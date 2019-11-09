Англия: Премьер-лига 2019-2020
Ньюкасл
0:1
Первый тайм: 27'
Стадион: Сент-Джеймс Парк
Борнмут
0:1
14' ГолУилсон Гарри
14
Хейден
Исаак
15
Смит
Адам
3
Кук
Стив
21
Рико
Диего
22
Уилсон
Гарри
16
Кук
Льюис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Хейден ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Гейл ДуайтНападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
-
3 Кук СтивЗащитник
- Защитник
-
21 Рико ДиегоЗащитник
-
22 Уилсон ГарриПолузащитник
-
16 Кук ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Мефам КрисЗащитник
-
17 Стэйси ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
14'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Ньюкасл Последние 20 матчей: +7 =4 -9Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Челси 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед
Лестер 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Брайтон Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Уотфорд Ньюкасл 1:1 Лестер Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Норвич 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Арсенал Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Хиберниан 1:3 Ньюкасл Престон Норт Энд 2:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон Фулхэм 0:4 Ньюкасл Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Брайтон 1:1 Ньюкасл
Борнмут Последние 20 матчей: +8 =5 -7Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 0:0 Борнмут Борнмут 0:0 Норвич Арсенал 1:0 Борнмут
Борнмут 2:2 Вест Хэм Бёртон 2:0 Борнмут Саутгемптон 1:3 Борнмут Борнмут 3:1 Эвертон Лестер 3:1 Борнмут Борнмут 0:0 Форест Грин Борнмут 1:3 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Борнмут Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:0 Лион Борнмут 3:4 Лацио Брентфорд 1:3 Борнмут Вест Бромвич 0:0 Борнмут Жирона 2:1 Борнмут Борнмут 3:2 Уимблдон Кристал Пэлас 5:3 Борнмут
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Борнмут: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 9
|31
|2.
|Челси
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 17
|26
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|34 - 10
|25
|4.
|Лестер
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|27 - 8
|23
|5.
|Борнмут
|1:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|6.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|16 - 15
|17
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 8
|17
|8.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|9.
|Бёрнли
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 16
|15
|11.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 17
|14
|12.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 16
|14
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 11
|13
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|14 - 14
|13
|15.
|Вест Хэм
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|16.
|Ньюкасл
|0:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 18
|11
|18.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 28
|8
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 23
|8
|20.
|Норвич
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 28
|7
Ньюкасл
63.1% (94)
Ничья
28.2% (42)
Борнмут
8.7% (13)
2:1 Ньюкасл
28.2% (42)
1:0 Ньюкасл
23.5% (35)
1:1 Ничья
22.8% (34)
2:0 Ньюкасл
8.1% (12)
0:1 Борнмут
4% (6)
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