Россия: Премьер-лига 2019-2020
Локомотив Москва
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Стадион: РЖД Арена
Краснодар
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7Локомотив Москва 1:2 Ювентус Уфа 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Ювентус 2:1 Локомотив Москва
Ахмат 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Локомотив Москва 1:0 Зенит Балтика 1:1 Локомотив Москва Оренбург 2:3 Локомотив Москва Байер Л 1:2 Локомотив Москва Сочи 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Краснодар 1:1 Локомотив Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Урал Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Рубин
Краснодар Последние 20 матчей: +9 =4 -7Краснодар 3:1 Трабзонспор Краснодар 2:2 Ростов Краснодар 1:1 Оренбург Трабзонспор 0:2 Краснодар
Динамо Москва 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 Спартак Москва Краснодар 1:2 Хетафе Краснодар 2:0 Арсенал Тула Нижний Новгород 1:0 Краснодар ЦСКА Москва 3:2 Краснодар Базель 5:0 Краснодар Краснодар 4:2 Крылья Советов Урал 2:4 Краснодар Краснодар 1:2 Олимпиакос Краснодар 1:1 Локомотив Москва Олимпиакос 4:0 Краснодар Тамбов 0:2 Краснодар Порту 2:3 Краснодар Краснодар 1:0 Рубин Краснодар 0:1 Порту
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 6
Краснодар: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 10
Краснодар 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Краснодар Премьер-лига Локомотив Москва 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Краснодар 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:1 Краснодар Премьер-лига Локомотив Москва 3:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:4 Локомотив Москва Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|30 - 8
|33
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|3.
|Ростов
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 23
|30
|4.
|Краснодар
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|29 - 17
|29
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 14
|27
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 20
|19
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 18
|18
|8.
|Оренбург
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 22
|18
|9.
|Урал
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 29
|18
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 16
|18
|11.
|Уфа
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 16
|17
|12.
|Рубин
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|8 - 16
|17
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|11 - 16
|15
|14.
|Тамбов
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 22
|14
|15.
|Ахмат
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 21
|14
|16.
|Сочи
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 20
|13
Локомотив Москва
54.2% (32)
Ничья
40.7% (24)
Краснодар
5.1% (3)
2:1 Локомотив Москва
37.3% (22)
1:1 Ничья
30.5% (18)
1:0 Локомотив Москва
11.9% (7)
2:2 Ничья
6.8% (4)
1:2 Краснодар
5.1% (3)
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