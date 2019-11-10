Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Вулверхэмптон
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Астон Вилла
0'
10' Желтая карточка
Гильберт Фредерик
12' Желтая карточка
Саисс Ромен
27' Желтая карточка
Накамба Марвелус
31'
11
Патрисиу
Руй
32
Дендонкер
Леандер
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
2
Доэрти
Мэтт
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
19
Хонни
Кастро
37
Траоре
Адама
9
Хименес
Рауль
18
Жота
Диогу
12
Стир
Джед
24
Гильберт
Фредерик
15
Конса
Эзри
40
Мингс
Тайрон
18
Таргет
Мэтт
11
Накамба
Марвелус
21
Эль-Гази
Анвар
6
Соарес
Дуглас
7
Макгинн
Джон
17
Трезеге
9
Уэсли
Мораес
Вулверхэмптон
3-4-3
Астон Вилла
4-1-4-1

Ход матча

8'
 
Нюланд Эрьян
Стир Джед
10'
 
Гильберт Фредерик
12'
Саисс Ромен
 
27'
 
Накамба Марвелус

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Вулверхэмптон 1:0 Слован Братислава Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон
Слован Братислава 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Вулверхэмптон Бешикташ 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Вулверхэмптон 1:1 Рединг Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Брага Вулверхэмптон 2:5 Челси Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Торино Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Торино 2:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 4:0 Пюник Лестер 0:0 Вулверхэмптон
Астон Вилла Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Брайтон
Норвич 1:5 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Бёрнли Брайтон 1:3 Астон Вилла Арсенал 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Крю Александра 1:6 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Эвертон Астон Вилла 1:2 Борнмут Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла Чарльтон 1:4 Астон Вилла Уолсолл 1:5 Астон Вилла Шрусбери Таун 0:1 Астон Вилла Миннесота Юнайтед 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Дерби

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Астон Вилла: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Кубок лиги Астон Вилла 4:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла Вулверхэмптон 1:0 Астон Вилла
Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:2 Астон Вилла Товарищеские матчи Вулверхэмптон 2:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 11 10 1 0 25 - 9 31
2. Лестер Заявка 12 8 2 2 29 - 8 26
3. Челси Заявка 12 8 2 2 27 - 17 26
4. Манчестер Сити Заявка 11 8 1 2 34 - 10 25
5. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 4 5 3 13 - 9 17
6. Арсенал Заявка 12 4 5 3 16 - 17 17
7. Манчестер Юнайтед 2:0 Заявка 12 4 4 4 15 - 11 16
8. Борнмут Заявка 12 4 4 4 15 - 15 16
9. Бёрнли Заявка 12 4 3 5 17 - 18 15
10. Брайтон 0:2 Заявка 12 4 3 5 14 - 16 15
11. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 10 - 16 15
12. Ньюкасл Заявка 12 4 3 5 11 - 18 15
13. Эвертон Заявка 12 4 2 6 13 - 18 14
14. Тоттенхэм Заявка 12 3 5 4 18 - 17 14
15. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 12 2 8 2 14 - 14 14
16. Вест Хэм Заявка 12 3 4 5 14 - 20 13
17. Астон Вилла 0:0 Заявка 12 3 3 6 16 - 18 12
18. Саутгемптон Заявка 12 2 2 8 11 - 29 8
19. Уотфорд Заявка 12 1 5 6 8 - 23 8
20. Норвич Заявка 12 2 1 9 11 - 28 7
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:0 Астон Вилла
Вулверхэмптон
82% (123)
Ничья
14% (21)
Астон Вилла
4% (6)
2:1 Вулверхэмптон
52% (78)
1:0 Вулверхэмптон
21.3% (32)
1:1 Ничья
8% (12)
2:0 Вулверхэмптон
6.7% (10)
2:2 Ничья
5.3% (8)
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