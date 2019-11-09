Англия: Премьер-лига 2019-2020

Первый тайм

25' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

25' Дамметт Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Рико Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Жоэлинтон бьет с большого расстояния, но вратарь все увидел и спас ворота!

22' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Борнмут

21' Пространство открывается для Шелви Джонджо , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

21' Рико Диего из команды Борнмут пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

20' Матч возобновлен

20' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

20' Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.

19' Ласcеллс Джамал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Рико Диего нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

18' Борнмут имеет хороший шанс забить.

17' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

14' Г О О О О Л - Уилсон Гарри записал гол на свой счет!

14' Игрок команды Борнмут произведет угловой слева.

13' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

12' Хорошо играет на выходе Дубравка Мартин - мяч в ее руках

11' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

10' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Вратарь парирует удар, который нанес Виллемс Джетро , и мяч снова в игре

9' Фрейзер Райан имела голевой момент, но парировала удар вратарь!

7' Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Борнмут имеет хороший шанс забить.

6' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Ньюкасл

6' Фрейзер Райан не смог попасть в створ ударом издали

5' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Матч возобновлен

5' Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.

3' Ласcеллс Джамал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Дубравка Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Ремсдейл Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Игрок из команды Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Виллемс Джетро из команды Ньюкасл пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Ньюкасл начинает с центра поля