Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Саутгемптон
0:1
Первый тайм: 29'

Стадион:
Эвертон
0'
0:1
4' Гол
Дэйвис Том
29'
1
Маккарти
Алекс
35
Беднарек
Ян
5
Стивенс
Джек
4
Вестергор
Янник
17
Армстронг
Стюарт
14
Ромеу
Ориоль
16
Уорд-Праус
Джеймс
2
Седрик
Соареш
22
Редмонд
Натан
9
Ингс
Дэнни
12
Дженепо
Мусса
1
Пикфорд
Джордан
19
Сидибе
Джибриль
13
Мина
Йерри
2
Холгейт
Мэйсон
12
Динь
Люка
26
Дэйвис
Том
18
Шнайдерлин
Морган
11
Уолкотт
Тео
10
Сигурдссон
Гильфи
7
Ришарлисон
14
Тосун
Дженк
Саутгемптон
3-4-3
Эвертон
4-2-3-1

Ход матча

4'
0:1
Дэйвис Том
(Холгейт Мэйсон)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 0:9 Лестер Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон
Саутгемптон 1:4 Челси Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Портсмут 0:4 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Саутгемптон Брайтон 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Бёрнли 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Кёльн Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон Престон Норт Энд 1:3 Саутгемптон Альтах 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Хаддерсфилд Таун
Эвертон Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Эвертон 1:1 Тоттенхэм Эвертон 2:0 Уотфорд Брайтон 3:2 Эвертон Эвертон 2:0 Вест Хэм
Бёрнли 1:0 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:2 Эвертон Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:1 Эвертон Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Линкольн Сити 2:4 Эвертон Астон Вилла 2:0 Эвертон Эвертон 1:0 Уотфорд Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Вердер 0:0 Эвертон Эвертон 1:3 Майнц Эвертон 0:1 Севилья Уиган 0:0 Эвертон Монако 0:1 Эвертон Сьон 0:0 Эвертон

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 6
Эвертон: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 6
Саутгемптон 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Саутгемптон Кубок лиги Эвертон 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Эвертон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига
Саутгемптон 4:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:0 Эвертон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 Саутгемптон Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 11 10 1 0 25 - 9 31
2. Челси Заявка 12 8 2 2 27 - 17 26
3. Манчестер Сити Заявка 11 8 1 2 34 - 10 25
4. Лестер Заявка 11 7 2 2 27 - 8 23
5. Борнмут 1:0 Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
6. Арсенал Заявка 11 4 5 2 16 - 15 17
7. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 12 4 5 3 12 - 8 17
8. Брайтон Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
9. Бёрнли 1:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
10. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 10 - 16 15
11. Эвертон 1:0 Заявка 12 4 2 6 12 - 17 14
12. Тоттенхэм 0:0 Заявка 12 3 5 4 17 - 16 14
13. Манчестер Юнайтед Заявка 11 3 4 4 13 - 11 13
14. Вулверхэмптон Заявка 11 2 7 2 14 - 14 13
15. Вест Хэм 0:1 Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
16. Ньюкасл 0:1 Заявка 12 3 3 6 9 - 18 12
17. Астон Вилла Заявка 11 3 2 6 16 - 18 11
18. Саутгемптон 0:1 Заявка 12 2 2 8 10 - 28 8
19. Уотфорд Заявка 12 1 5 6 8 - 23 8
20. Норвич Заявка 12 2 1 9 11 - 28 7
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Саутгемптон 0:1 Эвертон
Саутгемптон
21.9% (34)
Ничья
45.2% (70)
Эвертон
32.9% (51)
1:1 Ничья
37.4% (58)
1:2 Эвертон
21.3% (33)
2:1 Саутгемптон
11% (17)
0:1 Эвертон
7.7% (12)
1:0 Саутгемптон
7.1% (11)
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