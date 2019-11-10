Англия: Премьер-лига 2019-2020

Первый тайм

31' Таргет Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

28' Пространство открывается для Хименес Рауль , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

28' Хорошо играет на выходе Нюланд Эрьян - мяч в ее руках

28' Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Накамба Марвелус - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

27' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

24' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Отличная игра от Жота Диогу из команды Вулверхэмптон . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

22' Пространство открывается для Моутинью Жоау , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

20' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

19' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

19' Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

17' Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Эль-Гази Анвар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Конса Эзри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

14' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Хорошо играет на выходе Патрисиу Руй - мяч в ее руках

12' Саисс Ромен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

11' Мингс Тайрон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

10' Мингс Тайрон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Саисс Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Матч возобновлен

6' Стир Джед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Доэрти Мэтт и попал в перекладину!

5' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

4' Доэрти Мэтт наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

4' Хорошие скиллы дриблинга показывает Доэрти Мэтт , обходя своих соперников

4' Конса Эзри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля