Россия: Премьер-лига 2019-2020
Сочи
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Стадион: Фишт
ЦСКА Москва
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: +5 =4 -11Сочи 1:2 Тамбов Ростов 2:0 Сочи Арсенал Тула 1:1 Сочи Сочи 0:2 Крылья Советов
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +10 =4 -6Ференцварош 0:0 ЦСКА Москва Зенит 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва
ЦСКА Москва 0:1 Ференцварош Уфа 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:1 Коломна ЦСКА Москва 1:3 Ростов ЦСКА Москва 0:2 Эспаньол Урал 0:3 ЦСКА Москва Алания 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:2 Краснодар Лудогорец 5:1 ЦСКА Москва Тамбов 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Арарат Москва Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Сочи Рубин 0:1 ЦСКА Москва
Последние игры между собой
Сочи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
ЦСКА Москва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|30 - 8
|33
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|3.
|Ростов
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 23
|30
|4.
|Краснодар
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|29 - 17
|29
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 14
|27
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 20
|19
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 18
|18
|8.
|Оренбург
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 22
|18
|9.
|Урал
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 29
|18
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 16
|18
|11.
|Уфа
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 16
|17
|12.
|Рубин
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|8 - 16
|17
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|11 - 16
|15
|14.
|Тамбов
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 22
|14
|15.
|Ахмат
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 21
|14
|16.
|Сочи
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 20
|13
Сочи
6.6% (4)
Ничья
18% (11)
ЦСКА Москва
75.4% (46)
1:2 ЦСКА Москва
37.7% (23)
0:1 ЦСКА Москва
19.7% (12)
1:1 Ничья
18% (11)
0:2 ЦСКА Москва
8.2% (5)
1:0 Сочи
3.3% (2)
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