защитник
-
26 Перри ТэйлорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
12 Стир ДжедВратарь
- Защитник
-
15 Конса ЭзриЗащитник
-
40 Мингс ТайронЗащитник
-
18 Таргет МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ТрезегеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
12'
27'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +9 =7 -4Вулверхэмптон 1:0 Слован Братислава Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон
Слован Братислава 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Вулверхэмптон Бешикташ 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Вулверхэмптон 1:1 Рединг Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Брага Вулверхэмптон 2:5 Челси Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Торино Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Торино 2:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 4:0 Пюник Лестер 0:0 Вулверхэмптон
Астон Вилла Последние 20 матчей: +12 =2 -6Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Брайтон
Норвич 1:5 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Бёрнли Брайтон 1:3 Астон Вилла Арсенал 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Крю Александра 1:6 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Эвертон Астон Вилла 1:2 Борнмут Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла Чарльтон 1:4 Астон Вилла Уолсолл 1:5 Астон Вилла Шрусбери Таун 0:1 Астон Вилла Миннесота Юнайтед 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Дерби
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Астон Вилла: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:2 Астон Вилла Товарищеские матчи Вулверхэмптон 2:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 9
|31
|2.
|Лестер
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 8
|26
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 17
|26
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|34 - 10
|25
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 9
|17
|6.
|Арсенал
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|7.
|Манчестер Юнайтед
|2:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 11
|16
|8.
|Борнмут
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|10.
|Брайтон
|0:2 Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 16
|15
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 16
|15
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 18
|15
|13.
|Эвертон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 18
|14
|14.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|18 - 17
|14
|15.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|12
|2
|8
|2
|14 - 14
|14
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 20
|13
|17.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 18
|12
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 29
|8
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 23
|8
|20.
|Норвич
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 28
|7
Вулверхэмптон
82% (123)
Ничья
14% (21)
Астон Вилла
4% (6)
2:1 Вулверхэмптон
52% (78)
1:0 Вулверхэмптон
21.3% (32)
1:1 Ничья
8% (12)
2:0 Вулверхэмптон
6.7% (10)
2:2 Ничья
5.3% (8)
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