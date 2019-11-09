Англия: Премьер-лига 2019-2020
Саутгемптон
0:1
Первый тайм: 29'
Стадион: Сент-Мэрис
Эвертон
0:1
4' ГолДэйвис Том
35
Беднарек
Ян
14
Ромеу
Ориоль
13
Мина
Йерри
12
Динь
Люка
26
Дэйвис
Том
11
Уолкотт
Тео
14
Тосун
Дженк
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
-
38 Дансо КевинЗащитник
-
43 Валери ЯнЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
-
26 Дэйвис ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолкотт ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Тосун ДженкНападающий
- Запасные игроки
-
49 Лоссль ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
4'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =4 -8Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 0:9 Лестер Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон
Саутгемптон 1:4 Челси Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Портсмут 0:4 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Саутгемптон Брайтон 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Бёрнли 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Кёльн Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон Престон Норт Энд 1:3 Саутгемптон Альтах 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Хаддерсфилд Таун
Эвертон Последние 20 матчей: +7 =5 -8Эвертон 1:1 Тоттенхэм Эвертон 2:0 Уотфорд Брайтон 3:2 Эвертон Эвертон 2:0 Вест Хэм
Бёрнли 1:0 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:2 Эвертон Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:1 Эвертон Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Линкольн Сити 2:4 Эвертон Астон Вилла 2:0 Эвертон Эвертон 1:0 Уотфорд Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Вердер 0:0 Эвертон Эвертон 1:3 Майнц Эвертон 0:1 Севилья Уиган 0:0 Эвертон Монако 0:1 Эвертон Сьон 0:0 Эвертон
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 6
Эвертон: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 6
Саутгемптон 4:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:0 Эвертон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 Саутгемптон Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 9
|31
|2.
|Челси
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 17
|26
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|34 - 10
|25
|4.
|Лестер
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|27 - 8
|23
|5.
|Борнмут
|1:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|6.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|16 - 15
|17
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 8
|17
|8.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|9.
|Бёрнли
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 16
|15
|11.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 17
|14
|12.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 16
|14
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 11
|13
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|14 - 14
|13
|15.
|Вест Хэм
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|16.
|Ньюкасл
|0:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 18
|11
|18.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 28
|8
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 23
|8
|20.
|Норвич
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 28
|7
Саутгемптон
21.9% (34)
Ничья
45.2% (70)
Эвертон
32.9% (51)
1:1 Ничья
37.4% (58)
1:2 Эвертон
21.3% (33)
2:1 Саутгемптон
11% (17)
0:1 Эвертон
7.7% (12)
1:0 Саутгемптон
7.1% (11)
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