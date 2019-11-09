Англия: Премьер-лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2019-2020
Ньюкасл
0:1
Первый тайм: 27'

Стадион:
Борнмут
0'
0:1
14' Гол
Уилсон Гарри
27'
1
Дубравка
Мартин
22
Йедлин
Деандре
18
Фернандес
Федерико
6
Ласcеллс
Джамал
2
Кларк
Киран
15
Виллемс
Джетро
24
Альмирон
Мигель
14
Хейден
Исаак
8
Шелви
Джонджо
10
Сент-Максимин
Аллан
9
Жоэлинтон
12
Ремсдейл
Арон
15
Смит
Адам
3
Кук
Стив
5
Аке
Натан
21
Рико
Диего
22
Уилсон
Гарри
16
Кук
Льюис
29
Биллинг
Филип
24
Фрейзер
Райан
13
Уилсон
Каллум
7
Кинг
Джошуа
Ньюкасл
5-4-1
Борнмут
4-4-2

Ход матча

14'
0:1
Уилсон Гарри
(Фрейзер Райан)
20'
Дамметт Пол
Ласcеллс Джамал
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Челси 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед
Лестер 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Брайтон Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Уотфорд Ньюкасл 1:1 Лестер Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Норвич 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Арсенал Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Хиберниан 1:3 Ньюкасл Престон Норт Энд 2:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон Фулхэм 0:4 Ньюкасл Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Брайтон 1:1 Ньюкасл
Борнмут Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 0:0 Борнмут Борнмут 0:0 Норвич Арсенал 1:0 Борнмут
Борнмут 2:2 Вест Хэм Бёртон 2:0 Борнмут Саутгемптон 1:3 Борнмут Борнмут 3:1 Эвертон Лестер 3:1 Борнмут Борнмут 0:0 Форест Грин Борнмут 1:3 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Борнмут Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:0 Лион Борнмут 3:4 Лацио Брентфорд 1:3 Борнмут Вест Бромвич 0:0 Борнмут Жирона 2:1 Борнмут Борнмут 3:2 Уимблдон Кристал Пэлас 5:3 Борнмут

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Борнмут: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Борнмут 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Борнмут Премьер-лига Борнмут 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Борнмут Премьер-лига
Ньюкасл 1:3 Борнмут Премьер-лига Борнмут 0:1 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 11 10 1 0 25 - 9 31
2. Челси Заявка 12 8 2 2 27 - 17 26
3. Манчестер Сити Заявка 11 8 1 2 34 - 10 25
4. Лестер Заявка 11 7 2 2 27 - 8 23
5. Борнмут 1:0 Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
6. Арсенал Заявка 11 4 5 2 16 - 15 17
7. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 12 4 5 3 12 - 8 17
8. Брайтон Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
9. Бёрнли 1:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
10. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 10 - 16 15
11. Эвертон 1:0 Заявка 12 4 2 6 12 - 17 14
12. Тоттенхэм 0:0 Заявка 12 3 5 4 17 - 16 14
13. Манчестер Юнайтед Заявка 11 3 4 4 13 - 11 13
14. Вулверхэмптон Заявка 11 2 7 2 14 - 14 13
15. Вест Хэм 0:1 Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
16. Ньюкасл 0:1 Заявка 12 3 3 6 9 - 18 12
17. Астон Вилла Заявка 11 3 2 6 16 - 18 11
18. Саутгемптон 0:1 Заявка 12 2 2 8 10 - 28 8
19. Уотфорд Заявка 12 1 5 6 8 - 23 8
20. Норвич Заявка 12 2 1 9 11 - 28 7
  • Первый тайм
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • Фол, нарушение
    25'
    Биллинг Филип из команды Борнмут играет слишком грубо. Жоэлинтон оказался на газоне.
  • 25'
    Дамметт Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Рико Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    24'
    Виллемс Джетро наказан за толчок Уилсон Гарри
  • 24'
    Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Йедлин Деандре из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Фрейзер Райан
  • 23'
    Жоэлинтон бьет с большого расстояния, но вратарь все увидел и спас ворота!
  • 22'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Удар от ворот произведет Борнмут
  • 21'
    Пространство открывается для Шелви Джонджо, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 21'
    Рико Диего из команды Борнмут пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 20'
    Матч возобновлен
  • 20'
    Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.
  • 20'
    Ласcеллс Джамал получил травму и заменен. Дамметт Пол выходит на поле.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
  • Травма, повреждение
    19'
    Ласcеллс Джамал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 18'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 18'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Рико Диего нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
  • 18'
    Борнмут имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    17'
    Уилсон Каллум нарушает правила. Виллемс Джетро пострадал
  • 17'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 14'
    Фрейзер Райан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Уилсон Гарри записал гол на свой счет!
  • 14'
    Фрейзер Райан из команды Борнмут делает пас партнеру.
  • Угловой
    14'
    Игрок команды Борнмут произведет угловой слева.
  • 14'
    Шанс получает Уилсон Каллум из команды Борнмут, но удар головой идет мимо
  • 13'
    Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
  • 12'
    Хорошо играет на выходе Дубравка Мартин - мяч в ее руках
  • 12'
    Рико Диего из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Борнмут контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    11'
    Альмирон Мигель наказан за толчок Рико Диего
  • 11'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 10'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Вратарь парирует удар, который нанес Виллемс Джетро, и мяч снова в игре
  • 9'
    Фрейзер Райан имела голевой момент, но парировала удар вратарь!
  • 9'
    Кинг Джошуа из команды Борнмут делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    8'
    Жоэлинтон играет рукой
  • 7'
    Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Рико Диего из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Борнмут имеет хороший шанс забить.
  • 6'
    Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Удар от ворот произведет Ньюкасл
  • 6'
    Фрейзер Райан не смог попасть в створ ударом издали
  • 5'
    Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Матч возобновлен
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
  • Травма, повреждение
    3'
    Ласcеллс Джамал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    3'
    Дубравка Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 3'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    3'
    Уилсон Каллум наказан за толчок Ласcеллс Джамал
  • 2'
    Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Виллемс Джетро из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Ремсдейл Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Альмирон Мигель из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Борнмут контролирует мяч.
  • 1'
    Игрок из команды Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 1'
    Виллемс Джетро из команды Ньюкасл пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Ньюкасл начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ньюкасл 0:1 Борнмут
Ньюкасл
63.1% (94)
Ничья
28.2% (42)
Борнмут
8.7% (13)
2:1 Ньюкасл
28.2% (42)
1:0 Ньюкасл
23.5% (35)
1:1 Ничья
22.8% (34)
2:0 Ньюкасл
8.1% (12)
0:1 Борнмут
4% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...