Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Локомотив Москва
 
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Стадион:
Краснодар

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Локомотив Москва 1:2 Ювентус Уфа 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Ювентус 2:1 Локомотив Москва
Ахмат 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Локомотив Москва 1:0 Зенит Балтика 1:1 Локомотив Москва Оренбург 2:3 Локомотив Москва Байер Л 1:2 Локомотив Москва Сочи 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Краснодар 1:1 Локомотив Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Урал Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Рубин
Краснодар Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Краснодар 3:1 Трабзонспор Краснодар 2:2 Ростов Краснодар 1:1 Оренбург Трабзонспор 0:2 Краснодар
Динамо Москва 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 Спартак Москва Краснодар 1:2 Хетафе Краснодар 2:0 Арсенал Тула Нижний Новгород 1:0 Краснодар ЦСКА Москва 3:2 Краснодар Базель 5:0 Краснодар Краснодар 4:2 Крылья Советов Урал 2:4 Краснодар Краснодар 1:2 Олимпиакос Краснодар 1:1 Локомотив Москва Олимпиакос 4:0 Краснодар Тамбов 0:2 Краснодар Порту 2:3 Краснодар Краснодар 1:0 Рубин Краснодар 0:1 Порту

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 6
Краснодар: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 10
Краснодар 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Локомотив Москва Товарищеские матчи Краснодар 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига
Краснодар 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Краснодар Премьер-лига Локомотив Москва 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Краснодар 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:1 Краснодар Премьер-лига Локомотив Москва 3:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:4 Локомотив Москва Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 10 3 2 30 - 8 33
2. Локомотив Москва Заявка 15 9 3 3 23 - 15 30
3. Ростов Заявка 15 9 3 3 28 - 23 30
4. Краснодар Заявка 15 8 5 2 29 - 17 29
5. ЦСКА Москва Заявка 15 8 3 4 21 - 14 27
6. Арсенал Тула Заявка 15 5 4 6 17 - 20 19
7. Крылья Советов Заявка 15 5 3 7 18 - 18 18
8. Оренбург Заявка 15 5 3 7 20 - 22 18
9. Урал Заявка 15 5 3 7 21 - 29 18
10. Спартак Москва Заявка 15 5 3 7 16 - 16 18
11. Уфа Заявка 15 4 5 6 13 - 16 17
12. Рубин Заявка 15 4 5 6 8 - 16 17
13. Динамо Москва Заявка 15 3 6 6 11 - 16 15
14. Тамбов Заявка 15 4 2 9 16 - 22 14
15. Ахмат Заявка 15 3 5 7 10 - 21 14
16. Сочи Заявка 15 3 4 8 12 - 20 13
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Краснодар

    До начала игры, которая состоится 10.11.2019, осталось 2 дня 13 часов 43 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Краснодар
    Локомотив Москва
    54.2% (32)
    Ничья
    40.7% (24)
    Краснодар
    5.1% (3)
    2:1 Локомотив Москва
    37.3% (22)
    1:1 Ничья
    30.5% (18)
    1:0 Локомотив Москва
    11.9% (7)
    2:2 Ничья
    6.8% (4)
    1:2 Краснодар
    5.1% (3)
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