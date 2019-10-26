Россия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Сочи
 
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Стадион:
ЦСКА Москва

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Сочи 1:2 Тамбов Ростов 2:0 Сочи Арсенал Тула 1:1 Сочи Сочи 0:2 Крылья Советов
Сочи 2:0 Ахмат Шинник 0:0 Сочи Динамо Москва 2:3 Сочи Сочи 0:1 Локомотив Москва Зенит 2:1 Сочи Рубин 0:3 Сочи Урал 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи ЦСКА Москва 0:0 Сочи Сочи 0:0 Уфа Краснодар 3:0 Сочи Сочи 0:2 Зенит Спартак Москва 1:0 Сочи Риека 1:2 Сочи Сочи 2:0 Раднички Ниш Спартак Москва 7:1 Сочи
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Ференцварош 0:0 ЦСКА Москва Зенит 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва
ЦСКА Москва 0:1 Ференцварош Уфа 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:1 Коломна ЦСКА Москва 1:3 Ростов ЦСКА Москва 0:2 Эспаньол Урал 0:3 ЦСКА Москва Алания 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:2 Краснодар Лудогорец 5:1 ЦСКА Москва Тамбов 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Арарат Москва Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Сочи Рубин 0:1 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Сочи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
ЦСКА Москва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
ЦСКА Москва 0:0 Сочи Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 10 3 2 30 - 8 33
2. Локомотив Москва Заявка 15 9 3 3 23 - 15 30
3. Ростов Заявка 15 9 3 3 28 - 23 30
4. Краснодар Заявка 15 8 5 2 29 - 17 29
5. ЦСКА Москва Заявка 15 8 3 4 21 - 14 27
6. Арсенал Тула Заявка 15 5 4 6 17 - 20 19
7. Крылья Советов Заявка 15 5 3 7 18 - 18 18
8. Оренбург Заявка 15 5 3 7 20 - 22 18
9. Урал Заявка 15 5 3 7 21 - 29 18
10. Спартак Москва Заявка 15 5 3 7 16 - 16 18
11. Уфа Заявка 15 4 5 6 13 - 16 17
12. Рубин Заявка 15 4 5 6 8 - 16 17
13. Динамо Москва Заявка 15 3 6 6 11 - 16 15
14. Тамбов Заявка 15 4 2 9 16 - 22 14
15. Ахмат Заявка 15 3 5 7 10 - 21 14
16. Сочи Заявка 15 3 4 8 12 - 20 13
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - ЦСКА Москва

    До начала игры, которая состоится 10.11.2019, осталось 2 дня 11 часов 13 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Сочи - ЦСКА Москва
    Сочи
    6.6% (4)
    Ничья
    18% (11)
    ЦСКА Москва
    75.4% (46)
    1:2 ЦСКА Москва
    37.7% (23)
    0:1 ЦСКА Москва
    19.7% (12)
    1:1 Ничья
    18% (11)
    0:2 ЦСКА Москва
    8.2% (5)
    1:0 Сочи
    3.3% (2)
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